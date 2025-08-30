ΗΠΑ: Τι σημαίνει για τα brands και τους καταναλωτές η κατάργηση της απαλλαγής φόρου για τα μικρά δέματα
ΗΠΑ: Τι σημαίνει για τα brands και τους καταναλωτές η κατάργηση της απαλλαγής φόρου για τα μικρά δέματα
Ο Τραμπ καταργεί την εξαίρεση «de minimis» για αποστολές κάτω των 800 δολαρίων - Επιχειρήσεις και καταναλωτές αντιμετωπίζουν υψηλότερες τιμές, εμπλοκές σε εφοδιαστικές αλυσίδες και ανατροπή επιχειρηματικών μοντέλων - Ποιοι κερδίζουν
Η εξαίρεση “de minimis”, μια σχετικά άγνωστη διάταξη εμπορικού δικαίου που ταυτόχρονα ευνόησε και υπονόμευσε επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, έλαβε επίσημα τέλος την Παρασκευή μετά από εκτελεστική εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.
Για σχεδόν μία δεκαετία, αποστολές αξίας κάτω των 800 δολαρίων μπορούσαν να εισέλθουν στις ΗΠΑ χωρίς ουσιαστικούς δασμούς και ελέγχους. Πλέον, τέτοιες αποστολές από εταιρείες όπως Tapestry, Lululemon και σχεδόν κάθε λιανοπωλητή με διαδικτυακή παρουσία θα υπόκεινται σε δασμούς και στην ίδια διαδικασία με τα μεγαλύτερα φορτία.
Τον Μάιο, ο Τραμπ κατήργησε την εξαίρεση για προϊόντα από Κίνα και Χονγκ Κονγκ, και στις 30 Ιουλίου επέκτεινε το μέτρο σε όλες τις χώρες, χαρακτηρίζοντάς το «καταστροφικό παραθυράκι» που επέτρεπε την αποφυγή δασμών και την είσοδο «επικίνδυνων ή υποβαθμισμένων προϊόντων» στις ΗΠΑ.
Η εξαίρεση είχε αρχικά προγραμματιστεί να λήξει τον Ιούλιο του 2027 στο πλαίσιο νόμου που είχε ψηφιστεί από το Κογκρέσο, αλλά η εκτελεστική εντολή Τραμπ την κατάργησε πολύ νωρίτερα.
