Προσωπικός Αριθμός: Τι αλλάζει μετά τις 5 Νοεμβρίου – Η διαδικασία για την έκδοση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Προσωπικός Αριθμός αντικαθιστά ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, με προθεσμία αιτήσεων έως τις 5 Νοεμβρίου

Η πλατφόρμα myinfo.gov.gr λειτουργεί ήδη για την έκδοση Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.), ο οποίος αντικαθιστά σταδιακά ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Η προθεσμία αιτήσεων λήγει στις 5 Νοεμβρίου, ενώ έπειτα ο αριθμός θα αποδίδεται αυτόματα.

Διαδικασία έκδοσης Π.Α.

Οι πολίτες εισέρχονται στο myinfo.gov.gr με κωδικούς TaxisNet και δεύτερο παράγοντα ταυτοποίησης (OTP) που αποστέλλεται στο κινητό μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας. Εκεί εμφανίζονται όλα τα στοιχεία τους (Μητρώο Πολιτών, ΑΑΔΕ, ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, ΕΛ.ΑΣ., ΕΜΕπ).

