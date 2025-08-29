Προσωπικός Αριθμός: Τι αλλάζει μετά τις 5 Νοεμβρίου – Η διαδικασία για την έκδοση
Προσωπικός Αριθμός: Τι αλλάζει μετά τις 5 Νοεμβρίου – Η διαδικασία για την έκδοση
Ο Προσωπικός Αριθμός αντικαθιστά ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, με προθεσμία αιτήσεων έως τις 5 Νοεμβρίου
Η πλατφόρμα myinfo.gov.gr λειτουργεί ήδη για την έκδοση Προσωπικού Αριθμού (Π.Α.), ο οποίος αντικαθιστά σταδιακά ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Η προθεσμία αιτήσεων λήγει στις 5 Νοεμβρίου, ενώ έπειτα ο αριθμός θα αποδίδεται αυτόματα.
Διαδικασία έκδοσης Π.Α.
Οι πολίτες εισέρχονται στο myinfo.gov.gr με κωδικούς TaxisNet και δεύτερο παράγοντα ταυτοποίησης (OTP) που αποστέλλεται στο κινητό μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας. Εκεί εμφανίζονται όλα τα στοιχεία τους (Μητρώο Πολιτών, ΑΑΔΕ, ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, ΕΛ.ΑΣ., ΕΜΕπ).
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαδικασία έκδοσης Π.Α.
Οι πολίτες εισέρχονται στο myinfo.gov.gr με κωδικούς TaxisNet και δεύτερο παράγοντα ταυτοποίησης (OTP) που αποστέλλεται στο κινητό μέσω του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας. Εκεί εμφανίζονται όλα τα στοιχεία τους (Μητρώο Πολιτών, ΑΑΔΕ, ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ, ΕΛ.ΑΣ., ΕΜΕπ).
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα