Μπιλ Γκέιτς: Ποια κακή συνήθεια έπρεπε να αποβάλει στα φοιτητικά χρόνια του για να επιτύχει
«Ακόμα δουλεύω πάνω σε αυτό» δηλώνει ο ίδιος - Υιοθετώντας πειθαρχία και οργάνωση, κατάφερε να χτίσει τη Microsoft και μια περιουσία 125 δισ. δολαρίων
Με περιουσία που αγγίζει τα 125 δισ. δολάρια και με την τεράστια επιρροή του στην παγκόσμια τεχνολογική σκηνή μέσω της Microsoft, ο Μπιλ Γκέιτς αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα του επιχειρηματικού κόσμου.
Ωστόσο, ο ίδιος έχει παραδεχτεί πως η πορεία του ίσως να είχε πάρει διαφορετική τροπή αν δεν είχε καταφέρει να ξεπεράσει μια προσωπική αδυναμία: την αναβλητικότητα.
Γεννημένος το 1955 στο Σιάτλ, ο Γκέιτς έδειξε από μικρός ενδιαφέρον για τους υπολογιστές. Στα φοιτητικά του χρόνια στο Χάρβαρντ, όπου φοίτησε πριν εγκαταλείψει τις σπουδές για να ιδρύσει τη Microsoft μαζί με τον παιδικό του φίλο Πολ Άλεν το 1975, είχε αποκτήσει τη φήμη του «φοιτητή της τελευταίας στιγμής». Όπως ο ίδιος αποκάλυψε σε συνέντευξή του το 2005, του άρεσε να δείχνει ότι δεν διάβαζε και ότι δεν παρακολουθούσε μαθήματα, ενώ στην πραγματικότητα προετοιμαζόταν για τις εξετάσεις μόλις την τελευταία στιγμή.
