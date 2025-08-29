LAMDA – ION: Πίσω από τις γραμμές του mega deal με τον «αυτοκράτορα του fintech» για το Ελληνικό

Τι προβλέπει η συμφωνία της Lamda με τον όμιλο ΙΟΝ για το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας που εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1,5 δισ. ευρώ - Ποιος είναι ο ισχυρός άνδρας της ΙΟΝ Group Αντρέα Πινιατάρο - Στρατηγική συνεργασία LAMDA – Ομιλος ION ύψους €450 εκατ. – Δημιουργείται Διεθνές Κέντρο Ερευνας και Καινοτομίας στο The Ellinikon