LAMDA – ION: Πίσω από τις γραμμές του mega deal με τον «αυτοκράτορα του fintech» για το Ελληνικό
Τι προβλέπει η συμφωνία της Lamda με τον όμιλο ΙΟΝ για το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας που εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1,5 δισ. ευρώ - Ποιος είναι ο ισχυρός άνδρας της ΙΟΝ Group Αντρέα Πινιατάρο - Στρατηγική συνεργασία LAMDA – Ομιλος ION ύψους €450 εκατ. – Δημιουργείται Διεθνές Κέντρο Ερευνας και Καινοτομίας στο The Ellinikon
Μία σημαντική συμφωνία και μάλιστα σε έναν τομέα κρίσιμης σημασίας διεθνώς, όπως είναι αυτός της Ερευνας και Καινοτομίας, όπου η Ελλάδα δεν έχει μέχρι σήμερα να επιδείξει ανάλογα, μεγάλα, βήματα σηματοδοτεί αυτή που ανακοινώθηκε χθες μεταξύ της LAMDA Development και του ομίλου ΙΟΝ για τη δημιουργία Κέντρου Ερευνας και Καινοτομίας εντός του Ελληνικού.
Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής που θα εισπράξει η LAMDA, όπως ανακοινώθηκε χθες ανέρχεται σε 450 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό μέγεθος της επένδυσης του Ομίλου ΙΟΝ που σχετίζεται με το Κέντρο Έρευνας & Καινοτομίας εκτιμάται ότι θα υπερβεί το 1,5 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του, η οποία προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως το 2030. Η ανάπτυξη θα αναπτυχθεί στην έκταση που προορίζονταν εξ’ αρχής για επιχειρηματικό κέντρο και γραφειακούς χώρους- εκεί όπου η LAMDA είχε συμφωνήσει με τις τράπεζες για τη δημιουργία γραφειακών χώρων- και θα περιλαμβάνει επιπλέον και τα σπίτια όπου θα στεγαστούν οι εργαζόμενοι του κέντρου. Ειδικότερα υπολογίζεται ότι η ανάπτυξη θα καλύπτει συνολική μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση περίπου 250 χιλ. τ.μ., θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 50 χιλ. τ.μ. χώρους γραφείων, αμφιθέατρο 1.000 θέσεων σχεδιασμένο για διεθνείς εκδηλώσεις, καθώς και έως 200 χιλ. τ.μ. οικιστικές αναπτύξεις για τη στέγαση των επαγγελματιών του Ομίλου ION. Υπολογίζεται ότι εκεί θα συστεγαστούν περίπου 2.000 επαγγελματίες από 44 χώρες, δημιουργώντας έτσι μία νέα …πόλη μέσα στην πόλη.
