Ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές με ώθηση από τα κέρδη της Nvidia
Ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές με ώθηση από τα κέρδη της Nvidia
Οι επενδυτές αποτιμούν τα αποτελέσματα της Nvidia, που ξεπέρασαν τις προβλέψεις, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης
Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται ανοδικά σήμερα Πέμπτη 28/8, καθώς οι επενδυτές αποτιμούν τα αποτελέσματα της Nvidia, που ξεπέρασαν τις προβλέψεις, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,23% στις 556,01 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,13% στις 9.267,96 μονάδες. Στο Παρίσι, ο CAC 40 ανεβαίνει κατά 0,44% στις 7.778,18 μονάδες, ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB καταγράφει κέρδη 0,25% φτάνοντας τις 42.455,42 μονάδες. Στη Μαδρίτη, ο IBEX 35 κινείται ανοδικά κατά 0,28% στις 15.063,50 μονάδες. Αντίθετα, ο γερμανικός DAX αυξάνεται 0,44% στις 24.046,21 μονάδες.
Η Nvidia ανακοίνωσε έσοδα β’ τριμήνου ύψους 46,74 δισ. δολαρίων, πάνω από τις εκτιμήσεις, με την εταιρεία να προβλέπει ότι η αύξηση πωλήσεων θα παραμείνει άνω του 50% το επόμενο τρίμηνο. Ωστόσο, οι μετοχές της υποχώρησαν στη μετασυνεδριακή διαπραγμάτευση, καθώς τα έσοδα από data centers απογοήτευσαν, ενώ εντάθηκαν οι ανησυχίες για την πορεία των πωλήσεων στην Κίνα.
Τα ασιατικά χρηματιστήρια κινήθηκαν με μικτές τάσεις την Πέμπτη, καθώς υπό το βλέμμα των επενδυτών βρέθηκαν οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Νότιας Κορέας όπου διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 2,5% για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, παρά την αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο. Η απόφαση ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
ΗΠΑ: Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»
Ινδός ο 35χρονος οδηγός που τράκαρε την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Κηφισίας και εγκατέλειψε το σημείο
Τροχαίο δυστύχημα με δύο 16χρονους νεκρούς στην Καστοριά - Οι γονείς αναζητούσαν τα παιδιά όλο το βράδυ
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,23% στις 556,01 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,13% στις 9.267,96 μονάδες. Στο Παρίσι, ο CAC 40 ανεβαίνει κατά 0,44% στις 7.778,18 μονάδες, ενώ στο Μιλάνο ο FTSE MIB καταγράφει κέρδη 0,25% φτάνοντας τις 42.455,42 μονάδες. Στη Μαδρίτη, ο IBEX 35 κινείται ανοδικά κατά 0,28% στις 15.063,50 μονάδες. Αντίθετα, ο γερμανικός DAX αυξάνεται 0,44% στις 24.046,21 μονάδες.
Η Nvidia ανακοίνωσε έσοδα β’ τριμήνου ύψους 46,74 δισ. δολαρίων, πάνω από τις εκτιμήσεις, με την εταιρεία να προβλέπει ότι η αύξηση πωλήσεων θα παραμείνει άνω του 50% το επόμενο τρίμηνο. Ωστόσο, οι μετοχές της υποχώρησαν στη μετασυνεδριακή διαπραγμάτευση, καθώς τα έσοδα από data centers απογοήτευσαν, ενώ εντάθηκαν οι ανησυχίες για την πορεία των πωλήσεων στην Κίνα.
Τα ασιατικά χρηματιστήρια κινήθηκαν με μικτές τάσεις την Πέμπτη, καθώς υπό το βλέμμα των επενδυτών βρέθηκαν οι αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Νότιας Κορέας όπου διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 2,5% για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, παρά την αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο. Η απόφαση ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες των αναλυτών που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
ΗΠΑ: Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»
Ινδός ο 35χρονος οδηγός που τράκαρε την Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Κηφισίας και εγκατέλειψε το σημείο
Τροχαίο δυστύχημα με δύο 16χρονους νεκρούς στην Καστοριά - Οι γονείς αναζητούσαν τα παιδιά όλο το βράδυ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα