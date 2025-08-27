Goldman Sachs: «Βλέπει» πτώση της τιμής του Brent στα 50 δολάρια λόγω υπερπροσφοράς

Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, τα παγκόσμια αποθέματα θα ενισχυθούν σχεδόν κατά 800 εκατ. βαρέλια έως το τέλος του 2026