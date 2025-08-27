Οι δημοσκοπήσεις προ ΔΕΘ, το ΠΑΣΟΚ και ο Τσίπρας, τα μπιλιέτα του Θεοδωρικάκου μέσω ΑΑΔΕ, η ζάπλουτη γραμματέας της Novartis, ο Χόλτερμαν και η μαρίνα Αλίμου

Κλείσιμο

Είδα μία έρευνα χθες, της εταιρείας Interview (για το politic.gr) και θέλω να σχολιάσω τα εξής, αφού πρώτα σημειώσω ότι πρόκειται για online δημοσκόπηση κι όχι τηλεφωνική απ’ ό,τι γνωρίζω. Τα ποσοστά τα είδατε, είναι περίπου αυτά που λογικά κινούνται στα προ Αυγούστου επίπεδα, αν και επαναλαμβάνω ας με συγχωρέσουν οι ερευνητές αλλά γκάλοπ τον Αύγουστο είναι σαν… Βορειοκορεάτης τουρίστας, που λέει ο λόγος. Τέλος πάντως, εγώ παρατήρησα δύο πράγματα, πρώτον το αναμενόμενο, ότι ο αρχηγός μας Αλέξης ρουφάει τον ΣΥΡΙΖΑ και δεύτερον τη στάση μεγάλου τμήματος ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι δεν δείχνουν διόλου αδιάφοροι σε ερώτηση για τον Τσίπρα. Συγκεκριμένα ερωτώνται «στην περίπτωση που ο κ. Τσίπρας κάνει δικό του κόμμα, τι θα πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ;». Θα περίμενα να απαντούσαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία το κλασικό ΔΓ/ΔΑ ήτοι «δεν γνωρίζω, δεν απαντώ», που σε απλά ελληνικά σημαίνει δεν πας… και συ και ο γρύλος σου. Έλα όμως που οι πασόκοι ψηφοφόροι απαντούν μόνο κατά 25% ΔΓ/ΔΑ και οι υπόλοιποι (39%) λένε να μην πάει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα, κι ένα 23% λέει να συγχωνευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Τσίπρα. Μάλλον ενδιαφέρονται κάπως παραπάνω από το φυσιολογικό οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ για τον Τσίπρα ή είναι η ιδέα μου; Εγώ δημοσκόπος δεν είμαι, αλλά σαν μεγάλα μου φαίνονται τα νουμεράκια αυτά…Οι υπόλοιπες δημοσκοπήσεις…-Τώρα, ρώτησα και τις δικές μου δημοσκοπικές πηγές τι γίνεται, οι οποίες μου είπαν ότι παγίως πριν τα τέλη Αυγούστου «δεν κάνουμε δημοσκοπήσεις». Εγώ μαθαίνω ότι θα ξεκινήσει μία έρευνα περί τα τέλη της εβδομάδος ώστε να υπάρχει μέτρο σύγκρισης με εκείνη που θα γίνει μετά τη ΔΕΘ. Για να δει το Μ.Μ τι απέφεραν οι ανακοινώσεις, αν βελτίωσαν την εικόνα της κυβέρνησης που επλήγη κυρίως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τους τελευταίους δύο μήνες.Της έρχεται της κυρίας Μαραγγέλη…-Χθες είχαμε ένα νέο επεισόδιο της περίφημης υπόθεσης Novartis, που παίζει να καταγραφεί στην Ιστορία και ως η μεγαλύτερη σκευωρία-φιάσκο της Μεταπολίτευσης, για την οποία ναι μεν σίγουρα θα πληρώσουν με καταδίκες οι φυσικοί αυτουργοί, όχι όμως και οι ηθικοί αυτουργοί, δηλαδή οι πολιτικοί που «διακίνησαν» όλο αυτό το χοντροκομμένο ψέμα, όπως αποδείχθηκε στις αίθουσες των δικαστηρίων ή έστω πρόκειται σύντομα να αποδειχθεί. Χθες λοιπόν κατέθεσε στο δικαστήριο η βασική μάρτυρας κατηγορίας Αικατερίνη Μαραγγέλη, η οποία ξαναείπε, ως γραμματέας Φρουζή, ότι είδε… με τα ματάκια της τροχήλατες βαλίτσες να πηγαίνουν στον Σαμαρά στο Μαξίμου, φακελάκια στον Αδωνι κ.λπ. Η κυρία αυτή φυσικά αν άλλαζε χθες την κατάθεσή της, γιατί έχει ξαναπεί ακριβώς τα ίδια, θα επιβάρυνε περισσότερο τη θέση της στην όλη υπόθεση μιας και γνωρίζει ότι της έρχονται αγωγές απ’ όλους όσους έχει συκοφαντήσει. Όμως το πρόβλημα της, μου λένε, δεν είναι μόνο αυτό. Η κυρία Μαραγγέλη έχει πάρει ως «μάρτυρας» από την αμερικανική κυβέρνηση ένα τεράστιο ποσό από τα 53 εκατ. ευρώ που διέθεσαν οι Αμερικάνοι για να «αποκαλυφθεί» το σκάνδαλο Novartis και δεν ξέρουμε τι έχει δηλώσει στην ελληνική εφορία. Μου λέει η πηγή μου ότι θα έχουμε πανηγύρια τον χειμώνα.Τα μπιλιέτα του Τάκη για τους αναπτυξιακούς-Χθες ο Τάκης Θεοδωρικάκος έστειλε στην ΑΑΔΕ προς είσπραξη απαιτήσεις 43 εκατομμυρίων ευρώ για διάφορους που είχαν πάρει χρήματα στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων του 2004, του 2011 και του 2016. Πρακτικά, διάφοροι πήραν λεφτά, δεν έκαναν αυτά για τα οποία τα πήραν, αλλά δεν ελέγχθηκαν και ουσιαστικά. Τώρα, ο έλεγχος έγινε και εστάλησαν τα μπιλιέτα. Μαθαίνω ότι και τις επόμενες εβδομάδες θα έρθει η λυπητερή σε αρκετούς, καθώς οι έλεγχοι προχωρούν και κάθε εβδομάδα ελέγχονται τουλάχιστον 50 δικαιούχοι ενισχύσεων. Συγκεκριμένα την ερχόμενη Τρίτη ο υπουργός Ανάπτυξης θα ανακοινώσει ακόμη ένα πακέτο ενταλμάτων που στέλνει στην ΑΑΔΕ προς είσπραξη 40-50 εκατ. ευρώ για την επιστροφή επιδοτήσεων προς επιχειρήσεις που έλαβαν ενισχύσεις μέσω προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων, αλλά δεν προχώρησαν στην υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων. Όπως είπαμε, κάθε βδομάδα θα ανακοινώνει ένα πακέτο ενταλμάτων προς επιστροφή χρημάτων.Δεν ολοκληρώθηκαν 1.400 επενδυτικά σχέδια - Αναζητούνται 480 εκατ.-Μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος των επιχειρήσεων που είχαν υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο του 2004, θα ανακοινωθεί η επιστροφή των επιδοτήσεων του αναπτυξιακού νόμου 2011 και κατόπιν του 2016. Συνολικά περίπου 1.400 επενδυτικά σχέδια δεν ολοκληρώθηκαν και η συνολική απαίτηση επιστροφής ξεπερνά τα 480 εκατ. ευρώ. Στην πρώτη φάση ελέγχονται επιχειρήσεις που είχαν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011 και δεν υπέβαλαν αίτηση ελέγχου μέχρι την 1η Απριλίου 2024, καθώς και όσες δεν τεκμηρίωσαν την πρόοδο των έργων τους ή τα εγκατέλειψαν. Επιπλέον, στο στόχαστρο βρίσκονται και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έλαβαν επιδοτήσεις κατά την περίοδο των έκτακτων μέτρων (π.χ. για το κόστος της Ενέργειας) αλλά υπερέβησαν τα όρια των κρατικών ενισχύσεων, έκαναν λάθη ΦΠΑ ή δεν πληρούσαν τελικά τα κριτήρια. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται περίπου 2.500 επιχειρήσεις που καλούνται να επιστρέψουν μέρος της χρηματοδότησης, ειδικά σε τομείς όπου η ΕΕ δεν ενέκρινε τη συνολική επιδότηση ή διαπιστώθηκαν διαδικαστικά σφάλματα.Ο νέος CEO στον Σιδηρόδρομο-Σημαντικές ανακοινώσεις για τη διοικητική δομή της Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Α.Ε. θα ανακοινωθούν ως το τέλος της εβδομάδας και αναμένεται να επικυρωθεί ο διορισμός του Χρήστου Παληού στη θέση του CEO της νέας εταιρείας που ενοποίησε ΟΣΕ-ΕΡΓΟΣΕ και ΓΑΙΑΟΣΕ. Ο Παληός ανέλαβε την ΕΡΓΟΣΕ μετά τα Τέμπη και περαίωσε τη σύμβαση 717, βάσει της οποίας γίνονται κρίσιμες παρεμβάσεις για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Σε θέσεις-κλειδιά αναμένεται επίσης να τοποθετηθούν και Έλληνες της διασποράς που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του αρμόδιου υπουργού Κωνσταντίνου Κυρανάκη να επιστρέψουν και να στελεχώσουν τον νέο Οργανισμό, με τις ανάλογες αμοιβές βεβαίως - κατά τα πρότυπα της ΔΕΗ.Η Task Force για τα τραπεζικά