Συνεδρίαση υψηλής μεταβλητότητας στη Wall Street υπό τη σκιά της αντιπαράθεσης Τραμπ - Fed
Παρά την ενδοσυνεδριακή αστάθεια, όλοι οι δείκτες κατάφεραν να κλείσουν με κέρδη - Μεγαλύτερος κερδισμένος ο Nasdaq, καθώς ο τεχνολογικός κλάδος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον ενόψει της αυριανής κρίσιμης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Nvidia
O Nτόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ευχαριστημένος που σύντομα θα έχει την επιθυμητή πλειοψηφία στο συμβούλιο της Fed, ώστε να επιβάλει τη βούληση του όσον αφορά την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής. Η Fed, από την πλευρά της, περιορίστηκε μόνο να δηλώσει πως θα σεβαστεί την όποια απόφαση των δικαστηρίων αναφορικά με την αποπομπή της διοικητού Λίζα Κουκ από τον Αμερικανό πρόεδρο. Και κάπως έτσι, η Wall Street έμεινε να συμπιέζεται στις συμπληγάδες της αντιπαράθεσης τους, βρίσκοντας «σανίδα σωτηρίας» μόνο από το αγοραστικό ενδιαφέρον για τον τεχνολογικό κλάδο με το βλέμμα στα αποτελέσματα της Nvidia.
Σε κάθε περίπτωση οι κινήσεις στην αγορά ήταν περιορισμένες λόγω χαμηλού όγκου συναλλαγών, με πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο την πτώση στα 30ετή ομόλογα, που ακολούθησαν τις απώλειες στους τίτλους μεγάλης διάρκειας σε Γαλλία και Βρετανία, με αποτέλεσμα το άλμα στις αποδόσεις τους στο 4,908%.
Στο ταμπλό, μετά από συνεχείς διακυμάνσεις, και οι τρεις βασικοί δείκτες κατάφεραν να κόψουν το νήμα σε θετικό έδαφος. Ο Dow Jones ανέβηκε 0,30% στις 45.418 μονάδες, ο S&P 500 πρόσθεσε 0,41% στις 6.465 μονάδες και ο Nasdaq κέρδισε 0,44% φτάνοντας τις 21.544 μονάδες.
Ο ενθουσιασμός που προκάλεσε ο Τζερόμ Πάουελ την περασμένη Παρασκευή στο Τζάκσον Χολ, με τις ενθαρρυντικές δηλώσεις του για την προοπτική επανεκκίνηση της νομισματικής χαλάρωσης από τη Fed έχει πλέον ξεθωριάσει για τα καλά. Όχι μόνο διότι η αγορά περιμένει τα νεότερα μακροοικονομικά στοιχεία για να διαπιστώσει τα περιθώρια κινήσεων που θα έχει το συμβούλιο, αλλά και επειδή η άνευ προηγουμένου απόφαση του Τραμπ να αμφισβητήσει με τον πλέον ωμό τρόπο την θεσμική ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας άφησε τους επενδυτές… μουδιασμένους.
Η αγορά, εξάλλου, είχε συνηθίσει στις συνεχείς λεκτικές επιθέσεις του Τραμπ κατά του συμβουλίου και του Τζερόμ Πάουελ προσωπικά, όμως σήμερα ήταν η πρώτη φορά που πέρασε από τις απειλές στην πράξη, ανακοινώνοντας την αποπομπή της διοικητού Λίζα Κουκ. Ως δικαιολογία χρησιμοποίησε την καταγγελία ότι έκανε ψευδή δήλωση σε σε αιτήσεις για στεγαστικά δάνεια, όμως η νομιμότητα της κίνησης του θεωρείται αμφιλεγόμενη και θα λυθεί από τα ίδια τα δικαστήρια, πιθανότατα από το Ανώτατο Δικαστήριο.
Η σχετική νομοθεσία που έχει κατοχυρωθεί και από το Ανώτατο Δικαστήριο αναφέρει ότι ο Πρόεδρος μπορεί να απομακρύνει μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, αλλά μόνο αν υπάρχει βάσιμος λόγος. Αυτό, σύμφωνα με Αμερικανούς νομικούς σημαίνει πως απαιτείται να έχει υπάρξει σοβαρό παράπτωμα, ανικανότητα άσκησης καθηκόντων ή παραβίαση νόμου ή κανονισμών. Ο Τραμπ βασίστηκε μεν σε καταγγελία για παράπτωμα που ειπώθηκε από τραμπικούς αξιωματούχους, αλλά το παράπτωμα αυτό δεν έχει κατοχυρωθεί νομικά. Δεν έχει καν υπάρξει επίσημη δίωξη της Λίζα Κουκ για το θέμα, πόσο μάλλον τελεσίδικη δικαστική απόφαση εναντίον της.
Εξού και η Λίζα Κουκ απάντησε άμεσα μέσω του δικηγόρου της, Άμπε Λόουελ, ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη χαρακτηρίζοντας την ενέργεια «παράνομη». Αναλόγως, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα περιορίστηκε να ρίξει το μπαλάκι στα δικαστήρια και να αποφύγει να συρθεί σε μια ανώφελη πολιτική αντιπαράθεση με τον Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι θα συμμορφωθεί με τις βουλές της Δικαιοσύνης.
Όμως, για την αγορά το θέμα είναι πιο πολύπλοκο, δεδομένου ότι δείχνει τις προθέσεις του Τραμπ να οδηγήσει το θέμα στα άκρα, απλά και μόνο για να κάνει το… δικό του.
«Η προσπάθεια του Τραμπ να αποπέμψει την Κουκ έχει εντείνει τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed», δήλωσε ο Ίαν Λίνγκεν της BMO Capital Markets.
Η ανεξαρτησία της Fed θεωρείται θεμέλιο των αμερικανικών αγορών. Τυχόν αμφισβήτηση θα μπορούσε να πλήξει ακόμη και την πιστοληπτική αξιολόγηση των ΗΠΑ, προειδοποίησε πρόσφατα και η S&P Global Ratings.
Παρά την πολιτική θύελλα, οι επενδυτές διατηρούν για την ώρα θετικό αφήγημα: πιθανή μείωση επιτοκίων το φθινόπωρο, ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη και ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα.
Στο εταιρικό πεδίο, το 44% των εισηγμένων στον S&P 500 που αναθεώρησαν τις εκτιμήσεις εσόδων για το τρέχον τρίμηνο τις αναβάθμισαν —το υψηλότερο ποσοστό από το 2021— ενώ μόλις 14% προχώρησε σε υποβάθμιση.
Την ίδια στιγμή, η μεταβλητότητα έχει εξαφανιστεί, με τα hedge funds να έχουν «σορτάρει» τον δείκτη VIX σε επίπεδα που δεν είχαν εμφανιστεί από το 2022. Ιστορικά, τέτοια «ύποπτη ηρεμία» θεωρείται προοίμιο επιστροφής σε ταραχώδεις συνεδριάσεις και απώλειες στις μετοχές.
Σε επίπεδο μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση, σημαντική ήταν η επίδοση της EchoStar χάρη στην ανακοίνωση ότι η AT&T θα αγοράσει τα φάσματα ασύρματης ακτινοβολίας της αξίας 23 δισ. δολαρίων, ενώ ισχυρά κέρδη αποκόμισε η φαρμακευτική Eli Lilly, η οποία ανακοίνωσε ενθαρρυντικά αποτελέσματα στις δοκιμές της για ένα ανταγωνιστικό χάπι κατά της παχυσαρκίας.
Καλές επιδόσεις είχαν αρκετά χαρτιά και του τεχνολογικού τομέα, ανάμες ατους η Nvidia, που την Τετάρτη ανακοινώνει αποτελεσματα τριμήνου, η AMD και η Palantir.
Επιπλέον, εταιρείες όπως Heico και Semtech πραγματοποίησαν σημαντικά άλματα μετά την ανακοίνωση ισχυρών επιδόσεων τριμήνου.
Στον αντίποδα, η AT&T έχασε έδαφος, παρότι η συμφωνία για αγορά φάσματος ήταν θετική, καθώς φαίνεται ότι η αγορά αντιδρά στις επιπτώσεις του deal.
Υπό σημαντική πίεση παρέμεινε για δεύτερη συνεδρίαση η Keurig Dr Pepper μετά τη χθεσινή είδηση εξαγοράς της JDE Peet’s, ενώ σταθερά σε καθοδική πορεία παρέμειναν και σήμερα οι εταιρείες επιίπλων όπως οι Wayfair, RH και Williams Sonoma μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς στον κλάδο.
