Συνεδρίαση υψηλής μεταβλητότητας στη Wall Street υπό τη σκιά της αντιπαράθεσης Τραμπ - Fed

Παρά την ενδοσυνεδριακή αστάθεια, όλοι οι δείκτες κατάφεραν να κλείσουν με κέρδη - Μεγαλύτερος κερδισμένος ο Nasdaq, καθώς ο τεχνολογικός κλάδος συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αγοραστικό ενδιαφέρον ενόψει της αυριανής κρίσιμης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της Nvidia