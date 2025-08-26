Παπαστράτος: «Χρυσά» κέρδη και μερίσματα με όχημα τις εξαγωγές
Παπαστράτος: «Χρυσά» κέρδη και μερίσματα με όχημα τις εξαγωγές
Νέες επενδύσεις για φέτος € 200.000.000 με επέκταση των εγκαταστάσεων της στον Ασπρόπυργο
Σε μια συγκυρία ραγδαίων διεθνών μεταβολών, το 2024 αποτέλεσε για την Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris International (PMI), μία χρονιά ουσιαστικής προόδου τόσο ως προς την ενίσχυση της κερδοφορίας της όσο και ως προς την ενδυνάμωση της οργανωτικής της δομής και των υποδομών της, στοιχεία που διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξή της και τα επόμενα χρόνια.
Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024 επιβεβαιώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, με βασικούς άξονες την εξωστρέφεια και την ενίσχυση των εξαγωγών. Καθοριστικός παράγοντας προς αυτή την κατεύθυνση θα αποτελέσει και η ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου κτιρίου γραμμής παραγωγής, της νέας σύγχρονης αποθήκης, η εγκατάσταση 4 νέων γραμμών παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού και μιας γραμμής επεξεργασίας καπνού στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, μια επένδυση που θα συνοδευτεί από αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, χάρη στον υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
Τα οικονομικά αποτελέσματα του 2024 επιβεβαιώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, με βασικούς άξονες την εξωστρέφεια και την ενίσχυση των εξαγωγών. Καθοριστικός παράγοντας προς αυτή την κατεύθυνση θα αποτελέσει και η ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου κτιρίου γραμμής παραγωγής, της νέας σύγχρονης αποθήκης, η εγκατάσταση 4 νέων γραμμών παραγωγής θερμαινόμενων ράβδων καπνού και μιας γραμμής επεξεργασίας καπνού στο εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο, μια επένδυση που θα συνοδευτεί από αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, χάρη στον υπερσύγχρονο εξοπλισμό και τη συνεχή επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Οι άνθρωποί της αποχαιρετούν την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου - Κηδεύεται αυτή την ώρα στο κοιμητήριο Χολαργού
Λιμενικοί κυνηγάνε τους «απονεριστές» στη Σίκινο που βουτούν πίσω από τα πλοία που φεύγουν - Δείτε βίντεο
Τι αλλάζει στις κληρονομιές: Μεγαλύτερο μερίδιο θα παίρνουν οι σύζυγοι, το πλαίσιο για το σύμφωνο συμβίωσης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα