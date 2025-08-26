Το “σύνδρομο της πρωτότοκης κόρης”: Είναι τα μεγαλύτερα παιδιά πιο υπεύθυνα από τα μικρότερα;

Διαφέρουν τα αδέλφια μεταξύ τους; Συχνά, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και στην ελληνική κοινωνία, η σειρά γέννησης φαίνεται ότι σχετίζεται με την διαμόρφωση της προσωπικότητά μας