Το “σύνδρομο της πρωτότοκης κόρης”: Είναι τα μεγαλύτερα παιδιά πιο υπεύθυνα από τα μικρότερα;
Διαφέρουν τα αδέλφια μεταξύ τους; Συχνά, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και στην ελληνική κοινωνία, η σειρά γέννησης φαίνεται ότι σχετίζεται με την διαμόρφωση της προσωπικότητά μας
Το αν η σειρά γέννησης των αδελφών διαμορφώνει τον χαρακτήρα τους είναι μια ερώτηση που προβληματίζει γονείς και επιστήμονες για δεκαετίες. Όμως, η απάντηση είναι λιγότερο ξεκάθαρη απ’ όσο νομίζουμε. Συχνά, στον οικογενειακό και φιλικό κύκλο, γινόμαστε μάρτυρες ενός παρόμοιου μοτίβου με το παρακάτω. Το πρωτότοκο παιδί χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη υπευθυνότητα, συνέπεια, τελειομανία. Το πιο μικρό, είναι πιο ανέμελο και χαλαρό. Παρότι μεγαλώνουν στο ίδιο σπίτι, με τους ίδιους γονείς, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στον χαρακτήρα τους. Μήπως η σειρά γέννησης έχει κάποια σχέση;
