Το “σύνδρομο της πρωτότοκης κόρης”: Είναι τα μεγαλύτερα παιδιά πιο υπεύθυνα από τα μικρότερα;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το “σύνδρομο της πρωτότοκης κόρης”: Είναι τα μεγαλύτερα παιδιά πιο υπεύθυνα από τα μικρότερα;

Διαφέρουν τα αδέλφια μεταξύ τους; Συχνά, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και στην ελληνική κοινωνία, η σειρά γέννησης φαίνεται ότι σχετίζεται με την διαμόρφωση της προσωπικότητά μας

Το “σύνδρομο της πρωτότοκης κόρης”: Είναι τα μεγαλύτερα παιδιά πιο υπεύθυνα από τα μικρότερα;
Το αν η σειρά γέννησης των αδελφών διαμορφώνει τον χαρακτήρα τους είναι μια ερώτηση που προβληματίζει γονείς και επιστήμονες για δεκαετίες. Όμως, η απάντηση είναι λιγότερο ξεκάθαρη απ’ όσο νομίζουμε. Συχνά, στον οικογενειακό και φιλικό κύκλο, γινόμαστε μάρτυρες ενός παρόμοιου μοτίβου με το παρακάτω. Το πρωτότοκο παιδί χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη υπευθυνότητα, συνέπεια, τελειομανία. Το πιο μικρό, είναι πιο ανέμελο και χαλαρό. Παρότι μεγαλώνουν στο ίδιο σπίτι, με τους ίδιους γονείς, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές στον χαρακτήρα τους. Μήπως η σειρά γέννησης έχει κάποια σχέση;

Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης