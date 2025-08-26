Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους – Πότε λήγει η προθεσμία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αντικατάσταση των παλιών δελτίων ταυτότητας με νέες, ψηφιακά αναβαθμισμένες εκδόσεις είναι υποχρεωτική έως τον Αύγουστο του 2026, με κόστος από 5 έως 10 ευρώ ανά πολίτη

Μια νέα υποχρεωτική διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή για όλους τους πολίτες, καθώς έχει ξεκινήσει η αντικατάσταση των παλιών δελτίων ταυτότητας με νέες, ψηφιακά αναβαθμισμένες εκδόσεις.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, όλες οι ταυτότητες κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) θα πάψουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026. Η ανανέωση είναι υποχρεωτική και συνοδεύεται από οικονομικό κόστος για τον πολίτη.

