Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους – Πότε λήγει η προθεσμία
Η αντικατάσταση των παλιών δελτίων ταυτότητας με νέες, ψηφιακά αναβαθμισμένες εκδόσεις είναι υποχρεωτική έως τον Αύγουστο του 2026, με κόστος από 5 έως 10 ευρώ ανά πολίτη
Μια νέα υποχρεωτική διαδικασία τίθεται σε εφαρμογή για όλους τους πολίτες, καθώς έχει ξεκινήσει η αντικατάσταση των παλιών δελτίων ταυτότητας με νέες, ψηφιακά αναβαθμισμένες εκδόσεις.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, όλες οι ταυτότητες κρατών-μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) θα πάψουν να ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026. Η ανανέωση είναι υποχρεωτική και συνοδεύεται από οικονομικό κόστος για τον πολίτη.
