Νέες ταυτότητες: Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους – Πότε λήγει η προθεσμία

Η αντικατάσταση των παλιών δελτίων ταυτότητας με νέες, ψηφιακά αναβαθμισμένες εκδόσεις είναι υποχρεωτική έως τον Αύγουστο του 2026, με κόστος από 5 έως 10 ευρώ ανά πολίτη