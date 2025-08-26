Πώς προχωρά το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού – Σε εξέλιξη οι εργασίες για την τεχνητή λίμνη από REDEX- ΕCON 21 (pics)
To έργο αντιστοιχεί σε ένα ύψος 30,6 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ είναι σε εξέλιξη και νέα διαγωνιστική διαδικασία για άλλο κομμάτι του πάρκου
Το πρώτο κομμάτι της επέκτασης του υφιστάμενου Experience Park που περιλαμβάνει και το μεγάλο έργο της τεχνητής λίμνης βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο μεγάλο project της ανάπλασης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, με το φορέα της επένδυσης, τη LAMDA Development να προχωρά τώρα με μία ακόμη διαγωνιστική διαδικασία που αφορά έτερο κομμάτι του Μητροπολιτικού Πάρκου.
Για το πρώτο κομμάτι του έργου, το οποίο ξεκίνησε μέσα στο καλοκαίρι, υλοποιείται σε έκταση 150 στρεμμάτων και έχει έναν προϋπολογισμό, κατά πληροφορίες, αρκετών εκατομμυρίων ευρώ- για την ακρίβεια αντιστοιχεί στα πέριξ των 30,6 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ)- τις εργασίες έχει αναλάβει η κοινοπραξία των REDEX- ECON 21. Μάλιστα, η θυγατρική του ομίλου Κοπελούζου REDEX έχει την πλειοψηφούσα συμμετοχή, σε ποσοστό πάνω από 70% στο κοινοπρακτικό σχήμα με την ECON 21. Η τελευταία, με εξειδίκευση στα έργα πρασίνου, διαθέτοντας και σημαντική εμπειρία σε έργα στον τομέα της αρχιτεκτονικής τοπίου, συμμετείχε και στο πρώτο έργο, αυτό για τη δημιουργία του Εxperience Park. Τώρα, το συγκεκριμένο έργο αφορά την πρώτη φάση για την περιοχή όπου βρισκόταν τη δεκαετία του -00, στη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 το Κανόε Καγιάκ και η τεχνική βάση αεροπορίας (hangar) του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. H συγκεκριμένη έκταση, 150 στρεμμάτων περίπου, βρίσκεται μετά την περιοχή του υφιστάμενου Experience Park.
