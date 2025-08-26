Πώς προχωρά το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού – Σε εξέλιξη οι εργασίες για την τεχνητή λίμνη από REDEX- ΕCON 21 (pics)

To έργο αντιστοιχεί σε ένα ύψος 30,6 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, ενώ είναι σε εξέλιξη και νέα διαγωνιστική διαδικασία για άλλο κομμάτι του πάρκου