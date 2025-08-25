Wall Street: Ξεφούσκωσε ο ενθουσιασμός των επενδυτών - Στα κόκκινα το ταμπλό
Η Wall Street μπήκε σε κρίσιμη εβδομάδα με επίκεντρο τον πληθωρισμό, τις αποφάσεις της Fed και τα αποτελέσματα της Nvidia - Αν και τα προγνωστικά για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν, το μετέπειτα τοπίο παραμένει θολό
Έπειτα από το πρόσφατο ράλι που έφερε τον Dow Jones σε νέα υψηλά, η δυναμική της Wall Street εξασθένησε στη συνεδρίαση της Δευτέρας, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων αυξήθηκαν και ο ενθουσιασμός για τις επικείμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve καταλάγιασε.
Οι επενδυτές εμφανίζονται πλέον επιφυλακτικοί ενόψει της δημοσίευσης κρίσιμων στοιχείων για τον πληθωρισμό αυτήν την εβδομάδα, αλλά και της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων τριμήνου της ναυαρχίδας του ΑΙ, της Nvidia.
Έτσι, ο Dow Jones έχασε τα υψηλά του υποχωρώντας κατά 0,77% στις 45.282 μονάδες, ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,43% στις 6.439 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq υπέκυψε τελικά στις αρνητικές πιέσεις με κάμψη 0,22% στις 21.449 μονάδες.
Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις κέρδισαν και πάλι έδαφος, με το 10ετές να ανεβαίνει στο 4,283% και το 2ετές να σκαρφαλώνει στο 3,73%.
Την Παρασκευή, ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, είχε αφήσει σαφή υπονοούμενα ότι η πρώτη μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο είναι πολύ πιθανή. Ωστόσο, οι αμφιβολίες για τον ρυθμό των μειώσεων παραμένουν ισχυρές, με τους αξιωματούχους να εμφανίζονται διχασμένοι και τους επενδυτές να ανησυχούν για την κατεύθυνση που θα δώσουν τα τελευταία πληθωριστικά στοιχεία.
Η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η Fed είναι περίπλοκη: από τη μια, ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2% και δείχνει ξανά ανοδικές τάσεις και από την άλλη, η αγορά εργασίας που παρουσιάζει σημάδια κόπωσης.
Οι προβλέψεις για την πορεία του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), που είναι ο αγαπημένος πληθωριστικός δείκτης που παρακολουθεί στενά η Fed, δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Ο δομικός PCE, ήτοι με την εξαίρεση των τιμών τροφίμων και ενέργειας, εκτιμάται πως αυξήθηκε στο 2,9% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, καταγράφοντας έτσι τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών.
Τα στοιχεία για τον PCE θα δημοσιευτούν την Παρασκευή 29 Αυγούστου, αποτελώντας έτσι κομβικό σταθμό για την πορεία των προγνωστικών της αγοράς ενόψει της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, τον Σεπτέμβριο.
«Η συζήτηση τώρα θα στραφεί στο πόσο επιθετική μπορεί να είναι η Fed», δήλωσε ο Κρις Λάρκιν της E*Trade. «Τα σημάδια επιβράδυνσης στην αγορά εργασίας φαίνεται να υπερισχύουν των ανησυχιών για τον πληθωρισμό, αλλά η Fed δεν έχει εγκαταλείψει τον στόχο του 2%».
Οι αγορές χρήματος δίνουν πλέον υψηλές πιθανότητες 80% για μείωση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο και συνολικά δύο μειώσεις μέχρι το τέλος του έτους, μετά το θετικό σήμα του Τζερόμ Πάουελ στο Τζάκσον Χολ.
Αναλόγως, Deutsche Bank, BNP Paribas και Barclays αναθεώρησαν θετικά τις προβλέψεις τους, συμφωνώντας πως πλέον είναι πιθανή μείωση των επιτοκίων στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 16-17 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, δεν είναι δύσκολο το τοπίο να μεταβληθεί και πάλι, αν ο νέος γύρος των μάκρο από την αγορά εργασίας και τον πληθωρισμό δεν συμφωνήσουν με ένα τέτοιο σενάριο.
Εξάλλου, σε γενικές γραμμές το μονοπάτι, μετά το ραντεβού του Σεπτεμβρίου, μοιάζει αρκετά θολό!
«Ο πληθωρισμός παραμένει κρίσιμος, αλλά ο πραγματικός κίνδυνος για την οικονομία είναι η απασχόληση» υποστήριξε ο Άντριου Μπρένερ της NatAlliance, εκτιμώντας πως τα νεότερα στοιχεία θα είναι κομβικά για την κατεύθυνση που θα πάρει η FOMC.
Το άλλο μεγάλο στοίχημα για την αγορά, αυτή την εβδομάδα, είναι τα αποτελέσματα της Nvidia. Η εταιρεία, η τελευταία από την επίλεκτη ομάδα των Υπέροχων Επτά που δημοσιεύει οικονομικά στοιχεία, είναι προγραμματισμένο να ανακοινώσει τα στοιχεία την Τετάρτη, μετά το κλείσιμο της Wall Street.
«Αν δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο γεγονός, η πιο σημαντική εξέλιξη αυτής της εβδομάδας θα είναι τα αποτελέσματα της Nvidia», σημείωσε ο Ματ Μάλεϊ της Miller Tabak.
Το αστέρι του ΑΙ, που κατέχει σχεδόν 8% βαρύτητα στον S&P 500 και βρίσκεται στο επίκεντρο της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, θεωρείται βαρόμετρο για το σύνολο της αγοράς.
Η μετοχή της εταιρείας έχει σχεδόν διπλασιαστεί τους τελευταίους πέντε μήνες, γεγονός που αυξάνει τον πήχη των προσδοκιών. Αναλυτές προειδοποιούν ότι η συγκέντρωση ισχύος σε λίγες μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες δημιουργεί κινδύνους, αν και η ισχυρή κερδοφορία και οι ταμειακές ροές εξακολουθούν να προσφέρουν στήριξη.
Ήδη στη σημερινή συνεδρίαση η επιρροή της Nvidia ήταν σαφής. Τα κέρδη της μετοχής της εταιρείας μικροτσίπ ΑΙ έκαναν τη διαφορά στον τεχνολογικό κλάδο περιορίζοντας τους κραδασμούς στον Nasdaq.
Στις κερδισμένες βρέθηκε, επίσης, η JDE Peet’s μετά την ανακοίνωση της εξαγοράς της από την Keurig Dr Pepper έναντι περίπου 18,4 δισ. δολαρίων
Κέρδη αποκόμισε ακόμη η Rocket Lab καθώς ανακοίνωσε εξειδίκευση στην κατασκευή ημιαγωγών αλλά και η Tilray Brands μετά από θετική εκτίμηση που έλαβε από τον οίκο Jefferies.
Αντίθετα, στις σημαντικότερες απώλειες της ημέρας περιλαμβάνεται η Keurig Dr Pepper, καθώς η απόκτηση της JDE Peet’s δεν άρεσε στους μετόχους της, ενώ υπό σημαντική πίεση βρέθηκε η δανέζικη εταιρεία αιολικής ενέργειας Orsted καθώς ο Τραμπ διέταξε να διακοπούν οι εργασίες σε project της , στα ανοιχτά του Ρόουντ Άιλαντ, προκαλώντας ανησυχία για το ευρύτερο μέλλον των επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ.
Απώλειες κατέγραψαν επίσης οι εταιρείες επίπλων, όπως η RH, η Wayfair και η Williams-Sonoma, μετά τις πληροφορίες πως ο πρόεδρος Τραμπ μελετά την επιβολή δασμών στα εισαγόμενα έπιπλα.
Πτωτικά κινήθηκε και η μετοχή της CSX, καθώς ο Γουόρεν Μπάφετ σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως η πρόσφατη συνάντηση του με τον CEO της εταιρείας δεν σχετιζόταν με πιθανή πρόθεση του να προχωρήσει σε υποβολή προσφοράς, καθώς δεν ενδιαφέρεται καθόλου να αυξήσει την παρουσία του στον κλάδο των σιδηροδρόμων. Μάλιστα, μαζί με την CSX κατρακύλησαν και έτερα χαρτιά του κλάδου των σιδηροδρομικών μεταφορών, όπως της Union Pacific και της Norfolk Southern.
