Wall Street: Ξεφούσκωσε ο ενθουσιασμός των επενδυτών - Στα κόκκινα το ταμπλό

Η Wall Street μπήκε σε κρίσιμη εβδομάδα με επίκεντρο τον πληθωρισμό, τις αποφάσεις της Fed και τα αποτελέσματα της Nvidia - Αν και τα προγνωστικά για μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν, το μετέπειτα τοπίο παραμένει θολό