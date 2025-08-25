Ferrari F80: Το νέο επετειακό μοντέλο είναι ένα κινούμενο θαύμα
Ferrari F80: Το νέο επετειακό μοντέλο είναι ένα κινούμενο θαύμα
Το νέο μοντέλο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2026. Είναι εκείνο, το επετειακό, που η Ferrari έφτιαξε για να γιορτάσει τα 80 χρόνια της στο σύμπαν της αυτοκίνησης
Ferrari F80 Hybrid. Εθισμός στην ταχύτητα. Μηδαμινή αυτοσυγκράτηση στην πολυτέλεια. Η Ferrari τιμά μια πολύ συγκεκριμένη παράδοση. Να τεντώνει τα όρια της κίνησης της. Η F80 Hybrid έχει τελική ταχύτητα τα 350 χλμ./ώρα. Πιάνει τα 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 2 δευτερόλεπτα. Μην ποζάρετε έκπληκτοι. Στο Μαρανέλο δεν γνωρίζουν απλά τι σημαίνει πρόκληση. Γνωρίζουν επίσης πώς να φαντάζονται και να κατακτούν όρια.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα