Το νησί με τους 600 κατοίκους και τα 600 άλογα, που απαγορεύει τα αυτοκίνητα
Χωρίς τον ήχο των αυτοκινήτων, παρά μόνο τον καλπασμό των αλόγων, το νησί υπενθυμίζει ποιοι θα έπρεπε να είναι οι πραγματικοί ρυθμοί στη ζωή μας
Το νησί Mackinac, που επιπλέει σαν κόσμημα ανάμεσα στην Upper και τη Lower Peninculas του Μίσιγκαν στη λίμνη Huron, είναι ένα από εκείνα τα σπάνια μέρη όπου ο χρόνος κυλά διαφορετικά. Στο νησί μπορεί να φτάσει κανείς μόνο με πλοίο, ιδιωτικό σκάφος ή μικρό αεροπλάνο. Το Mackinac χωρίς αυτοκίνητα προσφέρει έναν μαγευτικό συνδυασμό φυσικής ομορφιάς, ιστορίας και ενός αργού ρυθμού ζωής που είναι πολύτιμος και μοιάζει να υπογραμμίζει πως όλα θα μπορούσαν να είναι πιο απλά κι ανθρώπινα.
Στο νησί απαγορεύεται ρητά η κυκλοφορία των αυτοκινήτων από το 1898. Θρυλείται πως εκείνη τη χρονιά ένα αυτοκίνητο έπαθε βλάβη και ο ήχος κατατρόμαξε τα άλογα που βρίσκονταν κοντά. Οι αρχές του χωριού απαγόρευσαν λοιπόν τα αυτοκίνητα, μια απόφαση που επεκτάθηκε και στο υπόλοιπο νησί δύο χρόνια αργότερα. Εκτοτε οι ντόπιοι έχουν υιοθετήσει αυτόν τον παραμυθένιο τρόπο ζωής και τον προστατεύουν.
