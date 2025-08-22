UBS: Νέα υψηλά στις αγορές με αιχμή τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη
Ο ελβετικός οίκος εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η bull market - Συστήνει περιορισμό της υπερέκθεσης στο δολάριο
Οι διεθνείς αγορές συνεχίζουν να κινούνται σε ιστορικά υψηλά, με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη (AI), η οποία αναδεικνύεται σε καταλύτη για την επόμενη φάση ανάπτυξης. Στη μηνιαία της έκθεση η UBS τονίζει ότι, παρά τον βραχυπρόθεσμο κίνδυνο «κόπωσης» από τις τεράστιες επενδύσεις των τεχνολογικών κολοσσών, η μακροπρόθεσμη προοπτική της AI είναι καθοριστική για τα χαρτοφυλάκια.
Η UBS εκτιμά ότι η bull market θα συνεχιστεί, στηριζόμενη σε ήπια προσγείωση της οικονομίας, ισχυρά εταιρικά κέρδη και επικείμενες μειώσεις επιτοκίων από τη Fed. Ο S&P 500 αναμένεται να φτάσει τις 6.800 μονάδες έως τον Ιούνιο του 2026, ενώ το Eurostoxx 50 τις 5.600 μονάδες. Στις ΗΠΑ, προτιμώνται η τεχνολογία, η υγεία, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις, ενώ στην Ευρώπη οι «ποιοτικές» μετοχές, τα βιομηχανικά blue chips και οι ισχυρές μερισματικές εταιρείες. Στην Ασία ξεχωρίζουν ο κλάδος τεχνολογίας στην Κίνα, η Σιγκαπούρη και η Ινδία, ενώ η Βραζιλία θεωρείται επίσης ελκυστική.
Ειδικά για την Ευρώπη, εκτός από το βασικό σενάριο για τις 5.600 μονάδες τον Ιούνιο 2026 για τον δείκτη EuroStoxx 50, «βλέπει» και ένα ανοδικό σενάριο έως τις 6.200 μονάδες, εφόσον υπάρξει πρόοδος σε εμπορικές συμφωνίες, στήριξη από γερμανική δημοσιονομική πολιτική και ενίσχυση της κατανάλωσης. Στον αντίποδα, το πτωτικό σενάριο «βλέπει» υποχώρηση στις 4.200 μονάδες, σε περίπτωση παγκόσμιας οικονομικής αδυναμίας, ενεργειακών πιέσεων και πολιτικής αβεβαιότητας στην ΕΕ.
