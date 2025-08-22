Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Αντιδρούν πτωτικά μετά τις λεπτομέρειες για το εμπορικό deal με τις ΗΠΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Αντιδρούν πτωτικά μετά τις λεπτομέρειες για το εμπορικό deal με τις ΗΠΑ
Οι μετοχές των φαρμακευτικών εταιρειών καταγράφουν άνοδο, ενώ οι αυτοκινητοβιομηχανίες υποχωρούν
Με απώλειες ξεκίνησε η συνεδρίαση της Παρασκευής για τις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς οι επενδυτές προσπαθούν να αξιολογήσουν πλήρως την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, μετά την κοινή ανακοίνωση που αποκάλυψε νέες λεπτομέρειες για το deal. Σύμφωνα με αυτές, η ΕΕ σχεδιάζει να αγοράσει ενέργεια αξίας 750 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ, ενώ οι αμερικανικοί δασμοί σε αυτοκίνητα και ανταλλακτικά από την Ευρώπη, που μειώθηκαν στο 15%, θα εφαρμοστούν αναδρομικά από την 1η Αυγούστου.
Η συμφωνία, που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα, προβλέπει επίσης ότι η ΕΕ θα επενδύσει τουλάχιστον 600 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, με αντάλλαγμα την καθιέρωση συνολικών δασμών στο 15%, αντί του 30% που είχε απειλήσει ότι θα επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Επιπλέον, τα φαρμακευτικά προϊόντα που εξάγονται από την ΕΕ προς τις ΗΠΑ θα έχουν ανώτατο δασμό 15%, κάτι που μείωσε ορισμένες ανησυχίες, καθώς προηγουμένως ο Τραμπ είχε απειλήσει με δασμούς έως και 250% στον κλάδο. Ο δείκτης Stoxx Europe Pharmaceuticals & Biotechnology έκλεισε τελικά με άνοδο περίπου 0,6% την Πέμπτη.
Αντίθετα, οι μετοχές του κλάδου των αυτοκινητοβιομηχανιών έκλεισαν αρνητικά, καθώς η αγορά αντέδρασε στον «υποθετικό» χαρακτήρα των χαμηλότερων δασμών. Οι αρμόδιοι επιβεβαίωσαν ότι οι δασμοί σε ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ δεν θα μειωθούν άμεσα, παρά μόνο αφού η ΕΕ χαμηλώσει τους δικούς της βιομηχανικούς δασμούς.
Όσον αφορά τη σημερινή συνεδρίαση, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί οριακά κατά 0,06% και διαπραγματεύεται στις 558,72 μονάδες. Ο γερμανικός DAX κινείται πτωτικά κατά 0,17% στις 24.249,07 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,19% στις 9.291,62 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,05% στις 7.934,28 μονάδες. Αντίθετα, στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύεται κατά 0,21% στις 15.317,95 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 0,05% στις 43.033 μονάδες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Η συμφωνία, που είχε επιτευχθεί τον προηγούμενο μήνα, προβλέπει επίσης ότι η ΕΕ θα επενδύσει τουλάχιστον 600 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ, με αντάλλαγμα την καθιέρωση συνολικών δασμών στο 15%, αντί του 30% που είχε απειλήσει ότι θα επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Επιπλέον, τα φαρμακευτικά προϊόντα που εξάγονται από την ΕΕ προς τις ΗΠΑ θα έχουν ανώτατο δασμό 15%, κάτι που μείωσε ορισμένες ανησυχίες, καθώς προηγουμένως ο Τραμπ είχε απειλήσει με δασμούς έως και 250% στον κλάδο. Ο δείκτης Stoxx Europe Pharmaceuticals & Biotechnology έκλεισε τελικά με άνοδο περίπου 0,6% την Πέμπτη.
Αντίθετα, οι μετοχές του κλάδου των αυτοκινητοβιομηχανιών έκλεισαν αρνητικά, καθώς η αγορά αντέδρασε στον «υποθετικό» χαρακτήρα των χαμηλότερων δασμών. Οι αρμόδιοι επιβεβαίωσαν ότι οι δασμοί σε ευρωπαϊκές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ δεν θα μειωθούν άμεσα, παρά μόνο αφού η ΕΕ χαμηλώσει τους δικούς της βιομηχανικούς δασμούς.
Όσον αφορά τη σημερινή συνεδρίαση, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί οριακά κατά 0,06% και διαπραγματεύεται στις 558,72 μονάδες. Ο γερμανικός DAX κινείται πτωτικά κατά 0,17% στις 24.249,07 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει απώλειες 0,19% στις 9.291,62 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,05% στις 7.934,28 μονάδες. Αντίθετα, στην περιφέρεια, ο ισπανικός IBEX 35 ενισχύεται κατά 0,21% στις 15.317,95 μονάδες και ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 0,05% στις 43.033 μονάδες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα