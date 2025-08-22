Αγγελική Φράγκου: «Οι παγκόσμιες οικονομίες δείχνουν ανθεκτικότητα – Υγιής η ναυτιλιακή αγορά»
Αγγελική Φράγκου: «Οι παγκόσμιες οικονομίες δείχνουν ανθεκτικότητα – Υγιής η ναυτιλιακή αγορά»
Ισχυρά αποτελέσματα για τη Navios Partners το β΄ τρίμηνο 2025, με έσοδα 327,6 εκατ. δολάρια και επενδύσεις σε νέο στόλο
Η Navios Maritime Partners L.P. (NYSE: NMM) ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το β΄ τρίμηνο και το α΄ εξάμηνο του 2025, με την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αγγελική Φράγκου να υπογραμμίζει ότι οι παγκόσμιες οικονομίες εμφανίζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, στηρίζοντας τη ναυτιλιακή αγορά παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις.
Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 327,6 εκατ. δολ. για το β΄ τρίμηνο και 631,7 εκατ. δολ. στο α΄ εξάμηνο, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 69,9 εκατ. δολ. και 111,7 εκατ. δολ. αντίστοιχα. Τα EBITDA έφτασαν τα 178,2 εκατ. δολ. στο τρίμηνο και 325,8 εκατ. δολ. στο εξάμηνο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 327,6 εκατ. δολ. για το β΄ τρίμηνο και 631,7 εκατ. δολ. στο α΄ εξάμηνο, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 69,9 εκατ. δολ. και 111,7 εκατ. δολ. αντίστοιχα. Τα EBITDA έφτασαν τα 178,2 εκατ. δολ. στο τρίμηνο και 325,8 εκατ. δολ. στο εξάμηνο.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα