ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Αγγελική Φράγκου: «Οι παγκόσμιες οικονομίες δείχνουν ανθεκτικότητα – Υγιής η ναυτιλιακή αγορά»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγγελική Φράγκου: «Οι παγκόσμιες οικονομίες δείχνουν ανθεκτικότητα – Υγιής η ναυτιλιακή αγορά»

Ισχυρά αποτελέσματα για τη Navios Partners το β΄ τρίμηνο 2025, με έσοδα 327,6 εκατ. δολάρια και επενδύσεις σε νέο στόλο

Αγγελική Φράγκου: «Οι παγκόσμιες οικονομίες δείχνουν ανθεκτικότητα – Υγιής η ναυτιλιακή αγορά»
Η Navios Maritime Partners L.P. (NYSE: NMM) ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το β΄ τρίμηνο και το α΄ εξάμηνο του 2025, με την Πρόεδρο και Διευθύνουσα Σύμβουλο Αγγελική Φράγκου να υπογραμμίζει ότι οι παγκόσμιες οικονομίες εμφανίζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, στηρίζοντας τη ναυτιλιακή αγορά παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις.

Τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν σε 327,6 εκατ. δολ. για το β΄ τρίμηνο και 631,7 εκατ. δολ. στο α΄ εξάμηνο, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 69,9 εκατ. δολ. και 111,7 εκατ. δολ. αντίστοιχα. Τα EBITDA έφτασαν τα 178,2 εκατ. δολ. στο τρίμηνο και 325,8 εκατ. δολ. στο εξάμηνο.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης