Σημάδια κόπωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Δύσκαμπτες οι 2.100 μονάδες

Αντιστάσεις βρίσκει μπροστά της η εγχώρια αγορά στην προσπάθεια να προσεγγίσει εκ νέου τα υψηλά 15 ετών - Μακριά από τα υψηλά ημέρας έκλεισε ο ΓΔ, που έφτασε έως τις 2.105 μονάδες