Σημάδια κόπωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Δύσκαμπτες οι 2.100 μονάδες
Σημάδια κόπωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Δύσκαμπτες οι 2.100 μονάδες
Αντιστάσεις βρίσκει μπροστά της η εγχώρια αγορά στην προσπάθεια να προσεγγίσει εκ νέου τα υψηλά 15 ετών - Μακριά από τα υψηλά ημέρας έκλεισε ο ΓΔ, που έφτασε έως τις 2.105 μονάδες
Δυσκολεύονται να ανεβάσουν «στροφές» οι αγοραστές στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπως αποτυπώνεται από την εικόνα που παρουσιάζουν οι περισσότερες μετοχές στο ταμπλό. Η ισχυρή άνοδος που καταγράφεται από τις αρχές του έτους δημιουργεί εύλογη κόπωση. Ως αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης αδυνατεί να επανέλθει πάνω από το ορόσημο των 2.100 μονάδων, που ανοίγουν τον «δρόμο» για τα υψηλά 15ετίας.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (21/8), ο ΓΔ υποχώρησε οριακά κατά 0,15 μονάδες ή -0,01% και έκλεισε στις 2.097,07 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης καθορίστηκε στις 14,3 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 2.105,39 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.091,07 μονάδες. Παρ’ όλα αυτά, το ΧΑ οδεύει προς τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα και το 5ο συναπτό έτος κερδών. Τον Αύγουστο η Αθήνα «τρέχει» με +5,14% και η απόδοση μέσα στο 2025 αγγίζει το +42,69%. Παράλληλα, απέχει περίπου -1,4% από τις φετινές κορυφές, ενώ μετά ακολουθούν τα επίπεδα Μαρτίου του 2010.
Επιλεκτικές είναι οι τοποθετήσεις των traders, ενώ ελλείψει εγχώριων εταιρικών ειδήσεων η τάση καθορίζεται κυρίως από την πορεία των ευρωαγορών. Η προσοχή στρέφεται στην ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στο οικονομικό φόρουμ του Τζάκσον Χολ την Παρασκευή.
Η Κρι Κρι διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,4007171917 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,3806813321/μτχ), με την πληρωμή να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 27 Αυγούστου. Παράλληλα, από σήμερα άλλαξε στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών η επωνυμία της Attica Bank σε CrediaBank, με νέο διακριτικό τίτλο «CrediaBank» και νέο κωδικό ΟΑΣΗΣ της μετοχής, ο οποίος μεταβλήθηκε από «ΑΤΤ» σε «CREDIA».
Αύριο θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών FTSE Russell, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης FTSE All-World απαρτίζεται από 28 ελληνικές μετοχές.
Οριακές οι ισορροπίες μεταξύ κατοχύρωσης κερδών και νέων ρεκόρ
«Μας “κακομαθαίνει” το ελληνικό Χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τον 10ο σερί ανοδικό μήνα, να κρατάει τα υψηλά 15-ετίας και τον μέσο ημερήσιο τζίρο των να σπάει πολυετή ρεκόρ ειδικά μες στον Αύγουστο. Εν τω μεταξύ οι επενδυτές – και αναφερόμαστε κυρίως στους ξένους, που ελέγχουν περίπου τα 2/3 συναλλακτικού όγκου και κεφαλαιοποίησης του ΧΑ – επιστρέφουν στα… θρανία, προφανώς με νέες ιδέες και διαθέσεις αξιολόγησης των ευκαιριών και των ρίσκων που προσφέρουν οι παγκόσμιες αγορές, μεταξύ αυτών και η λεωφόρος Αθηνών», αναφέρει στο εβδομαδιαίο του σχόλιο για το ΧΑ ο κ. Πέτρος Στεριώτης, μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών.
«Οπωσδήποτε, το διεθνές κλίμα (γεωπολιτικά, επιτόκια, τεχνολογικές αποτιμήσεις, Τραμπ) δεν θα αφήσουν τους θεσμικούς σε… ησυχία, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τον φετινό “παγκόσμιο πρωταθλητή” των αποδόσεων, Γενικό Δείκτη της Αθήνας. Οριακές πλέον σε αυτά τα επίπεδα οι ισορροπίες μεταξύ μιας σημαντικότερης κατοχύρωσης κερδών στις προπορευόμενες αγορές ή μιας “παραμονής στο τρένο” της πενταετούς ανοδικής τάσης, η οποία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη υποστήριξη», τονίζει.
Σύμφωνα με τον αναλυτή, «μπαίνοντας στο φθινόπωρο αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις των εισηγμένων στη “σκακιέρα” των επιχειρηματικών deals, οφείλοντας βεβαίως ως επενδυτές να αξιολογούμε το αν και κατά πόσο αυτές δημιουργούν προστιθέμενη αξία ή όχι για τους μετόχους. Παράλληλα αναμένονται ειδήσεις πέραν του “ελέγχου” της εκάστοτε ελληνικής εισηγμένης, όπως η πορεία αναβάθμισης του ΧΑ, η κίνηση των επιτοκίων και τα επόμενα… “deal” του Ντόναλντ Τραμπ σε γεωπολιτικό και εμπορικό επίπεδο.
Όπως και να έχει πάντως, θεωρούμε άτοπο τόσο το να αρχίσουν να εκλαμβάνονται ως αυτονόητα τα ιστορικά ρεκόρ του ΧΑ (βλ. 10 σερί μήνες ανόδου κλπ.) όσο και το να μην αναγνωρίζεται ειλικρινά η πρόοδος που έχει συντελεστεί στα ελληνικά θεμελιώδη και η οποία έχει τελικά οδηγήσει την αγορά μας σε αυτά τα επίπεδα. Και ο νοών νοείτω».
Στάση αναμονής στις διεθνείς αγορές με το βλέμμα στο Τζάκσον Χολ
Στο επίκεντρο τεχνολογικών ρευστοποιήσεων συνεχίζει να βρίσκεται η Wall Street, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση της Federal Reserve. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ο πληθωρισμός παραμένει βασικός κίνδυνος, συντηρώντας την πίεση στην αγορά. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην κρίσιμη ομιλία του Τζερόμ Πάουελ στο Τζάκσον Χολ την Παρασκευή, όπου αναμένεται να δοθεί κατεύθυνση για την πορεία των επιτοκίων. Νέα πτώση -την πέμπτη διαδοχική- σημειώνουν οι αμερικανικοί δείκτες, κινούμενοι μεταξύ του -0,1% και του -0,2%.
Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να εστιάζουν στα κρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία (σε υψηλό 15 μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη) και στην αυριανή ομιλία του προέδρου της Fed. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί οριακά και διαπραγματεύεται στις 559 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά -0,4%, ενώ ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά +0,1%. Στις αγορές Ασίας – Ειρηνικού ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κέρδισε πάνω από +1% και σημείωσε νέο record high, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στα χρονικά τις 9.000 μονάδες.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (21/8), ο ΓΔ υποχώρησε οριακά κατά 0,15 μονάδες ή -0,01% και έκλεισε στις 2.097,07 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης καθορίστηκε στις 14,3 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 2.105,39 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.091,07 μονάδες. Παρ’ όλα αυτά, το ΧΑ οδεύει προς τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα και το 5ο συναπτό έτος κερδών. Τον Αύγουστο η Αθήνα «τρέχει» με +5,14% και η απόδοση μέσα στο 2025 αγγίζει το +42,69%. Παράλληλα, απέχει περίπου -1,4% από τις φετινές κορυφές, ενώ μετά ακολουθούν τα επίπεδα Μαρτίου του 2010.
Επιλεκτικές είναι οι τοποθετήσεις των traders, ενώ ελλείψει εγχώριων εταιρικών ειδήσεων η τάση καθορίζεται κυρίως από την πορεία των ευρωαγορών. Η προσοχή στρέφεται στην ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στο οικονομικό φόρουμ του Τζάκσον Χολ την Παρασκευή.
Η Κρι Κρι διαπραγματευόταν σήμερα χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,4007171917 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό €0,3806813321/μτχ), με την πληρωμή να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 27 Αυγούστου. Παράλληλα, από σήμερα άλλαξε στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών η επωνυμία της Attica Bank σε CrediaBank, με νέο διακριτικό τίτλο «CrediaBank» και νέο κωδικό ΟΑΣΗΣ της μετοχής, ο οποίος μεταβλήθηκε από «ΑΤΤ» σε «CREDIA».
Αύριο θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών FTSE Russell, με τις αλλαγές να τίθενται σε ισχύ στο κλείσιμο της συνεδρίασης της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης FTSE All-World απαρτίζεται από 28 ελληνικές μετοχές.
Οριακές οι ισορροπίες μεταξύ κατοχύρωσης κερδών και νέων ρεκόρ
«Μας “κακομαθαίνει” το ελληνικό Χρηματιστήριο, με τον Γενικό Δείκτη πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τον 10ο σερί ανοδικό μήνα, να κρατάει τα υψηλά 15-ετίας και τον μέσο ημερήσιο τζίρο των να σπάει πολυετή ρεκόρ ειδικά μες στον Αύγουστο. Εν τω μεταξύ οι επενδυτές – και αναφερόμαστε κυρίως στους ξένους, που ελέγχουν περίπου τα 2/3 συναλλακτικού όγκου και κεφαλαιοποίησης του ΧΑ – επιστρέφουν στα… θρανία, προφανώς με νέες ιδέες και διαθέσεις αξιολόγησης των ευκαιριών και των ρίσκων που προσφέρουν οι παγκόσμιες αγορές, μεταξύ αυτών και η λεωφόρος Αθηνών», αναφέρει στο εβδομαδιαίο του σχόλιο για το ΧΑ ο κ. Πέτρος Στεριώτης, μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών.
«Οπωσδήποτε, το διεθνές κλίμα (γεωπολιτικά, επιτόκια, τεχνολογικές αποτιμήσεις, Τραμπ) δεν θα αφήσουν τους θεσμικούς σε… ησυχία, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για τον φετινό “παγκόσμιο πρωταθλητή” των αποδόσεων, Γενικό Δείκτη της Αθήνας. Οριακές πλέον σε αυτά τα επίπεδα οι ισορροπίες μεταξύ μιας σημαντικότερης κατοχύρωσης κερδών στις προπορευόμενες αγορές ή μιας “παραμονής στο τρένο” της πενταετούς ανοδικής τάσης, η οποία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη υποστήριξη», τονίζει.
Σύμφωνα με τον αναλυτή, «μπαίνοντας στο φθινόπωρο αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις επόμενες κινήσεις των εισηγμένων στη “σκακιέρα” των επιχειρηματικών deals, οφείλοντας βεβαίως ως επενδυτές να αξιολογούμε το αν και κατά πόσο αυτές δημιουργούν προστιθέμενη αξία ή όχι για τους μετόχους. Παράλληλα αναμένονται ειδήσεις πέραν του “ελέγχου” της εκάστοτε ελληνικής εισηγμένης, όπως η πορεία αναβάθμισης του ΧΑ, η κίνηση των επιτοκίων και τα επόμενα… “deal” του Ντόναλντ Τραμπ σε γεωπολιτικό και εμπορικό επίπεδο.
Όπως και να έχει πάντως, θεωρούμε άτοπο τόσο το να αρχίσουν να εκλαμβάνονται ως αυτονόητα τα ιστορικά ρεκόρ του ΧΑ (βλ. 10 σερί μήνες ανόδου κλπ.) όσο και το να μην αναγνωρίζεται ειλικρινά η πρόοδος που έχει συντελεστεί στα ελληνικά θεμελιώδη και η οποία έχει τελικά οδηγήσει την αγορά μας σε αυτά τα επίπεδα. Και ο νοών νοείτω».
Στάση αναμονής στις διεθνείς αγορές με το βλέμμα στο Τζάκσον Χολ
Στο επίκεντρο τεχνολογικών ρευστοποιήσεων συνεχίζει να βρίσκεται η Wall Street, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τα πρακτικά από την τελευταία συνεδρίαση της Federal Reserve. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, ο πληθωρισμός παραμένει βασικός κίνδυνος, συντηρώντας την πίεση στην αγορά. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην κρίσιμη ομιλία του Τζερόμ Πάουελ στο Τζάκσον Χολ την Παρασκευή, όπου αναμένεται να δοθεί κατεύθυνση για την πορεία των επιτοκίων. Νέα πτώση -την πέμπτη διαδοχική- σημειώνουν οι αμερικανικοί δείκτες, κινούμενοι μεταξύ του -0,1% και του -0,2%.
Μεικτή εικόνα παρουσιάζουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να εστιάζουν στα κρίσιμα μακροοικονομικά στοιχεία (σε υψηλό 15 μηνών η επιχειρηματική δραστηριότητα στην ευρωζώνη) και στην αυριανή ομιλία του προέδρου της Fed. Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 υποχωρεί οριακά και διαπραγματεύεται στις 559 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά -0,4%, ενώ ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά +0,1%. Στις αγορές Ασίας – Ειρηνικού ο δείκτης αναφοράς S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κέρδισε πάνω από +1% και σημείωσε νέο record high, ξεπερνώντας για πρώτη φορά στα χρονικά τις 9.000 μονάδες.
Πηγή: www.newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 59 ετών ο Απόστολος Βεσυρόπουλος
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Ποιος είναι ο billionaire Tom Greenwood που χαροπαλεύει μετά από τροχαίο στη Μύκονο, η περιπέτεια με το ιδιωτικό ελικόπτερο και η διακομιδή με το ΕΚΑΒ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα