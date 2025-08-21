Ο 23χρονος μετανάστης – επιχειρηματίας που βγάζει εκατομμύρια από ρούχα στο eBay
Ο 23χρονος μετανάστης – επιχειρηματίας που βγάζει εκατομμύρια από ρούχα στο eBay
Οι αδελφοί Χόπρα μάζεψαν 5.000 δολάρια και ξεκίνησαν από το μηδέν - Σήμερα η μάρκα τους αποφέρει εκατομμύρια σε πωλήσεις
Αμέσως μετά την αποφοίτησή του από το πανεπιστήμιο το 2015, ο Γκούρμερ Χόπρα, 32 ετών, βρήκε την πρώτη του δουλειά σε μία από τις «Big Four» λογιστικές εταιρείες. Ωστόσο, μετά από λιγότερο από ένα χρόνο στη δουλειά, αποφάσισε να παραιτηθεί.
«Μετά από τέσσερις μήνες, σκέφτηκα: «Μισώ αυτό το μέρος. Ήταν η πιο βαρετή δουλειά και ένιωθα ότι δεν έκανα καμία διαφορά στον κόσμο»», είπε ο Χόπρα στο CNBC Make It.
«Άρχισα να μελετώ για τις εξετάσεις για τη θέση του ορκωτού λογιστή… Τότε άνοιξα το βιβλίο και θυμάμαι ότι μόλις διάβασα την πρώτη σελίδα συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό για το υπόλοιπο της ζωής μου, αλλιώς δεν θα είμαι ευτυχισμένος», είπε ο Χόπρα.
Εκείνη την εποχή, συνεργαζόταν επίσης με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Ντάσμιτ Χόπρα, σε μια επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου. Στον ελεύθερο χρόνο τους, οι δύο πήγαιναν στο κέντρο του Λος Άντζελες για να αγοράσουν είδη όπως μπλουζάκια, τζιν και παπούτσια σε τιμές χονδρικής και να τα μεταπωλήσουν στο eBay.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
«Μετά από τέσσερις μήνες, σκέφτηκα: «Μισώ αυτό το μέρος. Ήταν η πιο βαρετή δουλειά και ένιωθα ότι δεν έκανα καμία διαφορά στον κόσμο»», είπε ο Χόπρα στο CNBC Make It.
«Άρχισα να μελετώ για τις εξετάσεις για τη θέση του ορκωτού λογιστή… Τότε άνοιξα το βιβλίο και θυμάμαι ότι μόλις διάβασα την πρώτη σελίδα συνειδητοποίησα ότι δεν μπορώ να κάνω αυτό για το υπόλοιπο της ζωής μου, αλλιώς δεν θα είμαι ευτυχισμένος», είπε ο Χόπρα.
Εκείνη την εποχή, συνεργαζόταν επίσης με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Ντάσμιτ Χόπρα, σε μια επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου. Στον ελεύθερο χρόνο τους, οι δύο πήγαιναν στο κέντρο του Λος Άντζελες για να αγοράσουν είδη όπως μπλουζάκια, τζιν και παπούτσια σε τιμές χονδρικής και να τα μεταπωλήσουν στο eBay.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα