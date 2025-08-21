Επίσημη απόφαση: Ποιοι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίσημη απόφαση: Ποιοι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη

Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών επιτρέπει σε εργαζομένους άνω των 60 ετών να παραμείνουν στην εργασία έως τη σύνταξη

Επίσημη απόφαση: Ποιοι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη
Μια ιδιαίτερα σημαντική δικαστική απόφαση (2140/2025) του Πρωτοδικείου Αθηνών καθορίζει νέα δεδομένα για τη συνταξιοδότηση πολιτών άνω των 60 ετών.

Σύμφωνα με την απόφαση, όσοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται προκειμένου να συγκεντρώσουν ένσημα, ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα σύνταξης, δεν πρέπει να απολύονται. Η απόφαση αυτή αφορά κυρίως μακροχρόνια ανέργους που είχαν προσληφθεί μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ από Δήμους και δημοσίους φορείς.

