Επίσημη απόφαση: Ποιοι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη
Επίσημη απόφαση: Ποιοι εργαζόμενοι άνω των 60 ετών δεν μπορούν να βγουν στη σύνταξη
Απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών επιτρέπει σε εργαζομένους άνω των 60 ετών να παραμείνουν στην εργασία έως τη σύνταξη
Μια ιδιαίτερα σημαντική δικαστική απόφαση (2140/2025) του Πρωτοδικείου Αθηνών καθορίζει νέα δεδομένα για τη συνταξιοδότηση πολιτών άνω των 60 ετών.
Σύμφωνα με την απόφαση, όσοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται προκειμένου να συγκεντρώσουν ένσημα, ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα σύνταξης, δεν πρέπει να απολύονται. Η απόφαση αυτή αφορά κυρίως μακροχρόνια ανέργους που είχαν προσληφθεί μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ από Δήμους και δημοσίους φορείς.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Σύμφωνα με την απόφαση, όσοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται προκειμένου να συγκεντρώσουν ένσημα, ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα σύνταξης, δεν πρέπει να απολύονται. Η απόφαση αυτή αφορά κυρίως μακροχρόνια ανέργους που είχαν προσληφθεί μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ από Δήμους και δημοσίους φορείς.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα