Meta: Φρένο στην ακριβή στρατηγική προσλήψεων για την τεχνητή νοημοσύνη
H εταιρεία που ελέγχει το Facebook, το Instagram και το WhatsApp μπαίνει σε φάση αναδιοργάνωσης, εν μέσω ανησυχιών για υπερβολικές επενδύσεις στον τομέα της ΑΙ
Η Meta Platforms αποφάσισε να πατήσει «φρένο» στην επιθετική στρατηγική προσλήψεων για την τεχνητή νοημοσύνη, τερματίζοντας μια περίοδο εντυπωσιακών συμφωνιών που περιλάμβαναν στελέχη και ερευνητές.
Η απόφαση, που αποκαλύφθηκε αρχικά από τη Wall Street Journal, τέθηκε σε ισχύ την περασμένη εβδομάδα και εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναδιάρθρωση του νέου τμήματος «Meta Superintelligence Labs». Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι πρόκειται για «βασικό οργανωτικό σχεδιασμό», καθώς η εταιρεία θέλει να χτίσει σταθερή δομή για τις πρωτοβουλίες της στην υπερνοημοσύνη, μετά την ενσωμάτωση νέου προσωπικού και τις ετήσιες διαδικασίες προϋπολογισμού.
Η Meta χώρισε τις προσπάθειες της σε τέσσερις επιμέρους ομάδες: μία για την ανάπτυξη μηχανικής υπερνοημοσύνης (“TBD lab”), μία για τα AI προϊόντα, μία για την τεχνολογική υποδομή και μία για μακροπρόθεσμα projects. Όλες υπάγονται στα “Meta Superintelligence Labs”, που αντικατοπτρίζουν τη φιλοδοξία του Μαρκ Ζάκερμπεργκ να δημιουργήσει AI ικανό να ξεπεράσει τον άνθρωπο σε γνωστικές δεξιότητες.
