ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από το book club της Miu Miu και το βραβείο λογοτεχνίας της Chanel μέχρι τις εκδόσεις κλασικών βιβλίων της Van Cleef & Arpels

Πώς η λογοτεχνία έγινε η νέα εμμονή των luxury brands
Τι σχέση έχουν τα διαμάντια της Van Cleef & Arpels με το κλασικό μυθιστόρημα «Το Νησί των Θησαυρών»; Ενα ταγέρ Chanel με ένα λογοτεχνικό ραντεβού; Ο Dior με τα παλιά βιβλιοπωλεία τού Chelsea; Ολοένα και περισσότερα luxury brands επιθυμούν να προβάλλουν την ταυτότητά τους μέσα από τη λογοτεχνία και να συνδεθούν με ένα πιο καλλιεργημένοι κοινό, επενδύοντας σε εκδόσεις, λέσχες ανάγνωσης και λογοτεχνικά βραβεία.

