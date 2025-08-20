Wall Street: Τετραήμερο καθοδικό σερί για τον S&P 500 - Έγιναν «καπνός» 1 τρισ. δολάρια

Κλείσιμο

Τα πρακτικά τηςπου έδειξαν ότι ο πληθωρισμός παραμένει η κύρια ανησυχία των αξιωματούχων της κεντρική τράπεζας διέκοψαν τα κέρδη στα ομόλογα και συντήρησαν την πίεση στις μετοχές, σε μια εβδομάδα που η τεχνολογική διόρθωση έχει ήδη εξαφανίσει δισεκατομμύρια από τις αποτιμήσεις τηςΕίναι χαρακτηριστικό πως μέσα σε μόλις τέσσερις συνεδριάσεις, ο δείκτης S&P 500 υπολογίζεται ότι έχει χάσει περίπου 1 τρισ. δολάρια σε κεφαλαιοποίηση!Το αρνητικό τεχνολογικό μοτίβο επαναλήφθηκε και στη συνεδρίαση της Τετάρτης με τον S&P 500 να υποχωρεί κατά 0,24% στις 6.395 μονάδες και τον Nasdaq να σημειώνει νέα πτώση ύψους 0,67% στις 21.172 μονάδες. Από τις πιέσεις κατάφερε να γλιτώσει μόνο ο Dow Jones, ο οποίος επιδεικνύοντας απρόσμενες αντιστάσεις την τελευταία ώρα κατάφερε να κόψει το νήμα με θετικό πρόσημο, στο +0,04% και τις 44.938 μονάδες.Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς υποχώρησε στο 4,289% και του πιο ευαίσθητου στις νομισματικές κατευθύνσεις 2ετούς έπεσε στο 3,742%.Το κλίμα ήταν από νωρίς βαρύ, με τα ερωτηματικά για την πραγματική απόδοση από τις τεράστιες επενδύσεις στον κλάδο του ΑΙ να έχουν φουντώσει και πάλι τον προβληματισμό των επενδυτών κλονίζοντας τις μετοχές των Big Tech.Kαταλυτικό ρόλο είχε μια νέα μελέτη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT), η οποία παρουσίασε ένα ιδιαίτερα επιφυλακτικό πλαίσιο για τη γενετική τεχνητή νοημοσύνη. Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι το 95% των οργανισμών δεν αποκομίζει καμία ουσιαστική απόδοση από τις σχετικές επενδύσεις, παρά την εκρηκτική άνοδο που έχει προσφέρει στην κεφαλαιοποίηση των αμερικανικών μετοχών τους τελευταίους μήνες.Έτσι σχεδόν όλοι οι τεχνολογικοί κολοσσοί κατέγραψαν απώλειες, με τη Nvidia να επεκτείνει την πτώση της στο 5% μέσα σε δύο ημέρες και την Palantir Technologies να χάνει 20% σε μόλις έξι συνεδριάσεις, παρότι είχε σχεδόν διπλασιάσει την αξία της νωρίτερα φέτος.Βεβαίως μεταξύ των αναλυτών δεν έλειψαν οι πιο ψύχραιμες φωνές. «Θα χρειαστεί να δούμε περαιτέρω αρνητική κίνηση για να σηκώσουμε κίτρινες σημαίες προειδοποίησης. Οι επενδυτές μπορεί να ανησυχήσουν πολύ γρήγορα αν η τεχνολογία —και κατά συνέπεια η αγορά συνολικά— αρχίσει να βυθίζεται ουσιαστικά» σχολίασε ο Ματ Μάλεϊ της Miller Tabak ξεκαθαρίζοντας πως θα περιμένει να διαπιστώσει αν η κάμψη στις τεχνολογικές μετοχές είναι πρόσκαιρη ή κάτι πιο ανησυχητικό. Όμως, για την ώρα τα σημάδια κόπωσης ήταν ορατά, κυρίως στα χαρτιά υψηλής κεφαλαιοποίησης.Την ίδια ώρα τα μηνύματα από το λιανεμπόριο ήταν μεικτά με την Target να ανακοινώνει πτώση πωλήσεων και την Lowe’s να ξεπερνά τις προβλέψεις. Όμως, η αβεβαιότητα για την αντίδραση των καταναλωτών στις ανατιμήσεις που προκαλούν οι δασμοί Τραμπ δεν είναι κάτι που απασχολεί μόνο την επιχειρηματική αγορά.Το ζήτημα των δασμών βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης της FOMC, όπως φανέρωσαν τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουλίου, καθώς είναι σαφές πως και τα μέλη του συμβουλίου ανησυχούν για τις συνέπειες της δασμολογικής πολιτικής του Λευκού Οίκου.«Σχετικά με τον ανοδικό κίνδυνο για τον πληθωρισμό, οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στις αβέβαιες επιπτώσεις των δασμών και στην πιθανότητα οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό να αποσταθεροποιηθούν», ανέφεραν τα πρακτικά, προσθέτοντας ότι «παραμένει σημαντική αβεβαιότητα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, το μέγεθος και τη διάρκεια των επιπτώσεων από τις φετινές αυξήσεις δασμών».Είναι χαρακτηριστικό πως, αν και για πρώτη φορά εδώ και πάνω από 30 χρόνια δύο στελέχη της FOMC διαχώρισαν τη θέση τους και ζήτησαν μείωση των επιτοκίων, τα υπόλοιπα μέλη επέμειναν στην επιφυλακτική τους στάση επικαλούμενα τόσο το ανοδικό ρίσκο του πληθωρισμού όσο και τον καθοδικό κίνδυνο για την απασχόληση.