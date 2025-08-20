Goldman Sachs: Επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης το 2025 - Οι δασμοί θα πλήξουν εισοδήματα και επενδύσεις
Goldman Sachs: Επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης το 2025 - Οι δασμοί θα πλήξουν εισοδήματα και επενδύσεις
Στην Ευρωζώνη η ανάπτυξη εκτιμάται στο 1,2%, με αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2% - Τι προβλέπει για μετοχές, επιτόκια και εμπορεύματα
Η Goldman Sachs δημοσίευσε τις τελευταίες της προβλέψεις για τις διεθνείς αγορές, σκιαγραφώντας ένα περιβάλλον με μέτρια ανάπτυξη, πιέσεις από τους αμερικανικούς δασμούς και διαφοροποιημένες προοπτικές για μετοχές, ομόλογα, νομίσματα και εμπορεύματα.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η τράπεζα προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 2,5% το 2025, με τις ΗΠΑ να κινούνται ακόμη χαμηλότερα στο 1,3% (Q4/Q4). Οι υψηλότεροι δασμοί αναμένεται να πλήξουν το διαθέσιμο εισόδημα και τις επενδύσεις, οδηγώντας την ανεργία στο 4,4% και τον δομικό πληθωρισμό στο 3,3% στο τέλος του έτους.
Στην Ευρωζώνη, η ανάπτυξη εκτιμάται στο 1,2%, με αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2%, ενώ η Goldman θεωρεί ότι ο κύκλος μειώσεων επιτοκίων της ΕΚΤ έχει ολοκληρωθεί. Για την Κίνα, η ανάπτυξη αναμένεται στο 4,7%, κοντά στον κυβερνητικό στόχο, αλλά με μηδενικό πληθωρισμό καταναλωτή και πτώση του δείκτη τιμών παραγωγού κατά -2,8%, λόγω υπερπροσφοράς.
