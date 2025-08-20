Λαγκάρντ: Αντιμέτωπη με επιβράδυνση της ανάπτυξης η ευρωζώνη – Παραμένει η αβεβαιότητα στο εμπόριο
Λαγκάρντ: Αντιμέτωπη με επιβράδυνση της ανάπτυξης η ευρωζώνη – Παραμένει η αβεβαιότητα στο εμπόριο
Παρά την πρόσφατη εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, οι επιπτώσεις θα αξιολογηθούν στις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου - Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στο 2%
Η οικονομία της ευρωζώνης αναμένεται να σημειώσει πιο αργή ανάπτυξη αυτό το τρίμηνο, ενώ τα ερωτηματικά γύρω από το παγκόσμιο εμπόριο παραμένουν, παρά τις πρόσφατες συμφωνίες με τις ΗΠΑ που μείωσαν κάπως την αβεβαιότητα, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.
Μιλώντας στη Γενεύη, η Λαγκάρντ σημείωσε ότι ο δασμός 15% που ισχύει σήμερα για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα βρίσκεται λίγο πάνω από το επίπεδο που η ΕΚΤ είχε υποθέσει τον Ιούνιο, αλλά «πολύ κάτω» από ένα πιο ακραίο σενάριο που είχε επίσης χαρτογραφήσει.
«Οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες έχουν μειώσει, αλλά σίγουρα δεν έχουν εξαλείψει, την παγκόσμια αβεβαιότητα, η οποία παραμένει λόγω ενός απρόβλεπτου πολιτικού περιβάλλοντος», είπε σύμφωνα με το Bloomberg και πρόσθεσε: «Η αβεβαιότητα συνεχίζεται καθώς οι ειδικοί δασμοί σε φαρμακευτικά προϊόντα και ημιαγωγούς παραμένουν ασαφείς».
Τα σχόλια της Λαγκάρντ είναι τα πρώτα μετά τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσουν το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% όταν επανέλθουν στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, επεκτείνοντας την παύση που ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα μετά από έναν χρόνο συνεχών μειώσεων.
