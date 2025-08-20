Λαγκάρντ: Αντιμέτωπη με επιβράδυνση της ανάπτυξης η ευρωζώνη – Παραμένει η αβεβαιότητα στο εμπόριο

Παρά την πρόσφατη εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, οι επιπτώσεις θα αξιολογηθούν στις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου - Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στο 2%