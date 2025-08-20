Χρηματιστήριο Αθηνών: Διόρθωση σε συντονισμό με το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς αγορές
Απομακρύνεται, αλλά δεν χάνει την επαφή με τις 2.100 μονάδες - Η προσοχή στρέφεται στην αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE Russell
Σε ρότα profit taking έχει μπει το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο αφομοιώνει τα πρόσφατα εντυπωσιακά κέρδη, που επέτρεψαν τις διαδοχικές υπερβάσεις των υψηλών 15ετίας. Η σημερινή πτώση έρχεται σε ευθυγράμμιση με το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, στον απόηχο του χθεσινού τεχνολογικού sell off στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους αναλυτές, το επιλεκτικό ενδιαφέρον και το rotation περιορίζουν την πτώση στην εγχώρια αγορά.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (20/8), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,34% και διαπραγματεύεται στις 2.088,84 μονάδες. Το εύρος διακύμανσης καθορίζεται στις 6 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 2.093,01 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.087,43 μονάδες. Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, πλησιέστερη στήριξη αποτελούν οι 2.070 μονάδες και αντίσταση η πρόσφατη τοπική κορυφή των 2.135 μονάδων.
Έντονο παραμένει το επενδυτικό ενδιαφέρον, γεγονός που αποδεικνύεται από τον υψηλό τζίρο. Ο κινητός μέσος όρος 100 ημερών προσεγγίζει τα 220 εκατ. ευρώ, με τη συναλλακτική δραστηριότητα να υπερβαίνει τα 200 εκατ. ευρώ στις περισσότερες συνεδριάσεις του παραδοσιακά υποτονικού Αυγούστου.
Από τις παρυφές των 2.100 μονάδων ξεκίνησε η συνεδρίαση της Τετάρτης στο ΧΑ, το οποίο αρκέστηκε χθες σε μία μίνι αντίδραση εν μέσω έντονων διακυμάνσεων στο ταμπλό. Ο ΓΔ διατηρείται κοντά στις πολυετείς κορυφές του (Μάρτιος 2010), οδεύοντας προς τον 10ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα και το 5ο συναπτό έτος κερδών. Τον Αύγουστο η Αθήνα «τρέχει» με ρυθμό άνω του +5% και η απόδοση μέσα στο 2025 αγγίζει το +42,6%.
Την ερχόμενη Παρασκευή 22 Αυγούστου θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών FTSE Russell, ενώ τυχόν αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στο κλείσιμο της συνεδρίασης της 19ης Σεπτεμβρίου. Σήμερα ο δείκτης FTSE All-World Index περιλαμβάνει 28 ελληνικές μετοχές.
