Εξάρχου: Η Ρουμανία στρατηγικός εταίρος για τον Όμιλο AKTOR
Εξάρχου: Η Ρουμανία στρατηγικός εταίρος για τον Όμιλο AKTOR
Ο Όμιλος AKTOR στοχεύει στη στρατηγική ανάπτυξη στη Ρουμανία, επενδύοντας σε υποδομές, ανθρώπινο κεφάλαιο και πράσινη μετάβαση, με ορίζοντα το 2030
Το στίγμα του Ομίλου για την επόμενη δεκαετία, έδωσε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου μιλώντας στο The Diplomat (thediplomat.ro), ένα από τα πιο επιδραστικά ΜΜΕ στη Ρουμανία σημειώνοντας ότι η γειτονική χώρα αποτελεί μία από τις πιο δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές στην Ευρώπη και βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής ανάπτυξης του Ομίλου AKTOR.
«Η Ρουμανία δεν αποτελεί για εμάς μία ακόμη αγορά, αλλά έναν στρατηγικό εταίρο στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου. Στόχος μας είναι, μέσα στην επόμενη δεκαετία, ο Όμιλος AKTOR να καταστεί μία από τις κορυφαίες δυνάμεις στη δημιουργία υποδομών και τα έργα παραχώρησης στη χώρα».
Ο Όμιλος AKTOR δραστηριοποιείται στη Ρουμανία εδώ και 20 χρόνια, κατασκευάζοντας μεγάλα οδικά, σιδηροδρομικά και ενεργειακά έργα. «Όραμά μας είναι να συνδυάζουμε την αριστεία και τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία των Ελλήνων μηχανικών με την ουσιαστική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας έργα που θα τις στηρίζουν για πολλές γενιές» τόνισε ο κ. Εξάρχου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Σύννεφο» οι καταγγελίες για καταλήψεις, ναυαγοσώστες και παρανομίες σε παραλίες - Οι πρωταθλητές της αυθαιρεσίας
«Βγάλτε μας, σώστε μας» - Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις δραματικές στιγμές μετά το τροχαίο με τους 3 απανθρακωμένους στην Εγνατία
Απίστευτη περιπέτεια για 19χρονο Κινέζο: Πήγε για ταξίδι στην Ταϊλάνδη με την 17χρονη σύντροφό του και αυτή τον πούλησε για σκλάβο στη Μιανμάρ!
«Η Ρουμανία δεν αποτελεί για εμάς μία ακόμη αγορά, αλλά έναν στρατηγικό εταίρο στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου. Στόχος μας είναι, μέσα στην επόμενη δεκαετία, ο Όμιλος AKTOR να καταστεί μία από τις κορυφαίες δυνάμεις στη δημιουργία υποδομών και τα έργα παραχώρησης στη χώρα».
Ο Όμιλος AKTOR δραστηριοποιείται στη Ρουμανία εδώ και 20 χρόνια, κατασκευάζοντας μεγάλα οδικά, σιδηροδρομικά και ενεργειακά έργα. «Όραμά μας είναι να συνδυάζουμε την αριστεία και τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία των Ελλήνων μηχανικών με την ουσιαστική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας έργα που θα τις στηρίζουν για πολλές γενιές» τόνισε ο κ. Εξάρχου.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Σύννεφο» οι καταγγελίες για καταλήψεις, ναυαγοσώστες και παρανομίες σε παραλίες - Οι πρωταθλητές της αυθαιρεσίας
«Βγάλτε μας, σώστε μας» - Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τις δραματικές στιγμές μετά το τροχαίο με τους 3 απανθρακωμένους στην Εγνατία
Απίστευτη περιπέτεια για 19χρονο Κινέζο: Πήγε για ταξίδι στην Ταϊλάνδη με την 17χρονη σύντροφό του και αυτή τον πούλησε για σκλάβο στη Μιανμάρ!
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα