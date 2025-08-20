Μητροπόλεις του κόσμου: Παγκόσμιο κύμα ενάντια στις αφίσες
Από τον νόμο του Σάο Πάουλο στη Βραζιλία μέχρι το δημοψήφισμα της Γενεύης, ένα παγκόσμιο κύμα ενάντια στη ρύπανση της υπαίθριας διαφήμισης
Στην δυτική κουλτούρα, η αφίσα ήταν για δεκαετίες ένας εμπορικός και ενημερωτικός «αναπνευστήρας» στις λεωφόρους και τα πολυσύχναστα σημεία: Μια πολιτική καμπάνια, η διαφήμιση μιας ροκ συναυλίας, ένα τοπικό φεστιβάλ, και κάθε είδους ανακοίνωση. Το καθεστώς αυτό άντεξε και στην ψηφιακή εποχή, όμως, τα τελευταία χρόνια αρχίζει να ξεφτίζει. Οι ευρωπαϊκές κυρίως πόλεις δεν ακολουθούν μια γραμμική διαδρομή από το «παντού αφίσες» στο «πουθενά αφίσες». Το σκηνικό είναι πιο σύνθετο: από καθολικές απαγορεύσεις υπαίθριας διαφήμισης, μέχρι στοχευμένους περιορισμούς ή ακόμα και λαϊκές ψηφοφορίες.
Το πιο εμβληματικό παράδειγμα καθολικής απαγόρευσης δεν βρίσκεται στην Ευρώπη αλλά στη Λατινική Αμερική. Το Σάο Πάολο υιοθέτησε το 2006 τον νόμο Cidade Limpa («Καθαρή Πόλη»), ο οποίος απαγόρευσε σχεδόν κάθε μορφή εξωτερικής διαφήμισης: από γιγαντοαφίσες και «πινακίδες καταστημάτων» μέχρι διαφημίσεις σε λεωφορεία και ταξί, μέχρι και διανομή φυλλαδίων στον δρόμο. Μέσα σε λίγους μήνες απομακρύνθηκαν πάνω από 15.000 διαφημιστικές πινακίδες. Εκατοντάδες χιλιάδες υπερμεγέθεις εμπορικές επιγραφές κατέβηκαν ή συμμορφώθηκαν, αλλάζοντας κυριολεκτικά το τοπίο της μεγαλούπολης.
