Πώς να αυξήσετε τη σύνταξή σας: Οδηγός για ασφαλισμένους και ελεύθερους επαγγελματίες
Πώς να αυξήσετε τη σύνταξή σας: Οδηγός για ασφαλισμένους και ελεύθερους επαγγελματίες
Η ηλικία, τα έτη ασφάλισης, ο μισθός και η ασφαλιστική κατηγορία καθορίζουν τη σύνταξη - Εξαγορές, τακτοποίηση οφειλών και σωστή αίτηση βελτιώνουν το τελικό ποσό
Η ηλικία συνταξιοδότησης, ο μισθός, τα συνολικά χρόνια ασφάλισης και για ελεύθερους επαγγελματίες/αυτοαπασχολούμενους, η ασφαλιστική κατηγορία, καθορίζουν το ύψος της σύνταξης. Καθοριστικός παράγοντας είναι η καταμέτρηση ενσήμων δύο χρόνια πριν τη συνταξιοδότηση, η διευθέτηση οφειλών αλλά και η εξαγορά πλασματικών χρόνων, που επιταχύνουν την έξοδο και αυξάνουν το ποσό.
Ειδικότερα η Καθημερινή παρουσιάζει οδηγό για όσους πλησιάζουν σε υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κάθε ένσημο μετράει, ιδιαίτερα μέχρι τα 40 χρόνια ασφάλισης.
Στους ελεύθερους επαγγελματίες, η χαμηλή ασφαλιστική κατηγορία ευθύνεται για χαμηλότερες συντάξεις. Το πρώτο «κλειδί» είναι να αποφύγει κανείς την πρόωρη έξοδο, που μειώνει τη σύνταξη έως 30% —το όφελος ξεπερνά τα 140–150 ευρώ αν καθυστερήσει την έξοδο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ειδικότερα η Καθημερινή παρουσιάζει οδηγό για όσους πλησιάζουν σε υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κάθε ένσημο μετράει, ιδιαίτερα μέχρι τα 40 χρόνια ασφάλισης.
Στους ελεύθερους επαγγελματίες, η χαμηλή ασφαλιστική κατηγορία ευθύνεται για χαμηλότερες συντάξεις. Το πρώτο «κλειδί» είναι να αποφύγει κανείς την πρόωρη έξοδο, που μειώνει τη σύνταξη έως 30% —το όφελος ξεπερνά τα 140–150 ευρώ αν καθυστερήσει την έξοδο.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα