Ι.Χ.: Eρχονται τα πρώτα ραβασάκια με πρόστιμα φωτιά για 350.000 οδηγούς

Κλείσιμο

Με την επιστροφή από τις διακοπές, χιλιάδες οδηγοί θα βρουν τα πρώτα ηλεκτρονικά «ραβασάκια» στη θυρίδα τους. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ και τα συναρμόδια υπουργεία ετοιμάζονται να ξεκινήσουν την αποστολή προστίμων σε πάνω από 350.000 ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν στην πρώτη ηλεκτρονική διασταύρωση του Ιουνίου να κυκλοφορούν παρανόμως.Οι παραβάσεις είναι βαριές και πολλαπλές. Από το σύνολο των 350.000 οδηγών, οι 150.000 δεν είχαν ΚΤΕΟ σε ισχύ, ενώ 90.000 δεν είχαν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Στην πλειοψηφία τους διαπιστώθηκαν διπλές ή και τριπλές παραβάσεις: ανασφάλιστα οχήματα, χωρίς ΚΤΕΟ και με απλήρωτα τέλη. Το παράδοξο, σύμφωνα με αρμόδια στελέχη είναι ότι αρκετά από τα οχήματα που βρέθηκαν ανασφάλιστα, έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας τους, γεγονός που δείχνει ότι κυκλοφορούν κανονικά στους δρόμους.Την ίδια ώρα, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ιδιοκτήτες δεν πλήρωσαν τέλη, αλλά φρόντισαν να ασφαλίσουν το όχημά τους, δημιουργώντας ένα αντιφατικό σκηνικό που καθιστά αναγκαία την οριστική εκκαθάριση του Μητρώου I.X.Οι διασταυρώσεις πραγματοποιούνται με συνδυασμό δεδομένων από τα διαθέσιμα μητρώα των Ι.Χ. Οι πρώτες ειδοποιήσεις για τα πρόστιμα αναμένεται να σταλούν από τέλη Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται ανά εξάμηνο.Tα πρόστιμα είναι τσουχτερά! Mε βάση τη νέα νομοθεσία διαμορφώνονται σε:• 250 έως 1.000 ευρώ για τα ανασφάλιστα οχήματα• 400 ευρώ για την έλλειψη ΚΤΕΟ• Διπλάσια ποσά για τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας• Έως 10.000 ευρώ αν το όχημα βρίσκεται σε δηλωμένη ακινησία και εντοπιστεί να κυκλοφορείΟι ιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα ένστασης εντός 5 εργάσιμων ημερών, ενώ αν συμμορφωθούν μέσα σε 10 ημέρες (ασφάλιση, ΚΤΕΟ, τέλη) τα πρόστιμα διαγράφονται. Σε διαφορετική περίπτωση παραμένουν, και σε επανέλεγχο από 3 έως 12 μήνες αφαιρούνται πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας.Στα τέλη Σεπτεμβρίου ενεργοποιούνται και οι κάμερες των αυτοκινητοδρόμων που μεταξύ άλλων θα «τσιμπάνε» και όσους έχουν δηλώσει τα οχήματά τους σε ακινησία. Αν εντοπιστούν να κυκλοφορούν, τα πρόστιμα φτάνουν έως και τις 10.000 ευρώ. Καθοριστικό ρόλο θα έχουν και οι κάμερες που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε βασικά οδικά σημεία, εντοπίζοντας οχήματα χωρίς ασφάλιση, χωρίς ΚΤΕΟ ή σε παράνομη κυκλοφορία ενώ έχουν δηλωθεί σε ακινησία. Από τις συνολικά 1.388 κάμερες , οι 1.000 θα μπορούν να καταγράφουν ακόμα και τα πρόσωπα των οδηγών. Τα δεδομένα θα διασταυρώνονται αυτόματα με την κεντρική βάση δεδομένων των υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και της ΑΑΔΕ, με τα πρόστιμα να εκδίδονται άμεσα και να αποστέλλονται ηλεκτρονικά.Επιπλέον, από το φθινόπωρο θα ξεκινήσει η εκκαθάριση του μητρώου των οχημάτων. Όσα δεν έχουν ασφάλιση, ΚΤΕΟ ή τέλη για πάνω από 7 χρόνια θα τίθενται σε αδρανοποίηση και θα διαγράφονται. Για επαναφορά στην κυκλοφορία, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να πληρώσει παράβολο 150 ευρώ.