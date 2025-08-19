ΤτΕ: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα €7,2 δισ. στο επτάμηνο του 2025
ΤτΕ: Ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα €7,2 δισ. στο επτάμηνο του 2025
Το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1,859 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 338 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024
Σε 7,218 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα κεντρικής διοίκησης στο επτάμηνο του 2025, έναντι πλεονάσματος 5,531 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε πλεόνασμα 1,859 δισ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 338 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 40,827 δισ. ευρώ, από 37,523 δισ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 36,645 δισ. ευρώ, από 34,256 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.
