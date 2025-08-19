Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιχείρηση ανάκαμψης με το βλέμμα στις 2.100 μονάδες
Χρηματιστήριο Αθηνών: Επιχείρηση ανάκαμψης με το βλέμμα στις 2.100 μονάδες
Νέο ράλι για την CrediaBank - Σε αχαρτογράφητα «νερά» η Aktor - Σήμερα οι αποκοπές μερισμάτων για Εβροφάρμα και Real Consulting
Επιστρέφουν οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά το χθεσινό profit taking, αν και η πρώτη αντίδραση είναι υποτονική, σε συντονισμό με τις ήπιες κινήσεις στο εξωτερικό. Στόχος είναι η ανάκτηση των 2.100 μονάδων, οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο για τα υψηλά 15ετίας (Μάρτιος 2010).
Συγκρατημένα αισιόδοξοι εμφανίζονται οι traders στις διεθνείς αγορές μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, οι οποίες κατέληξαν σε κάλεσμα για σύνοδο με τη Ρωσία που ενδέχεται να περιλαμβάνει τετ α τετ μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Τρίτης (19/8), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,2% και διαπραγματεύεται στις 2.096,48 μονάδες. Σε περίπου 7 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης, με υψηλό ημέρας τις 2.099,05 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.092,26 μονάδες. Νέο «άλμα» καταγράφει η CrediaBank, φτάνοντας πλέον στα επίπεδα του 1,6 ευρώ, τα οποία έχει να δει από την ΑΜΚ του περασμένου Νοεμβρίου. Συνεχίζει να ξεχωρίζει η Aktor στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, διεκδικώντας την παρουσία της στα 7,5 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Νοέμβριος 2007).
Η θερινή ραστώνη φαίνεται πως δεν αγγίζει το ΧΑ, καθώς η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει σταθερά πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ. Χθες ο τζίρος έφτασε στα 240 εκατ. ευρώ και ο κινητός μέσος όρος 100 ημερών διαμορφώνεται στα 216 εκατ. ευρώ, με τις τράπεζες να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Κέρδη και παγίδες μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία - Σε τι συμφώνησαν Τραμπ και Ευρωπαίοι
Σε σπείρα που έκλεβε επιβάτες σε ΜΜΜ ο 47χρονος που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα - Το ποινικό παρελθόν του αδελφού του στην Αλβανία
Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη
Συγκρατημένα αισιόδοξοι εμφανίζονται οι traders στις διεθνείς αγορές μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, οι οποίες κατέληξαν σε κάλεσμα για σύνοδο με τη Ρωσία που ενδέχεται να περιλαμβάνει τετ α τετ μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Τρίτης (19/8), ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά +0,2% και διαπραγματεύεται στις 2.096,48 μονάδες. Σε περίπου 7 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης, με υψηλό ημέρας τις 2.099,05 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 2.092,26 μονάδες. Νέο «άλμα» καταγράφει η CrediaBank, φτάνοντας πλέον στα επίπεδα του 1,6 ευρώ, τα οποία έχει να δει από την ΑΜΚ του περασμένου Νοεμβρίου. Συνεχίζει να ξεχωρίζει η Aktor στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, διεκδικώντας την παρουσία της στα 7,5 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια (Νοέμβριος 2007).
Η θερινή ραστώνη φαίνεται πως δεν αγγίζει το ΧΑ, καθώς η συναλλακτική δραστηριότητα παραμένει σταθερά πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ. Χθες ο τζίρος έφτασε στα 240 εκατ. ευρώ και ο κινητός μέσος όρος 100 ημερών διαμορφώνεται στα 216 εκατ. ευρώ, με τις τράπεζες να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% της συνολικής αξίας συναλλαγών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Κέρδη και παγίδες μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο για την Ουκρανία - Σε τι συμφώνησαν Τραμπ και Ευρωπαίοι
Σε σπείρα που έκλεβε επιβάτες σε ΜΜΜ ο 47χρονος που δολοφονήθηκε στον Άγιο Παντελεήμονα - Το ποινικό παρελθόν του αδελφού του στην Αλβανία
Έρχονται τα πρώτα «ραβασάκια» με πρόστιμα-φωτιά για 350.000 οδηγούς για ανασφάλιστα ΙΧ, χωρίς ΚΤΕΟ και απλήρωτα τέλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα