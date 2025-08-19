Πώς προχωρά το τουριστικό project του Ιβάν Σαββίδη στο Παλιούρι Χαλκιδικής με το παλιό ΞΕΝΙΑ
Πώς προχωρά το τουριστικό project του Ιβάν Σαββίδη στο Παλιούρι Χαλκιδικής με το παλιό ΞΕΝΙΑ
Εγκρίθηκε η οριστική μελέτη αποκατάστασης για το ΞΕΝΙΑ, με το δρόμο να είναι ακόμη μακρύς δεδομένου ότι θα πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες εγκρίσεις
Mετά από μεγάλες καθυστερήσεις, ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο των αδειοδοτήσεων για το τουριστικό project του Ιβάν Σαββίδη στο Παλιούρι Χαλκιδικής πραγματοποιείται τώρα με την έγκριση των μελετών για το παλιό ΞΕΝΙΑ.
Πρόκειται για τη γνωστή επένδυση που έχει αναλάβει ήδη από την προηγούμενη δεκαετία ο όμιλος σε συνέχεια των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών του ΤΑΙΠΕΔ και προχωρά τώρα με τη φάση της αδειοδότησης έχοντας αντιμετωπίσει ουκ ολίγα ζητήματα συμπεριλαμβανομένων νομικών, πολεοδομικών, δασικών κ.α..
Ακριβώς λόγω αυτών των ζητημάτων και των καθυστερήσεων υπήρξε και η φημολογία πριν από λίγο καιρό περί επιστροφής στο Υπερταμείο του ακινήτου, το οποίο ήδη από πέρυσι με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισμού στο ΦΕΚ (Φεβρουάριος 2024) έχει λάβει έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου για το «Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης του Δημόσιου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) με την ονομασία «Παλιούρι Χαλκιδικής» στην περιοχή του δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής», καθορίζοντας τις χρήσεις γης και τους περιορισμούς δόμησης κατά Ζώνες.
