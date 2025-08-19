Ομόλογα Ευρωζώνης: Σύγκλιση Ιταλίας–Γαλλίας έπειτα από δύο δεκαετίες

Η σύγκλιση των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων Ιταλίας και Γαλλίας αντικατοπτρίζει τη νέα εικόνα σταθερότητας στη Ρώμη, σε αντίθεση με τις πιέσεις που συνεχίζει να δέχεται η γαλλική αγορά λόγω δημοσιονομικών ανισορροπιών