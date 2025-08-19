Ομόλογα Ευρωζώνης: Σύγκλιση Ιταλίας–Γαλλίας έπειτα από δύο δεκαετίες
Η σύγκλιση των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων Ιταλίας και Γαλλίας αντικατοπτρίζει τη νέα εικόνα σταθερότητας στη Ρώμη, σε αντίθεση με τις πιέσεις που συνεχίζει να δέχεται η γαλλική αγορά λόγω δημοσιονομικών ανισορροπιών
Το άλλοτε τεράστιο χάσμα ανάμεσα στο κόστος δανεισμού Ιταλίας και Γαλλίας περιορίστηκε κάτω από τις 10 μονάδες βάσης, αντανακλώντας μια βαθιά αλλαγή στον τρόπο που οι επενδυτές αξιολογούν το κρατικό χρέος της Ευρώπης.
Λιγότερο από τρία χρόνια πριν, η απόδοση των 10ετών ιταλικών ομολόγων ξεπερνούσε κατά σχεδόν 200 μονάδες βάσης την αντίστοιχη απόδοση των γαλλικών 10ετών. Έκτοτε η διαφορά συρρικνώθηκε στη μικρότερη διαφορά από το 2005. Μάλιστα, οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ιταλικών ομολόγων έχουν ήδη πέσει κάτω από τις αντίστοιχες γαλλικές.
Οι στρατηγικοί αναλυτές της Commerzbank AG προέβλεψαν τον περασμένο μήνα ότι το χάσμα στα 10ετή ομόλογα θα κλείσει τελείως. Αν συμβεί αυτό, θα είναι η πρώτη φορά από το 1998 που οι δύο αποδόσεις θα κινούνται στην ίδια ευθεία, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.
Η μείωση της ψαλίδας δείχνει ότι η μακροχρόνια διάκριση ανάμεσα στην «επικίνδυνη» περιφέρεια και τον «ασφαλή» πυρήνα της Ευρωζώνης γίνεται ολοένα και πιο θολή.
