Χαρισματικός και αυτοκαταστροφικός: Αυτή είναι η ιστορία του John Galliano
Χαρισματικός και αυτοκαταστροφικός: Αυτή είναι η ιστορία του John Galliano
Κανείς δεν διηγήθηκε την τρέλα της μόδας με μεγαλύτερη ακρίβεια από τον ίδιο. Κανείς δεν πλήρωσε ακριβότερα την ίδια του την κατάρρευση
Η εποχή δείχνει να επαναδιαπραγματεύεται τη λογική της ακύρωσης (cancel culture). Δημιουργοί που είχαν περιθωριοποιηθεί για συμπεριφορές ή δηλώσεις του παρελθόντος, επιστρέφουν σταδιακά στο προσκήνιο. Η δημόσια σφαίρα, αντί για απόλυτες απορρίψεις, μοιάζει σήμερα πιο δεκτική σε αφηγήσεις που περιλαμβάνουν και τα φώτα και τις σκιές. Το ντοκιμαντέρ «High & Low – John Galliano» φωτίζει αυτή την περίπλοκη διαδρομή, αποτυπώνοντας όχι μόνο την πτώση αλλά και την προσπάθεια κατανόησης, συμφιλίωσης και (ίσως) επανένταξης.
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Kevin Macdonald παρουσιάζει ένα αιχμηρό, βαθιά ανθρώπινο πορτρέτο, για μια από τις πιο σύνθετες φυσιογνωμίες της μόδας. Δεν πρόκειται για ωραιοποιημένη βιογραφία. Ο Macdonald επιλέγει να ανοίξει την ταινία με το επίμαχο βίντεο του Galliano, όπου το 2011, μεθυσμένος και σαν σε παραλήρημα, εκστομίζει ρατσιστικά και αντισημιτικά σχόλια, καθισμένος στο αγαπημένο του τραπέζι στο La Perle, ένα μπαρ που (ειρωνικά ίσως) βρίσκεται στην εβραϊκή συνοικία της γαλλικής πρωτεύουσας. Σε ένα άλλο περιστατικό, ο Galliano δείχνει εμφανώς μεθυσμένος, επιτίθεται λεκτικά στους θαμώνες, εκστομίζει αντισημιτικές προσβολές και λέει, σε κανέναν συγκεκριμένα, «Αγαπώ τον Χίτλερ». Από την πρώτη σκηνή, το ντοκιμαντέρ θέτει ξεκάθαρα το διακύβευμα: πώς συγχωρείς έναν άνθρωπο που μοιάζει ασυγχώρητος;
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Kevin Macdonald παρουσιάζει ένα αιχμηρό, βαθιά ανθρώπινο πορτρέτο, για μια από τις πιο σύνθετες φυσιογνωμίες της μόδας. Δεν πρόκειται για ωραιοποιημένη βιογραφία. Ο Macdonald επιλέγει να ανοίξει την ταινία με το επίμαχο βίντεο του Galliano, όπου το 2011, μεθυσμένος και σαν σε παραλήρημα, εκστομίζει ρατσιστικά και αντισημιτικά σχόλια, καθισμένος στο αγαπημένο του τραπέζι στο La Perle, ένα μπαρ που (ειρωνικά ίσως) βρίσκεται στην εβραϊκή συνοικία της γαλλικής πρωτεύουσας. Σε ένα άλλο περιστατικό, ο Galliano δείχνει εμφανώς μεθυσμένος, επιτίθεται λεκτικά στους θαμώνες, εκστομίζει αντισημιτικές προσβολές και λέει, σε κανέναν συγκεκριμένα, «Αγαπώ τον Χίτλερ». Από την πρώτη σκηνή, το ντοκιμαντέρ θέτει ξεκάθαρα το διακύβευμα: πώς συγχωρείς έναν άνθρωπο που μοιάζει ασυγχώρητος;
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα