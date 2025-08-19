Βίβιαν Κόντε: Συνδυάζοντας την καινοτομία με την οικογενειακή παράδοση
Βίβιαν Κόντε: Συνδυάζοντας την καινοτομία με την οικογενειακή παράδοση
Η νεαρή επιχειρηματίας, που φέρνει νέα πνοή στον χώρο της τροφοδοσίας πλοίων, μιλά για το προσωπικό της όραμα, την επιχειρηματική πορεία και τον ρόλο της γυναίκας σε έναν ανδροκρατούμενο κλάδο
Σε έναν κλάδο με ισχυρές ρίζες και υψηλές απαιτήσεις, η Kontes Marine ξεχωρίζει ως ένα σύγχρονο επιχειρηματικό εγχείρημα που συνδυάζει τεχνογνωσία, καινοτομία και οικογενειακή παράδοση. Πίσω από αυτή την επιτυχία βρίσκεται η κυρία Βίβιαν Κόντε, μια δυναμική νέα επιχειρηματίας με σπουδές και πείρα σε διεθνές επίπεδο, αλλά και με βαθιές καταβολές στον χώρο της ναυτιλίας.
Στη συνέντευξη που ακολουθεί, μιλά με ειλικρίνεια για το ξεκίνημά της, τις προκλήσεις της επιχειρηματικότητας, τον ρόλο των γυναικών στον κλάδο, αλλά και το όραμά της για τη διαμόρφωση μιας πιο βιώσιμης και αποτελεσματικής ναυτιλίας.
