Βίβιαν Κόντε: Συνδυάζοντας την καινοτομία με την οικογενειακή παράδοση

Η νεαρή επιχειρηματίας, που φέρνει νέα πνοή στον χώρο της τροφοδοσίας πλοίων, μιλά για το προσωπικό της όραμα, την επιχειρηματική πορεία και τον ρόλο της γυναίκας σε έναν ανδροκρατούμενο κλάδο