Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκανε το 8×8 με «όχημα» το rotation – Νέα πολυετή υψηλά για τις τράπεζες

Συνεχίζεται το «πάρτι» των αγοραστών, με τον Γενικό Δείκτη να κερδίζει 6,5% τον Αύγουστο και 44,5% φέτος - Ξεχώρισαν η CrediaBank και οι μετοχές του ομίλου Viohalco - Πρωτιά για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Καταγράφει πλέον την καλύτερη επίδοση στον κόσμο το 2025