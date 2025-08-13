Χρηματιστήριο Αθηνών: Εκανε το 8×8 με «όχημα» το rotation – Νέα πολυετή υψηλά για τις τράπεζες
Συνεχίζεται το «πάρτι» των αγοραστών, με τον Γενικό Δείκτη να κερδίζει 6,5% τον Αύγουστο και 44,5% φέτος - Ξεχώρισαν η CrediaBank και οι μετοχές του ομίλου Viohalco - Πρωτιά για το Χρηματιστήριο Αθηνών – Καταγράφει πλέον την καλύτερη επίδοση στον κόσμο το 2025
Αρκετά αποθέματα δυνάμεων έδειξε ότι έχει το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο κατάφερε να «απορροφήσει» γρήγορα τις πρωινές πιέσεις και να διατηρηθεί σε τροχιά κερδών για 8η διαδοχική μέρα. Με αυτό τον τρόπο διεύρυνε το ρεκόρ 15ετίας, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2010. Σε υψηλό 10ετίας (Νοέμβριος 2015) έκλεισαν οι βαρύτερα σταθμισμένες τραπεζικές μετοχές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (13/8), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 14,05 μονάδες ή +0,67% και έκλεισε στις 2.123,71 μονάδες, κοντά στο υψηλό ημέρας των 2.125,22 μονάδων. Στις 2.103,42 μονάδες εντοπίστηκε το χαμηλό ημέρας. Αμέσως επόμενο καλύτερο κλείσιμο αποτελούν οι 2.137,37 μονάδες της 29ης Μαρτίου 2010.
Η Αθήνα βρίσκεται σε καλό «δρόμο» για να σημειώσει την 10η διαδοχική μηνιαία άνοδό της, καθώς κερδίζει +6,47% μέσα στον Αύγουστο. Στο +44,5% η απόδοση φέτος, που είναι η καλύτερη σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους μεγάλους χρηματιστηριακούς δείκτες.
«Σύμμαχος» στη διατήρηση του ξέφρενου ράλι ήταν η τάση για ανάδειξη νέων πρωταγωνιστών στο ταμπλό, καθώς στο πλαίσιο του rotation ξεχώρισαν σήμερα ορισμένες μετοχές, οι οποίοι είχαν υποαποδώσει τις προηγούμενες ημέρες. «Γκάζι» πάτησε η Viohalco, με τις θυγατρικές Cenergy (έκλεισε πάνω από τα 11 ευρώ για πρώτη φορά στα χρονικά) και ElvalHalcor να ακολουθούν κατά πόδας.
Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν επίσης η Jumbo (κοντά στο ιστορικό υψηλό των 32,5 ευρώ), η Titan και η HELLENiQ ENERGY. Μία «ανάσα» από τα 23 ευρώ βρέθηκε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κλείνοντας σε υψηλό 25ετίας (Ιανουάριος 2000). Σε θετικό έδαφος έκλεισαν οι συστημικές τράπεζες, οι οποίες ανανέωσαν τα πολυετή ρεκόρ τους. Ωστόσο, αυτή που ξεχώρισε ήταν η CrediaBank που «φλέρταρε» με διψήφια ποσοστιαία άνοδο και τερμάτισε στο υψηλότερο επίπεδο από την ΑΜΚ του περασμένου Νοεμβρίου. «Εκρηκτικό» ράλι άνω του +20% έκανε η Έλτον, με τον τζίρο της να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.
Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η συναλλακτική δραστηριότητα, με τον κινητό μέσο όρο 100 ημερών να κυμαίνεται κοντά στα 220 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μηνιαία στοιχεία AXIANumbers για την «εκρηκτική» αύξηση του τζίρου. Η αξία συναλλαγών για τον έφτασε τα 5,2 δισ. ευρώ τον περασμένο Ιούλιο, σημειώνοντας άνοδο 25,84% σε σύγκριση με τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν στα 4,13 δισ. ευρώ, ενώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024 που η αξία συναλλαγών ήταν 2,2 δισ. ευρώ, σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 135,42%. Παράλληλα, οι ξένοι επενδυτές είχαν καθαρές εκροές ύψους 33,31 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ πραγματοποίησαν το 64,4% των συνολικών συναλλαγών σε σχέση με το 61,9% τον Ιούνιο του 2025.
Επιπλέον, έπαψε σήμερα η διαπραγμάτευση και διαγράφονται από το ΧΑ οι 5.142.602 εκατ. ίδιες μετοχές της Τράπεζας Κύπρου. Ως εκ τούτου, το σύνολο των μετοχών της τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες ανέρχεται σε 435.686.031 μετοχές.
«Η εταιρική κερδοφορία συνεχίστηκε και στο 2ο φετινό τρίμηνο, όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα ανακοινωθέντα αποτελέσματα. Δεν βλέπουμε τον λόγο η συνολικά θετική μικροοικονομική εικόνα 1ου εξαμήνου να ανατραπεί από τις επόμενες προγραμματισμένες δημοσιεύσεις των εισηγμένων».
Σύμφωνα με τον κ. Στεριώτη, «άσο στο μανίκι» της επενδυτικής ψυχολογίας αποτελούν τα κυοφορούμενα επιχειρηματικά deals, απόδειξη και αυτά της αισιόδοξης οπτικής των διοικήσεων για τη συνέχεια. Σε αυτά τα πλαίσια, το σημαντικότερο είναι ότι δεν διακρίνονται φαινόμενα ασύστολης εταιρικής σπατάλης, με τον έλεγχο του κόστους εν μέσω νέων επενδύσεων σε πάγιο ενεργητικό να είναι στα «επίσημα χείλη» των εταιρικών διοικήσεων κατά τη διάρκεια των δημόσιων τοποθετήσεών τους.
Με τους ξένους οίκους να έχουν ξεκάθαρα αναγνωρίσει την ανθεκτικότητα των guidance των εισηγμένων, οι επενδυτές -ξένοι ως επί το πλείστον- μεταφέρουν κεφάλαια προς την Ελλάδα και το ΧΑ, το οποίο ευνοείται από το σταθερό εγχώριο μακροοικονομικό περιβάλλον, την εξυγίανση του τραπεζικού κλάδου, τα υψηλά και διατηρήσιμα μερίσματα και τις ελκυστικές σε πανευρωπαϊκή σύγκριση αποτιμήσεις. Στον αντίποδα, οι εν δυνάμει ιδιώτες Έλληνες επενδυτές, στην πλειονότητά τους, μάλλον παρακολουθούν εξ’ αποστάσεως και δίχως έμπρακτη αγοραστική διάθεση τα δρώμενα στο ΧΑ.
«Βέβαια, οι προαναφερθέντες ευνοϊκοί καταλύτες δεν συνεπάγονται αυτομάτως ότι η σχεδόν “μονότονη άνοδος” του τελευταίου διαστήματος θα συνεχίσει… αδιόρθωτη. Η προσοχή στις επενδυτικές επιλογές και στο timing της εισόδου, καθώς και οι “επισκέψεις στο ταμείο” δεν βλάπτουν, πόσω μάλλον μετά από ένα τέτοιο, εύλογο μεν, τεράστιο δε πολυετές ράλι. Προσοχή κυρίως στη Wall Street που έχει “παραζεσταθεί” καλοκαιριάτικα…», επισημαίνει ο τεχνικός αναλυτής.
Οι λόγοι πίσω από το «χρυσό μετάλλιο» της Αθήνας«Ξεκάθαρο το “2” μπροστά από την τιμή του Γενικού Δείκτη, με την απόσταση από τις 2.000 μονάδες, οι οποίες λειτουργούν πλέον ως ψυχολογική στήριξη και “μπούσουλας”, να έχει μεγαλώσει σημαντικά. Στο σωστό δρόμο η λεωφόρος Αθηνών για να επεκτείνει το σερί των 9 μηνιαίων ανόδων και με το φετινό 40%+ του ΓΔ να του χαρίζει το “χρυσό μετάλλιο” στον παγκόσμιο ανταγωνισμό», τονίζει στο εβδομαδιαίο του σχόλιο ο κ. Πέτρος Στεριώτης, μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών, ενώ προσθέτει:
