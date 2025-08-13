Τράπεζες: Αναθεωρούν προς τα πάνω τους στόχους για νέα δάνεια το 2025

Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες αναβαθμίζουν τους στόχους πιστωτικής επέκτασης άνω των 13 δισ. για το 2025, με κινητήριους μοχλούς τα δάνεια RRF, τις μεγάλες επενδύσεις και τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου