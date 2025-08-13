Τράπεζες: Αναθεωρούν προς τα πάνω τους στόχους για νέα δάνεια το 2025
Τράπεζες: Αναθεωρούν προς τα πάνω τους στόχους για νέα δάνεια το 2025
Οι ελληνικές συστημικές τράπεζες αναβαθμίζουν τους στόχους πιστωτικής επέκτασης άνω των 13 δισ. για το 2025, με κινητήριους μοχλούς τα δάνεια RRF, τις μεγάλες επενδύσεις και τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου
Με βάση τις ισχυρές επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, οι συστημικές τράπεζες ανεβάζουν τον στόχο καθαρής πιστωτικής επέκτασης πάνω από τα 13 δισ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 10–12 δισ. ευρώ. Κύριος μοχλός είναι τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης (RRF) και οι χρηματοδοτήσεις μεγάλων επενδυτικών έργων, που στο πρώτο εξάμηνο διαμορφώθηκαν στα 7,5 δισ. ευρώ.
Η ετήσια αύξηση της πιστωτικής επέκτασης ανήλθε περίπου σε 7%, με τα δάνεια προς επιχειρήσεις να αυξάνονται πάνω από 17%. Αναλυτικά, η Eurobank στοχεύει πλέον στα 4 δισ. ευρώ (από 3,5 δισ.), η Εθνική Τράπεζα πάνω από 2,5 δισ. ευρώ (από 2 δισ.), η Πειραιώς πάνω από 3 δισ. ευρώ (από 2,5 δισ.) και η Alpha Bank διατηρεί τον στόχο στα 2,2 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, η ατμομηχανή της επέκτασης είναι οι μεγάλες επενδύσεις, ενώ υποτονική παραμένει η ζήτηση από μεσαίες επιχειρήσεις. Η Ελλάδα υπέβαλε πρόσφατα το 6ο αίτημα εκταμίευσης πόρων RRF, ύψους 2,1 δισ. ευρώ, με τη συνολική απορρόφηση να φτάνει τα 23,4 δισ. ευρώ (65% του συνόλου).
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Η ετήσια αύξηση της πιστωτικής επέκτασης ανήλθε περίπου σε 7%, με τα δάνεια προς επιχειρήσεις να αυξάνονται πάνω από 17%. Αναλυτικά, η Eurobank στοχεύει πλέον στα 4 δισ. ευρώ (από 3,5 δισ.), η Εθνική Τράπεζα πάνω από 2,5 δισ. ευρώ (από 2 δισ.), η Πειραιώς πάνω από 3 δισ. ευρώ (από 2,5 δισ.) και η Alpha Bank διατηρεί τον στόχο στα 2,2 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, η ατμομηχανή της επέκτασης είναι οι μεγάλες επενδύσεις, ενώ υποτονική παραμένει η ζήτηση από μεσαίες επιχειρήσεις. Η Ελλάδα υπέβαλε πρόσφατα το 6ο αίτημα εκταμίευσης πόρων RRF, ύψους 2,1 δισ. ευρώ, με τη συνολική απορρόφηση να φτάνει τα 23,4 δισ. ευρώ (65% του συνόλου).
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα