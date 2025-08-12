Ράλι ανακούφισης στη Wall Street – Νέα ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Η αμερικανική αγορά κατέγραψε νέα ιστορικά υψηλά μετά τα στοιχεία για τον πληθωρισμό Ιουλίου και την παράταση της εμπορικής εκεχειρίας ΗΠΑ–Κίνας, ενισχύοντας τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed, τον Σεπτέμβριο





Συγκεκριμένα, ο Dow Jones έκλεισε αυξημένος κατά 1,10% ή 483 μονάδες, στις 44.458, ο S&P 500 «έπιασε» τις 6.445 μονάδες με άνοδο 1,13% και ο Nasdaq εκτινάχθηκε σε ποσοστό 1,39% αγγίζοντας τις 21.681 μονάδες.







Τελικά ο CPI έμεινε σταθερός στο 2,7% σε ετήσια βάση, αντί της αναμενόμενης αύξησης στο 2,8%, αν και ο δομικός πληθωρισμός (εξαιρουμένων των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας) ανέβηκε περαιτέρω στο 3,1%.



Την ίδια ώρα, τα προγνωστικά για τα επόμενα βήματα της Fed πήραν… φωτιά με τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου να εκτινάσσονται στο 91%, από το 85% πριν την ανακοίνωση του δείκτη. Αύξηση κατέγραψαν και οι πιθανότητες επιπλέον περικοπών τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.







Σχολιάζοντας τα στοιχεία η Τζίνα Μπόλβιν της Bolvin Wealth Management Group επεσήμαναν ότι προσέφεραν μια ήπια ανακούφιση στην αγορά. «Με τους δασμούς σε ισχύ, οι επενδυτές πρέπει να απολαμβάνουν την ηρεμία, κρατώντας όμως το βλέμμα στον ορίζοντα».



Αναλόγως η Σουμπάντρα Ρατζάπα της Societe Generale υπογράμμισε πως αν και τα στοιχεία ήταν υψηλά, δεν ήταν τόσο αρνητικά, ώστε να αλλάξει τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων φέτος.



Κλείσιμο



Πάντως και οι νεότερες τοποθετήσεις από αξιωματούχους της Fed επιβεβαίωσαν ότι στους κόλπους του συμβουλίου επικρατεί διχογνωμία για την τροχιά της νομισματικής πολιτικής και τις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν.



Ο πρόεδρος της Fed του Ρίτσμοντ, Τομ Μπάρκιν, δήλωσε ότι η αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας περιορίζεται, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν η κεντρική τράπεζα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στον έλεγχο του πληθωρισμού ή στην ενίσχυση της απασχόλησης. Αντίθετα, ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζεφ Σμιντ, υποστήριξε ότι προτιμά τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα προς το παρόν, ώστε να αποφευχθεί η ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων από την ισχυρή οικονομική δραστηριότητα.



Την ίδια ώρα, εξάλλου, η παράταση της εμπορικής εκεχειρίας των ΗΠΑ με την Κίνα, απομάκρυνε τα χειρότερα σενάρια για σημαντική καθοδική πίεση στην οικονομία υπό την σκιά ενός εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις κορυφαίες υπερδυνάμεις του πλανήτη.



Ισχυρά κέρδη άνω του 1% κατέγραψαν όλοι οι δείκτες της Wall Street στη συνεδρίαση της Τρίτης, οδηγώντας S&P 500 και Nasdaq σε νέα ιστορικά υψηλά, καθώς η τελευταία έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) ενίσχυσε τα στοιχήματα ότι η Federal Reserve θα ξεκινήσει και πάλι τις μειώσεις των επιτοκίων από τον ερχόμενο μήνα.Συγκεκριμένα,καιΠαρά το γεγονός ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός επιταχύνθηκε τον Ιούλιο στον ταχύτερο ρυθμό από τις αρχές του έτους, τα στοιχεία κινήθηκαν σε γενικές γραμμές κοντά στις εκτιμήσεις των οικονομολόγων. Αυτό προκάλεσε έκδηλη ανακούφιση στους επενδυτές, οι οποίοι ανησυχούσαν ότι οι δασμοί Τραμπ είχαν αρχίσει πλέον να αναζωπυρώνουν τις πληθωριστικές πιέσεις ενισχύοντας την απειλή του στασιμοπληθωρισμού και αναγκάζοντας τη Fed να κρατά στον «πάγο» τη νομισματική χαλάρωση.Τελικά ο CPI έμεινε σταθερός στο 2,7% σε ετήσια βάση, αντί της αναμενόμενης αύξησης στο 2,8%, αν και ο δομικός πληθωρισμός (εξαιρουμένων των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας) ανέβηκε περαιτέρω στο 3,1%.Την ίδια ώρα, τα προγνωστικά για τα επόμενα βήματα της Fed πήραν… φωτιά με τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου να εκτινάσσονται στο 91%, από το 85% πριν την ανακοίνωση του δείκτη. Αύξηση κατέγραψαν και οι πιθανότητες επιπλέον περικοπών τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο.Θυμίζουμε πως η FOMC έχει «πατήσει» φρένο από τον περασμένο Δεκέμβριο, παρά τις συνεχείς απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του συμβουλίου και προσωπικά κατά του Τζερόμ Πάουελ.Σχολιάζοντας τα στοιχεία η Τζίνα Μπόλβιν της Bolvin Wealth Management Group επεσήμαναν ότι προσέφεραν μια ήπια ανακούφιση στην αγορά. «Με τους δασμούς σε ισχύ, οι επενδυτές πρέπει να απολαμβάνουν την ηρεμία, κρατώντας όμως το βλέμμα στον ορίζοντα».Αναλόγως η Σουμπάντρα Ρατζάπα της Societe Generale υπογράμμισε πως αν και τα στοιχεία ήταν υψηλά, δεν ήταν τόσο αρνητικά, ώστε να αλλάξει τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων φέτος.«Η άνοδος τόσο στον πληθωρισμό αγαθών όσο και υπηρεσιών υποδηλώνει ότι η αύξηση των τιμών είναι ευρείας βάσης», τόνισε η Ρατζάπα, σημειώνοντας ότι η εξασθένηση της αγοράς εργασίας ίσως επαρκεί για να οδηγήσει τη Fed σε μια λιγότερο περιοριστική πολιτική.Πάντως και οι νεότερες τοποθετήσεις από αξιωματούχους της Fed επιβεβαίωσαν ότι στους κόλπους του συμβουλίου επικρατεί διχογνωμία για την τροχιά της νομισματικής πολιτικής και τις προτεραιότητες που πρέπει να δοθούν.Ο πρόεδρος της Fed του Ρίτσμοντ, Τομ Μπάρκιν, δήλωσε ότι η αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας περιορίζεται, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές αν η κεντρική τράπεζα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στον έλεγχο του πληθωρισμού ή στην ενίσχυση της απασχόλησης. Αντίθετα, ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζεφ Σμιντ, υποστήριξε ότι προτιμά τη διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα προς το παρόν, ώστε να αποφευχθεί η ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων από την ισχυρή οικονομική δραστηριότητα.Την ίδια ώρα, εξάλλου, η παράταση της εμπορικής εκεχειρίας των ΗΠΑ με την Κίνα, απομάκρυνε τα χειρότερα σενάρια για σημαντική καθοδική πίεση στην οικονομία υπό την σκιά ενός εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις κορυφαίες υπερδυνάμεις του πλανήτη.

Αν και η επίτευξη μιας γενικής, μόνιμης, εμπορικής συμφωνίας δεν φαίνεται εφικτή στον ορατό ορίζοντα, οι αγορές για την ώρα παρηγορούνται από την αναστολή για άλλες 90 ημέρες των υπέρογκων αμοιβαίων δασμών μειώνοντας έτσι τον αρνητικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και συνολικά την αμερικανική οικονομία.



«Η καθυστέρηση στην επιβολή συντριπτικών δασμών στις κινεζικές εισαγωγές θα είναι καλοδεχούμενη, ιδιαίτερα για τους Αμερικανούς λιανοπωλητές ενόψει της κρίσιμης χριστουγεννιάτικης περιόδου», υπογράμμισε η Σουζάνα Στρίτερ της Hargreaves Lansdown.



Σε επίπεδο μετοχών, οι τεχνολογικές μετοχές πρωταγωνίστησαν στο ράλι με την Meta Platforms να «πιάνει» υψηλά 52 μονάδων και την Intel να κερδίζει πάνω από 5% μετά την ανακοίνωση του Τραμπ ότι μέλη του υπουργικού του συμβουλίου θα συνεχίσουν τις συνομιλίες με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Λιπ-Μπου Ταν.



Σημαντικά κέρδη αποκόμισαν επίσης οι τραπεζικές μετοχές με την Goldman Sachs και την Morgan Stanley να ξεχωρίζουν, ενώ υψηλές επιδόσεις «έπιασαν» και οι αεροπορικές εταιρείες, όπως η United, η American Airlines και η Delta, καθώς τα επίσημα στατιστικά στοιχεία έδειξαν άλμα στις τιμές των εισιτηρίων κατά 4% τον Ιούλιο μετά από πτώση 0,1% τον Ιούνιο, επίδοση που σηματοδοτεί την πρώτη αύξηση εδώ και έξι μήνες μετά από μια παρατεταμένη περίοδο πίεσης στα περιθώρια κέρδους τους λόγω εκπτώσεων.



Αντιθέτως, στις βασικές χαμένες βρέθηκε η BigBear.ai μετά από την μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη ζημία EBITDA στο δεύτερο τρίμηνο, αλλά και η Calanese λόγω της αδύναμης ζήτησης.



Σε αρνητικό έδαφος και η Cardinal Health μετά από ανακοίνωση για πιθανή εξαγορά, αλλά και η Spirit Aviation Holdings εξαιτίας προοπτικών χρηματοοικονομικών δυσκολιών.



Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει και στις πιέσεις που δέχτηκαν για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση οι εταιρείες λογισμικού, όπως η Adobe και η Salesforce, κόντρα στο θετικό ρεύμα του τεχνολογικού κλάδου, καθώς διεθνείς αναλυτές εξέφρασαν έντονο προβληματισμό για τη δυνατότητα τους να ανταγωνιστούν τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας πως η ανάπτυξη του ΑΙ οδηγεί στον αργό «θάνατο» του software.