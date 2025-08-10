Η πολυτέλεια στο Λονδίνο γίνεται προσιτή: Πέφτουν οι τιμές στα πεντάστερα ξενοδοχεία – Πόσα θα πληρώσετε
Μέχρι πρόσφατα, η ιδέα να πληρώσει κανείς πάνω από £1.000 (περίπου 1.150 ευρώ) για μία διανυκτέρευση σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Λονδίνο – ακόμα και για το πιο μικρό, βασικό δωμάτιο – έμοιαζε αναπόφευκτη. Πλέον, για τους ταξιδιώτες, κάτι τέτοιο αρχίζει να φαντάζει υπερβολή.
Η αυξημένη προσφορά νέων πολυτελών ξενοδοχείων έχει εντείνει τον ανταγωνισμό, ενώ η οικονομική αβεβαιότητα περιορίζει τη ζήτηση, οδηγώντας τα ξενοδοχεία σε αναπροσαρμογή τιμών. Το αποτέλεσμα: η πρώτη ουσιαστική «αποπληθωριστική» κίνηση στην πολυτελή φιλοξενία από το ξέσπασμα του φαινομένου του «εκδικητικού τουρισμού» μετά την Covid.
