Η πολυτέλεια στο Λονδίνο γίνεται προσιτή: Πέφτουν οι τιμές στα πεντάστερα ξενοδοχεία – Πόσα θα πληρώσετε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πολυτέλεια στο Λονδίνο γίνεται προσιτή: Πέφτουν οι τιμές στα πεντάστερα ξενοδοχεία – Πόσα θα πληρώσετε

Η αυξημένη προσφορά νέων πολυτελών ξενοδοχείων έχει εντείνει τον ανταγωνισμό, ενώ η οικονομική αβεβαιότητα περιορίζει τη ζήτηση, οδηγώντας τα ξενοδοχεία σε «πόλεμο» τιμών και αναπροσαρμογές

Η πολυτέλεια στο Λονδίνο γίνεται προσιτή: Πέφτουν οι τιμές στα πεντάστερα ξενοδοχεία – Πόσα θα πληρώσετε
Μέχρι πρόσφατα, η ιδέα να πληρώσει κανείς πάνω από £1.000 (περίπου 1.150 ευρώ) για μία διανυκτέρευση σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Λονδίνο – ακόμα και για το πιο μικρό, βασικό δωμάτιο – έμοιαζε αναπόφευκτη. Πλέον, για τους ταξιδιώτες, κάτι τέτοιο αρχίζει να φαντάζει υπερβολή.

Η αυξημένη προσφορά νέων πολυτελών ξενοδοχείων έχει εντείνει τον ανταγωνισμό, ενώ η οικονομική αβεβαιότητα περιορίζει τη ζήτηση, οδηγώντας τα ξενοδοχεία σε αναπροσαρμογή τιμών. Το αποτέλεσμα: η πρώτη ουσιαστική «αποπληθωριστική» κίνηση στην πολυτελή φιλοξενία από το ξέσπασμα του φαινομένου του «εκδικητικού τουρισμού» μετά την Covid.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης