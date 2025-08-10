Αυτή είναι η εμπειρία στο Mandarin Oriental Costa Navarino
Αυτή είναι η εμπειρία στο Mandarin Oriental Costa Navarino
Κάθε φορά που επισκέπτεται κανείς ένα Mandarin Oriental μοιάζει σαν να εισέρχεται σε μια ζεν κοινότητα, όπου η αξία της ουσιαστικής πολυτέλειας υλοποιείται μπροστά σε κάθε του βλέμμα
Στο Mandarin Oriental Costa Navarino η ανταλλαγή δύο διαφορετικών DNA έχει δημιουργήσει μία εμπειρία που ίσως ακόμα και οι πιο ενθουσιώδεις εμπνευστές αυτής της διασταύρωσης δεν θα το είχαν φανταστεί. Από τη μία η φιλοσοφία και ο πήχης του Mandarin Oriental. Από την άλλη η γη και οι αισθήσεις της Costa Navarino. Από τη μία το μέτρο και η αρτιότητα ενός διεθνούς brand που εμβαθύνει με πρωταθλητισμό στην ουσία. Από την άλλη το πνεύμα ενός τόπου με ψυχή που βρίθει σε αναζωογονητική ενέργεια, αλλά και ενός ξενοδοχειακού οργανισμού (ΤΕΜΕΣ) που εδώ και 15 χρόνια εξελίσσει εμμονικά το case study ενός πρωτόγνωρου μεσογειακού τρόπου ζωής.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα