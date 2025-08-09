Απομονωμένοι ευρωπαϊκοί παράδεισοι: Η νέα ταξιδιωτική τάση των super rich
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απομονωμένοι ευρωπαϊκοί παράδεισοι: Η νέα ταξιδιωτική τάση των super rich

Από τη Σαρδηνία έως τη Μινόρκα, πολυτελείς, ευρωπαϊκοί προορισμοί προσφέρουν επιλογές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για τους πλούσιους ταξιδιώτες

Απομονωμένοι ευρωπαϊκοί παράδεισοι: Η νέα ταξιδιωτική τάση των super rich
Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, που οι εύποροι ταξιδιώτες επέλεγαν προορισμούς που τους εξασφάλιζαν προβολή και κοινωνική επιβεβαίωση. Σήμερα, όμως, η απόλυτη ένδειξη status δεν είναι πια το να σε βλέπουν, αλλά το να μη σε βρίσκουν.

Όσα μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιαμφισβήτητα δείγματα υψηλού προφίλ, όπως ένα τραπέζι στο Club 55 του Σαιν-Τροπέ, μια ξαπλώστρα πρώτης σειράς στο Cala Jondal στην Ίμπιζα ή το να αφήνει κανείς το σκάφος του μπροστά στο Nammos της Μυκόνου, έχουν πλέον καταλήξει στα feeds ακόμη και micro-influencers. Ως αποτέλεσμα, η ανωνυμία και η διακριτικότητα έχουν εξελιχθεί στα νέα πολυτελή προνόμια, που αναζητούν οι πραγματικά εύποροι ταξιδιώτες.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης