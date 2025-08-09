Απομονωμένοι ευρωπαϊκοί παράδεισοι: Η νέα ταξιδιωτική τάση των super rich
Από τη Σαρδηνία έως τη Μινόρκα, πολυτελείς, ευρωπαϊκοί προορισμοί προσφέρουν επιλογές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για τους πλούσιους ταξιδιώτες
Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, που οι εύποροι ταξιδιώτες επέλεγαν προορισμούς που τους εξασφάλιζαν προβολή και κοινωνική επιβεβαίωση. Σήμερα, όμως, η απόλυτη ένδειξη status δεν είναι πια το να σε βλέπουν, αλλά το να μη σε βρίσκουν.
Όσα μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν αδιαμφισβήτητα δείγματα υψηλού προφίλ, όπως ένα τραπέζι στο Club 55 του Σαιν-Τροπέ, μια ξαπλώστρα πρώτης σειράς στο Cala Jondal στην Ίμπιζα ή το να αφήνει κανείς το σκάφος του μπροστά στο Nammos της Μυκόνου, έχουν πλέον καταλήξει στα feeds ακόμη και micro-influencers. Ως αποτέλεσμα, η ανωνυμία και η διακριτικότητα έχουν εξελιχθεί στα νέα πολυτελή προνόμια, που αναζητούν οι πραγματικά εύποροι ταξιδιώτες.
