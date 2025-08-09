Prisma Electronics: Ποια είναι η ελληνική εταιρεία που στέλνει νανοδορυφόρο στο διάστημα
Prisma Electronics: Ποια είναι η ελληνική εταιρεία που στέλνει νανοδορυφόρο στο διάστημα
Από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας στην τροχιά της Γης – Ο MICE-1, ο πρώτος ελληνικός νανοδορυφόρος για τη ναυτιλία, ετοιμάζεται για εκτόξευση με πύραυλο της SpaceX
Η Prisma Electronics γράφει ιστορία στον ελληνικό τεχνολογικό χάρτη, καθώς ετοιμάζεται να εκτοξεύσει στο διάστημα τον MICE-1 (Marine Identification and Communications CubEsat) – τον πρώτο νανοδορυφόρο που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από ελληνική εταιρεία.
Το εγχείρημα ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2023 και μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια εξελίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό επίτευγμα. Ο MICE-1 πέρασε με επιτυχία όλα τα στάδια σχεδίασης, προμήθειας υλικών, παραγωγής και αυστηρών ποιοτικών ελέγχων. Υποβλήθηκε σε απαιτητικές δοκιμές θερμοκρασίας, δονήσεων και λειτουργικότητας, εξασφαλίζοντας την πλήρη επιχειρησιακή του ετοιμότητα για τις σκληρές συνθήκες του διαστήματος.
