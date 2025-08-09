Η ομογενής βασίλισσα της εστίασης και το μυθικό πάρτι στη λίμνη Βουλιαγμένης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ομογενής βασίλισσα της εστίασης και το μυθικό πάρτι στη λίμνη Βουλιαγμένης

Θεωρείται η βασίλισσα της εστίασης με περισσότερα από 40 εστιατόρια σε Αφρική, Αραβικά Εμιράτα, Μεγάλη Βρετανία , Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν κλ. Γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Ελλάδα μ’ ένα μυθικό πάρτι στη λίμνη Βουλιαγμένης

Η ομογενής βασίλισσα της εστίασης και το μυθικό πάρτι στη λίμνη Βουλιαγμένης
8 μμ. στη λίμνη Βουλιαγμένης. Το σκηνικό είναι παραμυθένιο με συνθέσεις από κίτρινες ορχιδέες να έχουν κατακλύσει τον χώρο. Η μετρ του είδους -διάσημη event planner Φαίη Βαλλίδη- έχει δημιουργήσει μια μοναδική ατμόσφαιρα.

