Χρηματιστήριο Αθηνών: Σερί πέντε ανοδικών συνεδριάσεων, στο +41% από την αρχή του χρόνου
Χρηματιστήριο Αθηνών: Σερί πέντε ανοδικών συνεδριάσεων, στο +41% από την αρχή του χρόνου
Παρά τις αρχικές διορθωτικές κινήσεις, η αγορά απορρόφησε τις πιέσεις και έκλεισε με νέα άνοδο στις 2.070,14 μονάδες - Ξεχώρισε ξανά η Metlen, HelleniQ Energy, πιέσεις για Τρ. Κύπρου – Κατέβασε ταχύτητα ο τζίρος
Διεύρυνε το σερί τον ανοδικών συνεδριάσεων το Χρηματιστήριο και παρότι στο άνοιγμα της συνεδρίασης η αγορά ξεκίνησε πτωτικά λόγω κινήσεων κατοχύρωσης κερδών, τελικά ο Γενικός Δείκτης έστω και οριακά παρέμεινε σε θετικό έδαφος.
Η αγορά απορρόφησε τις πιέσεις και έκλεισε με νέα άνοδο στις 2.070,13 μονάδες, ενισχυμένος σε ποσοστό 0,13%. Ήδη η απόδοση από την αρχή του 2025 για τον Γενικό Δείκτη ανέρχεται στο +41%, από τις υψηλότερες διεθνώς.
Το υψηλό της ημέρας στον Γενικό Δείκτη έφτασε τις 2.076,77 μονάδες ενώ το χαμηλό τις 2.060,46 μονάδες. O τζίρος έφτασε τα 214,9 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,15% στις 5.215,82 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε κέρδη 0,18% στις 2.924,94 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,15% στις 2.292,65 μονάδες.
Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, πτωτικά 45 και αμετάβλητες έμειναν 24 μετοχές.
Άνοδο κατέγραψαν οι Metlen Plc +1,48% στα 51,45 ευρώ, ΕΛΠΕ +3,05% στα 8,1 ευρώ, Intralot +2,21% στα 1,11 ευρώ και HelleniQ Energy +3,05% στα 8,1 ευρώ.
Πτωτικά κινήθηκαν οι Τράπεζα Κύπρου -1,86% στα 7,38 ευρώ και ΔΕΗ -0,55% στα 14,50 ευρώ.
Αναφορικά με τις συστημικές τράπεζες, η Τρ. Πειραιώς κέρδισε +0,95% στα 7,2 ευρώ, η Eurobank έχασε -ο,18% στα 3,37 ευρώ, η ΕΤΕ κινήθηκε καθοδικά -0,50% στα 13,01 ευρώ και τέλος η Alpha Bank σημείωσε άνοδο +0,63% στα 3,5 ευρώ.
Στο μεταξύ, η αναθεώρηση του MSCI τον Αύγουστο δεν έφερε αλλαγές για την Ελλάδα, παρά τα σενάρια περί πιθανής εισόδου κάποιας εκ των Titan Cement, Motor Oil και Tρ. Πειραιώς, με τον δείκτη MSCI Greece Standard Index να παραμένει σε εννέα συστατικά στοιχεία μετά την αφαίρεση της Motor Oil πέρυσι. Η τρέχουσα σύνθεση περιλαμβάνει την OTE, την ΟΠΑΠ, την Jumbo, την ΔΕΗ, την Eurobank, την Alpha Bank, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς και τη Metlen.
Η HELLENiQ Energy δημοσίευσε τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2025, τα οποία ξεπέρασαν τόσο τις εκτιμήσεις όσο και τις προσδοκίες της αγοράς, αναφέροντας έσοδα 2,4 δισ. ευρώ (-26% σε ετήσια βάση) και προσαρμοσμένο EBITDA 221 εκατ. ευρώ. Σε ένα τρίμηνο που επηρεάστηκε από την πλήρη ανακαίνιση του διυλιστηρίου της Ελευσίνας, οι τριμηνιαίες πωλήσεις του διυλιστηρίου υπέστησαν πτώση 12%, ενώ τα περιθώρια διύλισης παρέμειναν σε ισχυρά επίπεδα, με το πραγματοποιηθέν περιθώριο διύλισης να διαμορφώνεται στα 13,8 δολάρια/βαρέλι.
Η BriQ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, με έσοδα 10,9 εκατ. ευρώ, αύξηση 3,6 εκατ. ευρώ, και προσαρμοσμένο EBITDA 9 εκατ. ευρώ (+2,8 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση), λόγω της ενσωμάτωσης των EBITDA 9 εκατ. ευρώ (+2,8 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση), χάρη στην ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων της ICI. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7,0 εκατ. ευρώ (έναντι 10,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024), κυρίως λόγω των χαμηλότερων κερδών από αναπροσαρμογή.
Παράλληλα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την εξαγορά από την Metlen PLC των υπόλοιπων 14.083.937 μετοχών (περίπου 9,84%) της Metlen S.A. που δεν αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της εθελοντικής προσφοράς ανταλλαγής της 25ης Ιουνίου 2025. Οι κάτοχοι μπορούν να επιλέξουν είτε μία νέα μετοχή της Metlen PLC (που παραδίδεται μέσω του CREST ή του ελληνικού συστήματος DSS) είτε 39,62 ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Metlen S.A. και το δικαίωμα πώλησης λήγουν στις 25 Αυγούστου 2025. Εάν δεν γίνει καμία επιλογή, οι κάτοχοι λαμβάνουν μετοχές μέσω του Ελληνικού Ταμείου Αποθετηρίων και Δανείων. Η Metlen PLC θα καλύψει τα ισχύοντα τέλη εκκαθάρισης.
Η αγορά απορρόφησε τις πιέσεις και έκλεισε με νέα άνοδο στις 2.070,13 μονάδες, ενισχυμένος σε ποσοστό 0,13%. Ήδη η απόδοση από την αρχή του 2025 για τον Γενικό Δείκτη ανέρχεται στο +41%, από τις υψηλότερες διεθνώς.
Το υψηλό της ημέρας στον Γενικό Δείκτη έφτασε τις 2.076,77 μονάδες ενώ το χαμηλό τις 2.060,46 μονάδες. O τζίρος έφτασε τα 214,9 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,15% στις 5.215,82 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε κέρδη 0,18% στις 2.924,94 μονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,15% στις 2.292,65 μονάδες.
Ανοδικά κινήθηκαν 56 μετοχές, πτωτικά 45 και αμετάβλητες έμειναν 24 μετοχές.
Άνοδο κατέγραψαν οι Metlen Plc +1,48% στα 51,45 ευρώ, ΕΛΠΕ +3,05% στα 8,1 ευρώ, Intralot +2,21% στα 1,11 ευρώ και HelleniQ Energy +3,05% στα 8,1 ευρώ.
Πτωτικά κινήθηκαν οι Τράπεζα Κύπρου -1,86% στα 7,38 ευρώ και ΔΕΗ -0,55% στα 14,50 ευρώ.
Αναφορικά με τις συστημικές τράπεζες, η Τρ. Πειραιώς κέρδισε +0,95% στα 7,2 ευρώ, η Eurobank έχασε -ο,18% στα 3,37 ευρώ, η ΕΤΕ κινήθηκε καθοδικά -0,50% στα 13,01 ευρώ και τέλος η Alpha Bank σημείωσε άνοδο +0,63% στα 3,5 ευρώ.
Στο μεταξύ, η αναθεώρηση του MSCI τον Αύγουστο δεν έφερε αλλαγές για την Ελλάδα, παρά τα σενάρια περί πιθανής εισόδου κάποιας εκ των Titan Cement, Motor Oil και Tρ. Πειραιώς, με τον δείκτη MSCI Greece Standard Index να παραμένει σε εννέα συστατικά στοιχεία μετά την αφαίρεση της Motor Oil πέρυσι. Η τρέχουσα σύνθεση περιλαμβάνει την OTE, την ΟΠΑΠ, την Jumbo, την ΔΕΗ, την Eurobank, την Alpha Bank, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς και τη Metlen.
Η HELLENiQ Energy δημοσίευσε τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2025, τα οποία ξεπέρασαν τόσο τις εκτιμήσεις όσο και τις προσδοκίες της αγοράς, αναφέροντας έσοδα 2,4 δισ. ευρώ (-26% σε ετήσια βάση) και προσαρμοσμένο EBITDA 221 εκατ. ευρώ. Σε ένα τρίμηνο που επηρεάστηκε από την πλήρη ανακαίνιση του διυλιστηρίου της Ελευσίνας, οι τριμηνιαίες πωλήσεις του διυλιστηρίου υπέστησαν πτώση 12%, ενώ τα περιθώρια διύλισης παρέμειναν σε ισχυρά επίπεδα, με το πραγματοποιηθέν περιθώριο διύλισης να διαμορφώνεται στα 13,8 δολάρια/βαρέλι.
Η BriQ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, με έσοδα 10,9 εκατ. ευρώ, αύξηση 3,6 εκατ. ευρώ, και προσαρμοσμένο EBITDA 9 εκατ. ευρώ (+2,8 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση), λόγω της ενσωμάτωσης των EBITDA 9 εκατ. ευρώ (+2,8 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση), χάρη στην ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων της ICI. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7,0 εκατ. ευρώ (έναντι 10,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024), κυρίως λόγω των χαμηλότερων κερδών από αναπροσαρμογή.
Παράλληλα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την εξαγορά από την Metlen PLC των υπόλοιπων 14.083.937 μετοχών (περίπου 9,84%) της Metlen S.A. που δεν αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της εθελοντικής προσφοράς ανταλλαγής της 25ης Ιουνίου 2025. Οι κάτοχοι μπορούν να επιλέξουν είτε μία νέα μετοχή της Metlen PLC (που παραδίδεται μέσω του CREST ή του ελληνικού συστήματος DSS) είτε 39,62 ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Metlen S.A. και το δικαίωμα πώλησης λήγουν στις 25 Αυγούστου 2025. Εάν δεν γίνει καμία επιλογή, οι κάτοχοι λαμβάνουν μετοχές μέσω του Ελληνικού Ταμείου Αποθετηρίων και Δανείων. Η Metlen PLC θα καλύψει τα ισχύοντα τέλη εκκαθάρισης.
Τέλος, η Attica Bank (Credia Bank) φέρεται, όπως μετέδωσαν οι Times of Malta, να έχει υποβάλει δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά της HSBC Bank Malta, σηματοδοτώντας μια στρατηγική κίνηση πέρα από τα ελληνικά σύνορα και ενδεχομένως θέτοντας την τράπεζα υπό την άμεση εποπτεία των ΕΚΤ/SSM για πρώτη φορά. Η HSBC Malta, με περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 5 δισ. ευρώ και μερίδιο αγοράς περίπου 20% σε μια τραπεζική αγορά ύψους 31 δισ. ευρώ, είναι κερδοφόρα και κατατάσσεται ως συστημικός οργανισμός σε τοπικό επίπεδο. Ο όμιλος διαθέτει επί του παρόντος περιουσιακά στοιχεία ύψους 7,2 δισ. ευρώ, κεφαλαιακή επάρκεια 11% και δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων 2,9%. Η διοίκηση έχει θέσει ως στόχο 280 εκατ. ευρώ PPI και 20% RoTE έως το 2027. Η συγχώνευση με την Pancretan βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, παράλληλα με την εν εξελίξει αλλαγή επωνυμίας σε Credia Bank και τη συνεχιζόμενη βελτιστοποίηση των καταστημάτων (μείωση σε 65 τοποθεσίες και 5 επιχειρηματικά κέντρα).
newmoney.gr
newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (8/8)
«Μην ξανακούσω ότι η πείνα είναι ψεύτικη»: Φορτισμένη τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Νετανιάχου για τη Γάζα αποκαλύπτει το NBC
Τα έκαναν «γης Μαδιάμ» στην Κατούνα, φωνές και σπρωξίματα επειδή εκδήλωση... σχόλασε νωρίς - Δείτε βίντεο
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (8/8)
«Μην ξανακούσω ότι η πείνα είναι ψεύτικη»: Φορτισμένη τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Νετανιάχου για τη Γάζα αποκαλύπτει το NBC
Τα έκαναν «γης Μαδιάμ» στην Κατούνα, φωνές και σπρωξίματα επειδή εκδήλωση... σχόλασε νωρίς - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα