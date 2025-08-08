Χρηματιστήριο Αθηνών: Σερί πέντε ανοδικών συνεδριάσεων, στο +41% από την αρχή του χρόνου

Κλείσιμο

Διεύρυνε το σερί τον ανοδικών συνεδριάσεων το Χρηματιστήριο και παρότι στο άνοιγμα της συνεδρίασης η αγορά ξεκίνησε πτωτικά λόγω κινήσεων κατοχύρωσης κερδών, τελικά ο Γενικός Δείκτης έστω και οριακά παρέμεινε σε θετικό έδαφος.Η αγορά απορρόφησε τις πιέσεις και έκλεισε με νέα άνοδο. Ήδη η απόδοση από την αρχή του 2025 για τον Γενικό Δείκτη ανέρχεται στο +41%, από τις υψηλότερες διεθνώς.Το υψηλό της ημέρας στον Γενικό Δείκτη έφτασε τις 2.076,77 μονάδες ενώ το χαμηλό τις 2.060,46 μονάδες. O τζίρος έφτασε τα 214,9 εκατ. ευρώ.Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,15% στις 5.215,82 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατέγραψε κέρδη 0,18% στις 2.924,94 μονάδες.Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,15% στις 2.292,65 μονάδες.Άνοδο κατέγραψαν οι Metlen Plc +1,48% στα 51,45 ευρώ, ΕΛΠΕ +3,05% στα 8,1 ευρώ, Intralot +2,21% στα 1,11 ευρώ και HelleniQ Energy +3,05% στα 8,1 ευρώ.Πτωτικά κινήθηκαν οι Τράπεζα Κύπρου -1,86% στα 7,38 ευρώ και ΔΕΗ -0,55% στα 14,50 ευρώ.Αναφορικά με τις συστημικές τράπεζες, η Τρ. Πειραιώς κέρδισε +0,95% στα 7,2 ευρώ, η Eurobank έχασε -ο,18% στα 3,37 ευρώ, η ΕΤΕ κινήθηκε καθοδικά -0,50% στα 13,01 ευρώ και τέλος η Alpha Bank σημείωσε άνοδο +0,63% στα 3,5 ευρώ.Στο μεταξύ, η αναθεώρηση του MSCI τον Αύγουστο δεν έφερε αλλαγές για την Ελλάδα, παρά τα σενάρια περί πιθανής εισόδου κάποιας εκ των Titan Cement, Motor Oil και Tρ. Πειραιώς, με τον δείκτη MSCI Greece Standard Index να παραμένει σε εννέα συστατικά στοιχεία μετά την αφαίρεση της Motor Oil πέρυσι. Η τρέχουσα σύνθεση περιλαμβάνει την OTE, την ΟΠΑΠ, την Jumbo, την ΔΕΗ, την Eurobank, την Alpha Bank, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Τράπεζα Πειραιώς και τη Metlen.Η HELLENiQ Energy δημοσίευσε τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου του 2025, τα οποία ξεπέρασαν τόσο τις εκτιμήσεις όσο και τις προσδοκίες της αγοράς, αναφέροντας έσοδα 2,4 δισ. ευρώ (-26% σε ετήσια βάση) και προσαρμοσμένο EBITDA 221 εκατ. ευρώ. Σε ένα τρίμηνο που επηρεάστηκε από την πλήρη ανακαίνιση του διυλιστηρίου της Ελευσίνας, οι τριμηνιαίες πωλήσεις του διυλιστηρίου υπέστησαν πτώση 12%, ενώ τα περιθώρια διύλισης παρέμειναν σε ισχυρά επίπεδα, με το πραγματοποιηθέν περιθώριο διύλισης να διαμορφώνεται στα 13,8 δολάρια/βαρέλι.Η BriQ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, με έσοδα 10,9 εκατ. ευρώ, αύξηση 3,6 εκατ. ευρώ, και προσαρμοσμένο EBITDA 9 εκατ. ευρώ (+2,8 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση), λόγω της ενσωμάτωσης των EBITDA 9 εκατ. ευρώ (+2,8 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση), χάρη στην ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων της ICI. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 7,0 εκατ. ευρώ (έναντι 10,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2024), κυρίως λόγω των χαμηλότερων κερδών από αναπροσαρμογή.Παράλληλα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την εξαγορά από την Metlen PLC των υπόλοιπων 14.083.937 μετοχών (περίπου 9,84%) της Metlen S.A. που δεν αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της εθελοντικής προσφοράς ανταλλαγής της 25ης Ιουνίου 2025. Οι κάτοχοι μπορούν να επιλέξουν είτε μία νέα μετοχή της Metlen PLC (που παραδίδεται μέσω του CREST ή του ελληνικού συστήματος DSS) είτε 39,62 ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή. Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Metlen S.A. και το δικαίωμα πώλησης λήγουν στις 25 Αυγούστου 2025. Εάν δεν γίνει καμία επιλογή, οι κάτοχοι λαμβάνουν μετοχές μέσω του Ελληνικού Ταμείου Αποθετηρίων και Δανείων. Η Metlen PLC θα καλύψει τα ισχύοντα τέλη εκκαθάρισης.