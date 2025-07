Τα Νέα Παρατράγουδα, τα σχέδια για την Praktiker και ο ανοιχτομάτης Γουάτσα, η επίσκεψη των Εμιρατινών στο Μ.Μ, οι μπίζνες στις Ασφάλειες

-Οι εξελίξεις με την Εθνική Ασφαλιστική άνοιξαν το κουτί της Πανδώρας. Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής προχωρά με τη διαδικασία να δουλεύεται εσωτερικά και να αναμένει τις αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Από την άλλη πλευρά, η NN και η Ergo είναι σε αγωνιώδη αναζήτηση τραπεζικού ομίλου που θα στηρίξει το bancassurance που μέχρι σήμερα διασφάλιζε το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων και της κερδοφορίας τους. Στην αγορά χθες κυκλοφόρησαν φήμες για την προσέγγιση της Εθνικής Τράπεζας με την ολλανδική ΝΝ, η οποία έχει πολύ αναπτυγμένο το κομμάτι των ασφαλειών ζωής, υστερεί όμως σε άλλους κλάδους.Το HIIF ξεκίνησε… τη μελέτη-Το ακούγαμε χρόνια, αλλά τώρα πλέον είναι γεγονός. Τις προηγούμενες ημέρες έγινε η σύσταση στο ΓΕΜΗ του νέου εθνικού επενδυτικού fund του Υπερταμείου στο ΓΕΜΗ με τον διακριτικό τίτλο HIIF. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο είναι 303,5 εκατ. ευρώ. Μία δύναμη πυρός που θα έχει ως στόχο τη μόχλευση εθνικών projects, υποδομών, με την προσέλκυση ξένων επενδυτών, κυρίως άλλων κρατικών funds. Ήδη η διοικητική ομάδα υπό τον εκτελεστικό Πρόεδρο Γιώργο Κοφινάκο και τον διευθύνοντα σύμβουλο Στέλιο Φράγκο εξετάζουν διάφορα επενδυτικά σχέδια.To Χρηματιστήριο της Αθήνας μαγνητίζει τα κεφάλαια της Ευρώπης-Το χρυσάφι κερδίζει κάτι παραπάνω από 27% αλλά ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών προσφέρει απόδοση 33% από την αρχή του χρόνου. Την ίδια περίοδο το γερμανικό Χρηματιστήριο (DAX) προσφέρει απόδοση 212%, το γαλλικό (CAC 40) μόλις +5% και το βρετανικό +9%. Στην Αμερική ο NasdaQ 100 προσφέρει απόδοση +37% αλλά σε δολάριο που έχει σημαντικά υποτιμηθεί. Για 4η διαδοχική χρονιά, το Χρηματιστήριο της Αθήνας προσφέρει σημαντικές αποδόσεις, χωρίς υπερβολές σε σχέση με τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα των εταιρειών. Φέτος η Αθήνα προσφέρει διπλάσια απόδοση από τον δείκτη ΜSCI Emerging Markets στον οποίο θεωρητικά ανήκει ακόμη. Η Ελλάδα, έχει περάσει τη «μνημονιακή» της καταιγίδα, διαχειρίστηκε την πανδημία και τους πολέμους, έχει ισορροπήσει τα δημόσια οικονομικά της και παράγει εντυπωσιακά πλεονάσματα, αναπτύσσεται με υπερδιπλάσιους ρυθμούς του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Όλα αυτά καθιστούν σήμερα την Αθήνα μαγνήτη επενδυτικών κεφαλαίων. Το μικρό βάθος της ελληνικής αγοράς δεν επιτρέπει μεγάλα άλματα, αλλά γι’ αυτό υπάρχει η πρόταση του Euronext στον ορίζοντα.Βγαίνουν λεφτά από το trading-Χωρίς να χαθεί η ανοδική δυναμική του ΧΑ όλοι προσπαθούν, σ’ αυτόν τον κύκλο της ανόδου, να κλειδώσουν τα κέρδη τους και ταυτόχρονα να μείνουν σε επαφή με την αγορά. Περίπου το ίδιο συμβαίνει σε όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια, αυτή την εποχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα αποτελέσματα που ανακοίνωσε χθες η Goldman Sachs, καταγράφει το καλύτερο τρίμηνο σε κέρδη από συναλλαγές μετοχών στην ιστορία της Wall Street. Με 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια, τα έσοδα από συναλλαγές -μόνο σε μετοχές- για το δεύτερο τρίμηνο, ήταν περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από τις προβλέψεις των αναλυτών και 100 εκατομμύρια δολάρια πάνω από το πρώτο τρίμηνο. Στην Αθήνα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.958,56 μονάδες (-0,12%) αλλά οι συναλλαγές των 227, 3 εκατομμυρίων ευρώ είχαν άλλη στόχευση. Περίπου 42,8 εκατ.€ ήταν οι προσυμφωνημένες συναλλαγές κυρίως σε Εθνική, Piraeus και Eurobank αλλά και σε ΟΤΕ και AKTOR. O OTE (+1,26%) ξεχώρισε χθες, όχι γιατί πήγε στα 15,24€, αλλά γιατί η άνοδός του συνοδεύθηκε από την πτώση της ΔΕΗ (-0,48%) στα 14,4€, της HelleniQ Energy (-0,32%) στα 7,67€ και της Cenergy (-1,31%) 10,56€ οι οποίες τις προηγούμενες μέρες ανέβαιναν όταν ο ΟΤΕ υποχωρούσε. Χθες, η Εθνική (+0,6%) ήταν η μοναδική ανοδική τραπεζική μετοχή στα 11,8€ σε αντίθεση με προχθές που υπέφερε από ρευστοποιήσεις, ενώ κέρδιζαν οι άλλες τραπεζικές μετοχές. Η Jumbo (+1,66%) κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό στα 30,64€, ο ΤΙΤΑΝ (-1,73%) στα 37 ευρώ, ενώ ο Fourlis (+0,68%) γράφει το δικό του μικρό ρεκόρ με 7 διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις και συνολικά κέρδη +15,1% στα 4,45 ευρώ.ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Motor Oil: Μαζί στην ενέργεια, μαζί και στα ρεκόρ-Ως «καύσιμο» λειτουργεί για τις μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Motor Oil το πρόσφατο deal των δύο εταιρειών, οι οποίες χτίζουν τον τρίτο ενεργειακό πυλώνα της αγοράς μέσω της συνένωσης της Ήρων με την nrg. Πάνω από τα 21 ευρώ εδραιώνεται η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, διευρύνοντας το υψηλό 25ετίας. Χθες το «χαρτί» έκλεισε στα 21,08 ευρώ, βρέθηκε έως τα 21,34 ευρώ στα υψηλά ημέρας, με τον επόμενο στόχο να εντοπίζεται στα 22,4 ευρώ της 10ης Ιανουαρίου 2000. Τα κέρδη εντός του 2025 ξεπερνούν το +14% και η χρηματιστηριακή αξία του ομίλου προσεγγίζει τα 2,2 δισ. ευρώ. Με το πόδι πατημένο στο «γκάζι» παρέμεινε η Motor Oil, που έχει ενισχυθεί κατά τουλάχιστον 4,5% το τελευταίο διήμερο, το οποίο μεταφράζεται σε κέρδη άνω του 1 ευρώ (από τα 24,7 ευρώ της 14ης Ιουλίου στα 25,82 ευρώ της 16ης). Φέτος καταγράφει άλμα άνω του 25%, αποτιμάται στα 2,86 δισ. ευρώ και κυμαίνεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 μηνών.Καλοκαίρι στην εμπορική ναυτιλία-Εδώ και 10 μέρες έχει ξυπνήσει ξαφνικά η αγορά των ναύλων, ειδικά στις μεταφορές ξηρού φορτίου. Ακόμη καλύτερα πηγαίνουν οι δουλειές στα μεσαίου μεγέθους πλοία. Συνήθως, η εποχικότητα στην αγορά των ναύλων εκδηλώνεται πιο αργά προς το τέλος του καλοκαιριού, φέτος όμως η αύξηση της ζήτησης ήρθε πολύ νωρίτερα, ίσως και για τεχνικούς λόγους, αλλά σημασία έχει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν από τώρα την ευκαιρία να γράψουν τα κέρδη της χρονιάς και με 2-3 κινήσεις να βελτιώσουν σημαντικά τα μεγέθη τους. Όπως είναι γνωστό, στη ναυτιλία τα μεγάλα κέρδη δεν έρχονται από τους ναύλους, αλλά από τις αγοραπωλησίες πλοίων, εφόσον βέβαια ο επενδυτής αγοράσει φθηνά και πουλήσει ακριβότερα.Fast track πληρωμή με την αίτηση-Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενεργοποίησε ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης για τη διαφορετικότητα, που απευθύνεται σε ιδιωτικούς υπαλλήλους σε χρόνο-ρεκόρ. Το πρόγραμμα εξαγγέλθηκε για να καλύψει 80.000 υπαλλήλους. Οι αιτήσεις εκτοξεύτηκαν στις 96.000, ενώ 68.000 εργαζόμενοι έχουν ήδη πιστοποιηθεί για τη συμμετοχή τους στο διαδικτυακό σεμινάριο. Και ενώ η αρχική πρόβλεψη ήθελε τις πληρωμές να ξεκινούν τέλος Αυγούστου, στο υπουργείο ετοιμάζονται για… πρόωρες καταβολές από τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου.Η έξυπνη ιδέα του Τραμπ με τα κρυπτονομίσματα-Ενθουσιασμένος ο πρόεδρος Τραμπ ενημερώνει τους Αμερικανούς με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αυτή είναι μια «καλή εβδομάδα κρυπτογράφησης», αφού το Κογκρέσο θα ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που «θα καταστήσει την Αμερική τον αδιαμφισβήτητο, υπ΄ αριθμόν 1 ηγέτη στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία». Αναφέρεται στον νόμο GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) που καθιερώνει τα stablecoins, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που εκδίδονται για πληρωμές και είναι εξαγοράσιμα σε σταθερή αξία (π.χ. 1 δολάριο). Τα stablecoins είναι συνδεδεμένα με αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Όσο αυξάνει η αξία των συναλλαγών σε stablecoins τόσο αυξάνει η ζήτηση για κρατικά ομόλογα και δολάρια. Με τον τρόπο αυτό, ο PotUS στηρίζει την αγορά της κρυπτογράφησης, ταυτόχρονα όμως στηρίζει και τη φουρτουνιασμένη αγορά των ομολόγων σε δολάρια.Οι πλούσιοι εγκαταλείπουν τη Βρετανία για να γλιτώσουν φόρους-Οι κυβερνήσεις των Εργατικών ιστορικά είναι ταυτισμένες με την επιβολή φόρων. Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ έχει ήδη ξεκινήσει να δαπανά πόρους που δεν έχει και οι αναλυτές περιμένουν μια νέα φορολογική επιδρομή, το Φθινόπωρο. Πρόσφατα η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αποκάλυψε τα σχέδιά της για νέες σημαντικές αυξήσεις στις δημόσιες δαπάνες ξεκινώντας από 14,2 δισεκατομμύρια λίρες για πυρηνικές υποδομές και 15,6 δισεκατομμύρια λίρες για περιφερειακές μεταφορές, έως την επέκταση των δωρεάν σχολικών γευμάτων και τα επιδόματα θέρμανσης τον χειμώνα. Η κυβέρνηση των Εργατικών έχει δεσμευθεί επίσης να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες από 2,3% σε 2,5% του ΑΕΠ έως το 2027-28, ενώ οι υπουργοί μιλούν για «μεγάλες αυξήσεις» στις επενδύσεις για σχολεία, νοσοκομεία και δρόμους. Όλα αυτά δεν μπορούν να συμβούν χωρίς νέους φόρους και γι’ αυτό -όσοι μπορούν- εγκαταλείπουν από τώρα τη Βρετανία αναζητώντας φορολογικό καταφύγιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Πορτογαλία, τη Σιγκαπούρη και τμήματα της νότιας Ευρώπης. Επαγγελματίες, επιχειρηματίες, συνταξιούχοι με διεθνείς δεσμούς και επαφές αναζητούν πιο προβλέψιμα περιβάλλοντα, με χαμηλότερη φορολογία. Σύμφωνα με την HMRC (His Majesty's Revenue and Customs), η καθαρή μετανάστευση μεταξύ των υψηλότερων εισοδημάτων έχει φτάσει πλέον στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008.Πηγή: newmoney.gr