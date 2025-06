Τα τηλεφωνήματα Καραμανλή, ο εμφύλιος Ιβάν-Τέλη και το Μαξίμου, το παλαιοπωλείο, το deal ΗΙG με Κυπριώτη, πώς ο Σταθόπουλος απηλλάγη από τον Solak

Η αίσθηση που υπάρχει από το Μ.Μ είναι ότι θα πάει ο Μητσοτάκης και θα κάνει μία συνολική τοποθέτηση για τα Τέμπη, ειδικά σ’ αυτή τη φάση που οι θεωρίες συνωμοσίας με τα ξυλόλια και τα τουλόλια και τα μπαζώματα έχουν καταπέσει.Τα τηλεφωνήματα του Καραμανλή-Έπειτα από καιρό θα μιλήσει ξανά στο βήμα της Βουλής σήμερα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής, ζητώντας από τους βουλευτές να τον παραπέμψουν σε Προανακριτική και από εκεί να πάρει τον δρόμο για το Δικαστικό Συμβούλιο. Ο πρώην υπουργός είχε αρκετά τηλεφωνήματα τόσο με βουλευτές της ΝΔ όσο και με νυν υπουργούς της κυβέρνησης που έχουν περίσκεψη για τη νομική βασιμότητα της παραπομπής τους. Σε όλα τα τηλεφωνήματα, ο ίδιος ζήτησε να τον παραπέμψουν, για να μη μείνει κηλίδα και να μη δημιουργηθεί και ένα πολιτικό πρόβλημα στην παράταξη. Από όσους μίλησε, έλαβε δέσμευση ότι θα ψηφίσουν την παραπομπή του, αλλά ποτέ σε μια μυστική ψηφοφορία κανείς δεν πρέπει να βάζει το χέρι του στη φωτιά. Πάντως ο ίδιος θέλει να πάει πάση θυσία στους φυσικούς δικαστές η υπόθεσή του γιατί θεωρεί ότι μόνο έτσι θα μπορέσει να καθαρίσει στο μέλλον.Οι ανεξάρτητοι-Στο παρασκήνιο, οι ζυμώσεις ενόψει της αποψινής ψηφοφορίας είναι "ζωηρές". Ακούω ότι από μέρους της ΝΔ έχουν γίνει συζητήσεις και με δύο ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι επίσης θα στηρίξουν την παραπομπή Καραμανλή με βάση το κατηγορητήριο του κυβερνώντος κόμματος. Πρόκειται για τον Δημήτρη Κυριαζίδη από τη Δράμα, ο οποίος είχε διαγραφεί όταν ένα απόγευμα είπε μια χοντράδα από το έδρανό του στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, και τον Χάρη Κατσιβαρδά που προέρχεται από τους Σπαρτιάτες, αλλά με συνέπεια στηρίζει την κυβέρνηση σε όλες τις κρίσιμες ψηφοφορίες.Μέτωπο ΠΑΟΚ, Ιβάν-Τέλης-Τα νεότερα από το ντέρμπι Ιβάν vs Τέλης είναι σε πλήρη εξέλιξη και ότι πρόκειται για κόντρα μεταξύ τους επισημοποιήθηκε και χθες με την ανακοίνωση του Σαββίδη. Οι εν Ελλάδι άνθρωποι του Ιβάν έχουν αμοληθεί στην εγχώρια μηντιακή και επιχειρησιακή πιάτσα προς αναζήτηση «κακών» στοιχείων κατά του Μυστακίδη. Επίσης κάτι… καλά παιδιά από τους οργανωμένους, όχι πάνω από 15 μού λένε, πήγαν χθες να ζητήσουν τον λόγο από τον πρόεδρο του ερασιτέχνη Κοτσαρή… γιατί πρόδωσε τον Ιβάν, αλλά επαναλαμβάνω, από χθες οι φίλαθλοι και οι φανατικοί οπαδοί μιας ομάδας περνούν πολύ εύκολα από το «Ωσαννά« στο «άρον άρον σταύρωσον αυτόν» για τους προέδρους που δεν πάνε καλά. Και ο Σαββίδης θα περάσει δύσκολο χειμώνα… εξ αποστάσεως Ροστόφ.Μ.Μ – Παπαμιμίκος-Τώρα, ο επιτετραμμένος του Ιβάν στον ΠΑΟΚ και πρώην στέλεχος της ΝΔ Παπαμιμίκος πετάει φωτιές κατά του Τέλη και λέει παντού ότι ο Σαββίδης χρεώνει στην κυβέρνηση την είσοδο του Τέλη στα Παοκικά ή έστω ότι πήρε από το Μ.Μ το πράσινο φως, αλλά από το Μαξίμου συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν το όλο θέμα όπως… ο διάολος το λιβάνι.Αμοιβαία τα αισθήματα…-Πάντως όσοι ξέρουν τον Μυστακίδη λένε ότι ο πόθος του να πάρει τον ΠΑΟΚ είναι διακαής και το μίσος του για τον Ιβάν άσβεστο, κάποιος μάλιστα μου πρόσθεσε ότι ο Σαββίδης πέρυσι δεν του ανανέωσε τη σουίτα που είχε ο Τέλης στην Τούμπα από το 2019. Όσον αφορά την περιουσία του επιχειρηματία, πηγή που γνωρίζει έλεγε χθες «ο Μυστακίδης έχει χοντρά λεφτά στην τράπεζα (μετρητά δηλαδή) και όχι διαπλανητικά λεφτά του τύπου μετοχές, ακίνητα, εργοστάσια, καράβια κ.λπ. και κυρίως είναι δικά του, άρα τα διαχειρίζεται όπως θέλει».Παλαιοπωλείο

-Καλέ, τι ωραίο πασοκοσυριζοτουρλού ήταν αυτό στη χθεσινή εκδήλωση για το βιβλίο του δημοσιογράφου Σταύρου Λυγερού, παρουσία Σαμαρά-Καραμανλή; Δηλαδή, με εξαίρεση συγκεκριμένους πολιτικούς φίλους των δύο πρώην, καμία σχέση η φετινή μάζωξη με την περσινή στο Πολεμικό Μουσείο. Παρόντες οι στενοί φίλοι του Καραμανλή, Στυλιανίδης και Βλάχος, ο Μάξιμος Χαρακόπουλος που είναι all around, ο τακτικός συνομιλητής Σαμαρά από τη Μεσσηνία Μίλτος Χρυσομάλλης, και επίσης σαμαρικός Γιώργος Καρασμάνης, ενώ παρών ήταν και ο Θεόδωρος Καράογλου που διάγει την τελευταία του θητεία, καθώς θέλει να διεκδικήσει το 2028 την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Κατά τα άλλα, Λαλιώτης, Ματζουράνης, Θάνου, Κατσέλη, όλο το προοδευτικό κίνημα που στήριξε τον ΣΥΡΙΖΑ.Πέρασαν στη ΗΙG τα 5 ξενοδοχεία της Κυπριώτης - Υπογράφηκε συμφωνία-Να ξεκινήσω τα νέα της αγοράς από μια σημαντική είδηση που αφορά την ξενοδοχειακή αλυσίδα Κυπριώτης στην Κω. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπογράφηκε η συμφωνία και ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τη μεταβίβαση του ξενοδοχειακού ομίλου Κυπριώτη στην “Κως Συμμετοχών” που ανήκει στη ΗIG. Κατά τις ίδιες πληροφορίες η συμφωνία προβλέπει την πλήρη εκχώρηση των ξενοδοχείων στην “Κως Συμμετοχών”/ΗΙG ενώ επιλύει τα θέματα που είχαν ανακύψει με τη Hotel Brain, μετά τη συμφωνία που είχε κάνει με την Κυπριώτης για τη μίσθωση των ξενοδοχείων. Υπενθυμίζεται ότι η HIG το 2022 εξαγόρασε μέσω της Tempus Holding τα δάνεια του ομίλου Κυπριώτη, ύψους περίπου 140 εκατ. ευρώ, από τις τράπεζες Eurobank, Πειραιώς και Attica Βank. Η Κυπριώτης διαθέτει πέντε ξενοδοχειακές μονάδες στην Κω και συγκεκριμένα τα πέντε αστέρων Kipriotis Panorama Hotels & Suites, Kipriotis Maris Suites και τα 4 αστέρων Kipriotis Aqualand Hotel, Kipriotis Hippocrates Hotel και Kipriotis Village Resort. Η συνολική δυναμικότητα ανέρχεται σε 1.522 δωμάτια και 4.500 κλίνες, ενώ τα ξενοδοχεία του ομίλου διαθέτουν δύο συνεδριακά κέντρα με δυνατότητα φιλοξενίας 7.500 συνέδρων.Ο Ν. Σταθόπουλος έθεσε εκτός United Group τον Dragan Šolak-Μια άλλη σημαντική είδηση από τον επιχειρηματικό στίβο είναι η σελίδα που γύρισε η United Group. Ανέκαθεν στις εταιρείες κάνει κουμάντο ο πλειοψηφών μέτοχος και στην περίπτωση της United Group, μπορεί να βλέπαμε και να διαβάζαμε για τον Dragan Šolak, αλλά στο βάθος ήταν το πραγματικό αφεντικό, δηλαδή ο πρόεδρος Ευρώπης της BC Partners Νίκος Σταθόπουλος. Η United Group δραστηριοποιείται πλέον μόνον σε ευρωπαϊκές χώρες και ο Ν. Σταθόπουλος έκρινε ότι χρειαζόταν ένα management με μεγαλύτερη εμπειρία και εξειδίκευση στις ευρωπαϊκές business. Έτσι ο Dragan Šolak και η CEO Victoriya Boklag αποχωρούν από τις θέσεις τους και διορίζονται ο Stan Miller στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και ο Libor Voncina στη θέση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο νέος CEO έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας και επιτυχημένο ιστορικό στην επίτευξη ανάπτυξης στους ευρωπαϊκούς τομείς Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Ενημέρωσης, ενώ διετέλεσε CEO της KPN Mobile. Ο αναπληρωτής CEO διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις τηλεπικοινωνίες, και κατά το παρελθόν ήταν CEO των Telecom Slovenia, KPN Mobile International και Sunrise Communications. Ο Ν. Σταθόπουλος θέλει να δοθεί έμφαση στις αγορές Ελλάδας και Βουλγαρίας που είναι και οι μεγαλύτερες αγορές της United Group. Ο όμιλος της United Group εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 40 εκατομμύρια πελάτες, αποφέροντας έσοδα περίπου 3 δισ. ευρώ και κέρδη EBITDAeL περίπου 1 δισ. ευρώ στις βασικές της αγορές.Δ. Ανδριόπουλος: “Δεν είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα της μετοχής μας”-Στη χθεσινή γενική συνέλευση της Dimand ο Δ. Ανδριόπουλος αναφέρθηκε στην τιμή της μετοχής λέγοντας: “Μας έχει απασχολήσει η τιμή της μετοχής και πρώτος από όλους λέω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα της, είμαι όμως πολύ ευχαριστημένος από την πορεία της εταιρείας και θεωρώ ότι κάνουμε όλα τα σωστά βήματα για τους μετόχους της εταιρείας - είμαστε πεπεισμένοι γι’ αυτό. Εμείς κρινόμαστε μεσοσταθμικά σε ορίζοντα 5ετίας από τη στιγμή που επενδύει κάποιος γιατί υλοποιούμε τα έργα μας σε διάστημα 3 έως 5 ετών. Αντίστοιχα και τα μεγάλα family office που επενδύουν διεθνώς σε εταιρείες σαν εμάς έχουν ορίζοντα άνω των 5 ετών, φτάνοντας ακόμη και τα 7 χρόνια. Ενδεικτικά για τη συμφωνία που κλείστηκε πρόσφατα με την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το κτήμα Καμπά και τις Γούρνες χρειαζόμαστε τουλάχιστον τέσσερα χρόνια από σήμερα για την κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία τους, με ένα συνολικό κόστος επένδυσης για τα δύο έργα στα 800 εκατ. ευρώ. Αυτό από μόνο του ορίζει και τον ορίζοντα επένδυσης που θα πρέπει να έχει ένας μέτοχος στην εταιρεία”. Ο CEO της DIMAND ανέφερε χθες από το βήμα της γενικής συνέλευσης ότι για φέτος η εταιρεία έχει θέσει τον στόχο και πραγματοποιεί «σε βάθος συζητήσεις και όχι επιδερμικές» για την αποεπένδυση -έως το τέλος του 2025 - από τον Πύργο Πειραιά, το ΜΙΝΙΟΝ στην Ομόνοια και το πρώην ακίνητο της ΕΕΔΕ στα Κάτω Πατήσια που παραδίδεται τέλος Ιουνίου στα ΕΛΤΑ ως βασικό μισθωτή. Από το project Skyline όσα ακίνητα πωλούνται, διατίθενται ''με τιμές κατά 30% πάνω από το business plan'' ανέφερε ο Δ. Ανδριόπουλος. Επιπλέον, η εταιρεία θα επιδιώξει συμμαχίες με τρίτους επενδυτές για το κομμάτι της κατοικίας (όπου σκοπεύει να μπει πιο δυνατά με δεδομένες και τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης περί κοινωνικής αντιπαροχής) και το κομμάτι της φιλοξενίας δεδομένων και των νέων ξενοδοχείων που περιλαμβάνονται στα projects της, όπως π.χ. στο ΦΙΞ στη Θεσσαλονίκη, τις Γούρνες στην Κρήτη, το ακίνητο στη Σοφοκλέους και Αιόλου κ.ο.κ.To παρασκήνιο της Mediobanca και η πρωτιά Περιστέρη-Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ο πρώτος ελληνικός όμιλος παραχωρήσεων και κατασκευών για τον οποίο ξεκινά κάλυψη η Mediobanca, η οποία αυτή την περίοδο βρίσκεται στο επίκεντρο διαμάχης για τον έλεγχό της. Κυκλοφορούν πληροφορίες στην αγορά ότι επίκειται Initiation of Coverage της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και από έτερο, ευρωπαϊκού διαμετρήματος, παίκτη. Η αλήθεια είναι ότι το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων -και όχι μόνο- του ομίλου του Γιώργου Περιστέρη έχει μετατραπεί σε cash cow με δυνατές αποδόσεις, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους επενδυτές. Ως προς τη Mediobanca, να θυμίσουμε ότι το πιο ιστορικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της χώρας, με βασικό μέτοχο την ασφαλιστική Generali, βρίσκεται στο επίκεντρο των M&A στον τραπεζικό κλάδο της γειτονικής Ιταλίας. Η διαμάχη για τον έλεγχο της τράπεζας με πρωταγωνιστές μερικές από τις ισχυρότερες επιχειρηματικές δυναστείες της Ιταλίας κορυφώνεται ενόψει της κρίσιμης γενικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 25 Σεπτεμβρίου. Η αντιπαράθεση πυροδοτήθηκε στις αρχές του έτους, όταν οι οικογένειες Caltagirone και Del Vecchio, με μακρά ιστορία και επιρροή στον ιταλικό επιχειρηματικό χάρτη, συντόνισαν τις κινήσεις τους και υπέβαλαν πρόταση εξαγοράς ύψους 14 δισ. δολαρίων, αξιοποιώντας τη συμμετοχή τους στην τράπεζα Monte dei Paschi. Η απάντηση από την πλευρά της διοίκησης της Mediobanca δεν άργησε. Σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, κατέθεσε δική της πρόταση για την εξαγορά της Banca Generali, του χρηματοοικονομικού σκέλους της Generali, εκτιμώμενης αξίας 7 δισ. δολαρίων, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατηγική της θέση. Το τοπίο περιπλέχτηκε ακόμη περισσότερο, όταν στην εξίσωση εισήλθε η Unicredit, αποκτώντας μειοψηφικό ποσοστό στη Mediobanca, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανοίξει τα χαρτιά της σχετικά με τις προθέσεις της.Μεγαλώνει ο κλοιός των εναγόντων στην υπόθεση Bluehouse-Χθες το μεσημέρι πέρασαν από το γραφείο της προανακρίτριας Γλυκερίας Μυταυτσή του 26ου Ειδικού Προανακριτικού Τμήματος -που τους καλεί κατ' εντολή εισαγγελέα- διαδοχικά οι κύριοι Πιζάντε, Πανδής, Μηναδάκη, Μαδούρου και Βουλιέρης για να παραλάβουν τη δικογραφία και να παράσχουν εξηγήσεις σχετικά με τη μήνυση της Balmoral, εταιρείας συμφερόντων του ομίλου Libra, της οικογένειας Λογοθέτη, εναντίον τους για απάτη, απιστία και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Στη υπόθεση της επενδυτικής εταιρείας BlueHouse ο κύκλος των επενδυτών που την κατηγορούν διευρύνεται διαρκώς. Λέγεται μάλιστα πως έχει ζητήσει στοιχεία και πληροφορίες για να υποβάλει τις δικές της μηνύσεις η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) αλλά και η Wolverhumpton από τη Βρετανία. Αυτή η μικρή εταιρεία, η Bluehouse, ξεκίνησε το 2004 υποσχόμενη υψηλές αποδόσεις, συγκέντρωσε 500 εκατ. ευρώ και τα επένδυσε σε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία σε ολόκληρη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και σήμερα βρίσκεται στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης.Αυξήθηκαν στα 78.272 εκατ. ευρώ τα κόκκινα δάνεια σε servicers-Τα δάνεια που βρίσκονται στη διαχείριση των servicers και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού κινούνται ανοδικά, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ αυξήθηκαν κατά 3.522 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2025. Ωστόσο, η αύξηση κατά 3,5 δισ. δεν οφείλεται στη δημιουργία νέων κόκκινων δανείων. Στα χαρτοφυλάκια των servicers προστέθηκαν κόκκινα δάνεια που διαχειριζόταν η PQH αλλά και από τις τιτλοποιήσεις των Attica Bank και Παγκρήτιας. Όπως και να έχει πάντως, τα κόκκινα δάνεια που διαχειρίζονται οι servicers ανέβηκαν στα 78.272 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2025, έναντι 74.750 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο και έναν 70,8 δισ. ευρώ ένα τρίμηνο νωρίτερα.Αποχή, η καλύτερη στρατηγική-Την περασμένη Παρασκευή η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο ήταν 282 εκατ. ευρώ. Προχθές ο τζίρος έπεσε στα 155 εκατ. ευρώ και χθες στα 153,83 εκατ. ευρώ με πακέτα αξίας 37,76 εκατ. ευρώ. Οι οικονομικές αναλύσεις περιττεύουν, όλοι ασχολούνται με τις πολεμικές επιχειρήσεις και τις «εκπλήξεις» που επιφυλάσσουν οι πολιτικές ηγεσίες. Στην Αθήνα, ο Γενικός δείκτης βρέθηκε να χάνει μέχρι και μία ποσοστιαία μονάδα κι έκλεισε κάτω από τις 1.820 μονάδες τις οποίες πρόσεχαν ιδιαιτέρως οι τεχνικοί αναλυτές για να ολοκληρώσει τη συνεδρίαση στις 1.816,69 μονάδες (-0,97%). Οι τράπεζες, παρά την ομοβροντία των θετικών εκθέσεων, δεν βοήθησαν (Τραπεζικός Δείκτης -1,16%), η Coca Cola (-1,57%) απλώς κράτησε τα 45 ευρώ, το Αεροδρόμιο της Αθήνας όπως και η Aegean δεν είναι αυτή την εποχή στη μόδα όπως και το Λιμάνι του Πειραιά. Φωτεινή εξαίρεση το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης που έχει τις δικές του επιχειρηματικο-ποδοσφαιρικές ιστορίες να διηγηθεί και γι’ αυτό κατέγραψε άνοδο +1,98% στα 36 ευρώ. Ανάσταση εκ νεκρών για τη μετοχή της Frigoglass (+5,26%). Από την αρχή του έτους +107%, ενώ ο χρηματιστηριακός σύμβουλος που έχει αναλάβει τη διαχείριση των χρεών της (ο κ. Βασίλης Καραρίζος) ταξιδεύει για τη μακρινή Νιγηρία.Καταιγισμός πακέτων στο Χρηματιστήριο-Πολλά και μεγάλα πακέτα συνόδεψαν τη χθεσινή -τέταρτη- διαδοχική πτώση του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο τζίρος θα ήταν ακόμη χαμηλότερος, αν δεν μεσολαβούσαν οι προσυμφωνημένες πράξεις συνολικής αξίας 37,76 εκατ. ευρώ. Πέντε λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της συνεδρίασης πέρασε ένα mega πακέτο 1,35 εκατ. τεμαχίων στη ΔΕΗ, έναντι 13,4 ευρώ ανά μετοχή, με το ύψος της συναλλαγής να ανέρχεται στα 18,09 εκατ. ευρώ για το 0,36% του μετοχικού κεφαλαίου. Στο ίδιο λεπτό (17:15) είχε αλλάξει χέρια και ένα πακέτο 760 χιλ. τεμαχίων στην Τράπεζα Κύπρου, έναντι 6,2 ευρώ ανά μετοχή και στα 4,712 εκατ. ευρώ. Ένα λεπτό πριν από το φινάλε, έγινε προσυμφωνημένη πράξη και στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Αφορούσε σε 140 χιλ. τεμάχια που άλλαξαν χέρια στα 19,7 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή έναντι 2,758 εκατ. ευρώ. Είχε προηγηθεί στις 12:10 το πακέτο της Alpha Real Estate για το 3,9% του μετοχικού κεφαλαίου. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στα 6,68 ευρώ ανά μετοχή, αφορούσε σε 545 χιλ. τεμάχια και η συνολική αξία της άγγιξε τα 3,64 εκατ. ευρώ.Η ασφάλεια των δεδομένων στην Ευρώπη-Η χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Judson Althoff, Executive Vice President & Chief Commercial Officer της Microsoft, εκτός από τα επενδυτικά σχέδια της Microsoft στην Ελλάδα, είχε ως βασικό αντικείμενο την ασφάλεια των δεδομένων που διαχειρίζονται τα data centers. Η Microsoft έχει ανακοινώσει το Sovereign Cloud για την Ευρώπη το οποίο ουσιαστικά εγγυάται ότι τα δεδομένα που διαχειρίζεται θα παραμένουν μόνο σε ευρωπαϊκό έδαφος και υπό ευρωπαϊκό έλεγχο. Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η διαχείριση τεράστιου όγκου δεδομένων είναι σίγουρα το μέλλον αλλά ταυτόχρονα είναι αναγκαίες οι ασφαλείς, εθνικά κυρίαρχες και μελλοντικά βιώσιμες ψηφιακές υποδομές. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει σε τέτοιου είδους υποδομές τις οποίες έχει ανάγκη όχι μόνον η χώρα, αλλά και ολόκληρη η Ευρώπη. Αυτό ακριβώς συζήτησαν χθες ο Πρωθυπουργός με τον COO της Microsoft.Φουρτούνες πληροφορικής στο Κτηματολόγιο-Ηχηρή παραίτηση στο Κτηματολόγιο, καθώς η -επί 20 χρόνια- προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πληροφορικής υπέβαλε ξαφνικά την παραίτησή της, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της μετάβασης όλων των αρχείων στο κυβερνητικό νέφος. Η μετάβαση είναι μια υποχρέωση που λιμνάζει από το 2017 και μόλις τα τελευταία δύο χρόνια άρχισε να προχωρά, όταν το Κτηματολόγιο αναδείχθηκε σε κυβερνητική προτεραιότητα. Η προϊσταμένη, γνωστή και για τη συνδικαλιστική της δράση, σύμφωνα με όσους γνωρίζουν, αποφάσισε να φύγει γιατί βρήκε δουλειά σε μεγάλη εταιρεία πληροφορικής. Η συγκεκριμένη εταιρεία είναι ήδη ανάδοχος έργων του Κτηματολογίου και διεκδικεί και νέα. Η αποχωρούσα δεν έχει φροντίσει να εκπαιδεύσει κάποιον διάδοχο για τα κρίσιμα συστήματα που χειριζόταν επί χρόνια - συστήματα των οποίων κρατούσε τα «κλειδιά». Η ιδιωτική εταιρεία που την προσέλαβε αποκτά φυσικά πλεονέκτημα με την πρόσληψη της προϊσταμένης. Η διοίκηση του Κτηματολογίου διαβεβαιώνει πάντως πως το έργο της μετάβασης στο κυβερνητικό νέφος θα προχωρήσει κανονικά, παρά την παραίτηση. Και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί εντός τριμήνου.Επενδύσεις μέσα από πλατφόρμες ή από πιστοποιημένες εταιρείες-Η αποκάλυψη του κυκλώματος εξαπάτησης επενδυτών το οποίο με φόντο το λαμπερό Ντουμπάι και ψευδεπίγραφες «επενδυτικές πλατφόρμες» προσέφερε «χρυσές» ευκαιρίες με εγγυημένες αποδόσεις, έφερε στην επιφάνεια τη σκληρή πραγματικότητα του κόσμου των επενδύσεων. Οι επενδύσεις μέσα από πιστοποιημένες χρηματιστηριακές εταιρείες ή ΕΠΕΥ μπορεί να κοστίζουν κάτι παραπάνω σε προμήθειες και διαχειριστικά κόστη, αλλά προσφέρουν πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια συναλλαγών αφού πίσω από αυτές τις εταιρείες υπάρχει το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο, οι Εποπτικές Αρχές και ο διαρκής έλεγχος των συναλλαγών. Αντιθέτως, οι «επενδυτικές πλατφόρμες» μπορεί να προσφέρουν χαμηλότερο κόστος συναλλαγών, ταχύτητα και μεγαλύτερη εχεμύθεια αλλά σε τελική ανάλυση -αυτή η ανωνυμία- κρύβει μεγάλους κινδύνους παραπλάνησης των επενδυτών χωρίς τη δυνατότητα διόρθωσης των λάθος επιλογών.Πηγή: newmoney.gr