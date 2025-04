Ο Κυρανάκης ψάχνει τον… τυχερούλη για τον ΕΟΔΑΣΑΑΜ, οι δημοσκοπήσεις στρώνουν σιγά σιγά, η Εθνική μιλάει με την Alpha Trust κι ο Άραβας κροίσος στην Ερμιόνη

-Η ζωή όμως συνεχίζεται και η στήλη μεταφέρει από σοβαρή πηγή την πληροφορία πως πράγματι γίνονται συζητήσεις -και μάλιστα έντονες συζητήσεις- μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και Alpha Trust. Προσοχή όμως: Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι κατέληξαν, ούτε ότι τελικά θα καταλήξουν σε κάποια συμφωνία. Ο Φαίδων Ταμβακάκης έχει τις απόψεις του και γενικά δεν θεωρείται εύκολο να αποφασίσει την πώληση της εταιρείας. Υπάρχουν όμως και άλλοι μέτοχοι στην Alpha Trust. Η Εθνική τράπεζα έχει τα λιγότερα υπό διαχείριση κεφάλαια στο asset management και μια τέτοια συμφωνία θα έβγαζε νόημα. Άλλωστε πολλές συζητήσεις αρχίζουν και στη συνέχεια πέφτουν στο κενό. Και ο Χ. Μεγάλου πριν καταλήξει στη συμφωνία με την Εθνική Ασφαλιστική είχε κάνει δυο άλλες προσπάθειες που τελικά δεν απέδωσαν. Πάντως η αβεβαιότητα που κυριαρχεί αυτό το διάστημα στις αγορές με την ίδια δυναμική μπορεί να επιταχύνει ή και να παγώσει συμφωνίες.Ο συναγερμός στις κεντρικές τράπεζες και ο SSM-Γενικά η κατάσταση στις αγορές δημιουργεί αυξημένες ανησυχίες στις κεντρικές τράπεζες καθώς τα σενάρια για ύφεση στην παγκόσμια οικονομία μπαίνουν στο τραπέζι. Η ρητορική για μείωση των επιτοκίων στην ΕΚΤ ενισχύεται, ενώ η ΒοΕ εξέδωσε χθες σήμα κινδύνου για ενδεχόμενες «απότομες διορθώσεις στις αγορές», προειδοποιώντας για αυξημένο συστημικό ρίσκο. Με δυο λόγια οι επόπτες είναι σε εγρήγορση. Ας ελπίσουμε πως η κατάσταση συναγερμού που σήμανε στις κεντρικές τράπεζες δεν επιφυλάσσει για τις ελληνικές τράπεζες δυσάρεστες εκπλήξεις από τον SSM.Κινητικότητα (μέσα στην καταιγίδα) στις τράπεζες-Μέσα στην εβδομάδα του Πάσχα, ο Ολλανδός Χένρι Χόλτερμαν θα ανακοινώσει ότι πήρε επιτέλους από τη Φρανκφούρτη το fit & proper και θα μπορεί να αυξήσει τη μετοχική του θέση στην Alpha Bank. Tην ίδια περίοδο οι διοικήσεις των τραπεζών προσπαθούν να αντιδράσουν στη νέα εποχή που θα φέρει μικρότερα έσοδα από τόκους, επομένως αναζητούν περισσότερα έσοδα από προμήθειες. Οι διοικήσεις των Ελληνικών Τραπεζών θεωρούν ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια αύξησης των εσόδων από «Fees and Commissions», προμήθειες δηλαδή από ασφαλιστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων και investment banking. Γι’ αυτό οι διοικήσεις των τραπεζών θα διαθέσουν ένα μέρος από τη διαθέσιμη ρευστότητά τους, για εξαγορές ασφαλιστικών εταιρειών, εταιρειών Διαχείρισης και Επενδυτικής τραπεζικής. H Alpha μετά την AXIA VG εξετάζει νέες κινήσεις, η Piraeus προσπαθεί να επιταχύνει την ένταξη της Εθνικής Ασφαλιστικής στον ενοποιημένο ισολογισμό της, για την Εθνική τα είπαμε πιο πάνω.Στο μεταξύ στον τουρισμό ζουν στον δικό τους κόσμο-Κι επειδή οι Ελληνάρες δεν μασάνε από διεθνή κρίση, όποιος επιχειρήσει να κλείσει ξενοδοχείο ή δωμάτιο σε κάποιον από τους γνωστούς -όχι τους πανάκριβους διεθνείς- προορισμούς για το καλοκαίρι στην Ελλάδα, θα διαπιστώσει ότι πάρα πολλοί ζουν στον δικό τους κόσμο. Δεν ανησυχούν για την κρίση, την ενδεχόμενη μείωση της τουριστικής κίνησης. Απαιτούν τις υψηλές τιμές των προηγουμένων χρόνων-ρεκόρ, λες και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Όταν για ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στη Σκιάθο ή τη Σκύρο η τιμή φτάνει τα 450 ευρώ την ημέρα, μάλλον τα μαντάτα δεν έχουν φτάσει ακόμη στα νησιά μας.Στα 20 εκατ. ευρώ τελικά ο λογαριασμός της κυβερνοεπίθεσης-Έχει συνέχεια το θέμα με την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκε ο Όμιλος Fourlis, καθώς ο λογαριασμός μεγάλωσε. Η διοίκηση εκτίμησε ότι χάθηκαν πωλήσεις 15 εκατ. ευρώ, όμως το ποσό αυτό αφορά το 2024. Για το 2025 στον λογαριασμό προστίθενται άλλα 5 εκατ. ευρώ, όπως ανέφερε χθες η διοίκηση του ομίλου στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, ανεβάζοντας τον λογαριασμό στα 20 εκατ. ευρώ. Αυτό συνέβη διότι η κυβερνοεπίθεση εκδηλώθηκε στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου και εξαιτίας της, η λειτουργία κυρίως των ΙΚΕΑ και των ηλεκτρονικών πωλήσεων επηρεάστηκε μέχρι και τον περασμένο Φεβρουάριο. Άρα η επίπτωση επεκτάθηκε και στο πρώτο τρίμηνο του 2025.Η εξήγηση της Fourlis-Τώρα, από την εταιρεία αναφέρουν ότι δεν υπήρχε ένα νούμερο το οποίο έκρυβαν και συνεπώς δεν ήταν δυνατόν να γίνει προειδοποίηση προς τους επενδυτές για το εύρος και την επίδραση της κυβερνοεπίθεσης, πριν από την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2024, καθώς δεν υπήρχε σαφής εικόνα για το μέγεθος της ζημίας. Επισημαίνουν επίσης πως κατάφεραν να πιάσουν το guidance των κερδών προχωρώντας σε περικοπές κατά τη διάρκεια του συμβάντος από διαφήμιση, εργατοώρες κ.ά. και επιπλέον παίρνοντας special one off υποστηρικτικές εκπτώσεις από τους προμηθευτές της εταιρείας. Αυτό που αναφέραμε χθες είναι πως στις χρηματιστηριακές αγορές οι εισηγμένες εταιρείες πρέπει να δίνουν στους μετόχους τους ένα σαφέστερο στίγμα για γεγονότα που έχουν επίπτωση στα οικονομικά τους μεγέθη προκειμένου να υπάρχει πλήρης και ισότιμη πληροφόρηση. Άλλωστε οι εισηγμένες έχουν σχετική υποχρέωση από το θεσμικό πλαίσιο αν υπάρξει συμβάν που επηρεάζει τις οικονομικές καταστάσεις. Όταν συνέβη η κυβερνοεπίθεση είχε εκδοθεί ανακοίνωση από τη Φουρλής για το συμβάν, όχι όμως ως προς την οικονομική επίπτωση, κάτι που εξαρτάται και από το μέγεθός της. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως το συμβάν λήφθηκε σοβαρά υπόψη από τη διοίκηση της Fourlis η οποία αναφέρει πως επενδύει στην κυβερνοασφάλεια και την ανθεκτικότητα των πληροφορικών της συστημάτων.Δεύτερη μεταγραφή αεροδρομίου στην Quest;-Συμβόλαια δεν υπογράφουμε αλλά στην αγορά παίζει μια φημολογία -από αξιόπιστες, αλλά μη επιβεβαιωμένες πηγές - πως από το ερχόμενο Φθινόπωρο, αφού δηλαδή ολοκληρωθεί η gardening period των 6 μηνών από την αποχώρησή του, ο πρώην CEO της Vodafone Ελλάδος, Χάρης Μπρουμίδης, θα αναλάβει κορυφαία θέση στον Όμιλο Quest. Δεν το προσπερνώ αβασάνιστα γιατί και ένας άλλος σημαντικός manager της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, ο Μιχάλης Τσαμάζ, μετά τον ΟΤΕ εντάχθηκε στο δυναμικό της Quest.Η νέα κίνηση του Άραβα billionaire-Και μέσα στον γενικό χαμό και αναστάτωση τη νέα του επενδυτική κίνηση επί ελληνικού εδάφους προετοιμάζει ο Άραβας billionaire Ταχνούν μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊάν. Αυτό δείχνει η σύσταση χθες, Τετάρτη 9 Απριλίου, μιας νέας εταιρείας με την επωνυμία «Diskouri Hills Μ.Α.Ε.», με βασικό αντικείμενο τη δημιουργία ξενοδοχείων και παρόμοιων καταλυμάτων. Η εταιρεία, με έδρα στον δήμο Χαλανδρίου, έχει αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 10.138.000 ευρώ, και μοναδική μέτοχο την “AlfaJ Propco Holndings RSC Ltd”. Κατά τις συμβολαιογραφικές διατυπώσεις, στα τέλη Μαρτίου, ως εκπρόσωπός της εμφανίστηκε ο δημοσιογράφος (και πρώην διοικητής της ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ) Γιάννης Ρουμπάτης, ο οποίος, ως γνωστόν, τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με τον Άραβα κροίσο. Έτσι, στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος έχει οριστεί η (σύζυγος του Γ. Ρουμπάτη) Μαρία Σάββα και μέλη η Sofia Lasky και ο Nars Mohamed Abuzaid Ahmed. Όσον αφορά το μετοχικό κεφάλαιο, προβλέπεται ότι τα 7.991.280 ευρώ θα καταβληθούν άμεσα και τα υπόλοιπα 2.146.720 ευρώ το αργότερο μέχρι τον Μάρτιο του 2026.Ο Ταχνούν μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊάν έκανε την εμφάνισή του στη χώρα μας το καλοκαίρι του 2019, όταν μέσω της Druzy Α.Ε., απέκτησε το εντυπωσιακό ακίνητο του Γ. Τζιβέλη στη Δ. Αρεοπαγίτου, το οποίο πωλείται ακόμη και σήμερα έναντι 48 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η εξαγορά του παλιού ξενοδοχείου «Club Ermioni» στο Πόρτο Χέλι, που αναπτύσσεται σε έκταση 220 στρεμμάτων, με στόχο τη μεταμόρφωσή του στο υπερπολυτελές τουριστικό θέρετρο «Scarlet Beach Hotel», ένα project ύψους 203 εκατ. ευρώ ενταγμένο στις στρατηγικές επενδύσεις, αλλά και η απόκτηση ελαιώνων στην Ερμιόνη και τη Μεσσηνία, καθώς και μονάδας τυποποίησης στην Ηλεία, μέσω της οποίας ήδη παράγει εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο.Η ελληνική παρουσία στο Eurofi-Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Β. Λαζαράκου μιλάει σήμερα σε πάνελ του Eurofi με θέμα τον «διακανονισμό T+1: επόμενα βήματα και αντίκτυπο στην Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων». Συντονίστρια είναι η πρόεδρος της ESMA Verena Ross, ενώ στο ίδιο πάνελ συμμετέχουν ως expert ο πρόεδρος στην ειδική επιτροπή για τη μετάβαση στο T+1 G. Sabatini, εκπρόσωποι από την εποπτική αρχή της Ολλανδίας, ο Διευθυντής στο Treasury του Ηνωμένου Βασιλείου R. Knox, και από την αγορά: ο H. Boucheta της BNP, ο Managing Director της DTCC V. Wotton και ο CEO της CLS M. Bayle. Το Eurofi είναι ευρωπαϊκό think tank που ασχολείται με θέματα ρύθμισης και εποπτείας του χρηματοοικονομικού τομέα. Διοργανώνει δύο φορές συνέδρια υψηλού επιπέδου, πριν από τις άτυπες συνόδους των υπουργών οικονομικών της ΕΕ (Ecofin), στα οποία συζητούνται οι τελευταίες εξελίξεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα και οι τάσεις της αγοράς.Σε 4 συνεδριάσεις έγιναν συναλλαγές όσες όλο τον Απρίλιο 2023-Οι εποχές έχουν αλλάξει, οι κινήσεις στο Χρηματιστήριο της Αθήνας έχουν μέγεθος και ουσία. Στις τελευταίες 4 συνεδριάσεις, η συνολική αξία των συναλλαγών αντιστοιχεί στη μηνιαία αξία συναλλαγών του Απριλίου 2023. Ταυτόχρονα, γίνεται φανερό πως τα αγελαία ένστικτα της αγοράς μας υποχωρούν και σιγά σιγά εμφανίζονται διαφοροποιήσεις. Στη χθεσινή συνεδρίαση για παράδειγμα υπήρχαν -παρά τη νέα δραματική πτώση του Γενικού Δείκτη- 22 μετοχές με θετικό πρόσημο. Ξεχώρισε ο μερισματοδιανομέας ΟΠΑΠ (+0.51%) στα 17,77€ που κράτησε την κεφαλαιοποίηση των 6,5 δισ. €, ο ΟΤΕ (+0,75%) που βρήκε στήριξη στα 14,87€ αλλά και η… δισεκατομμυριούχος Aegean (+0,18%) στα 11,18€ η οποία έχει καταρτίσει τον προϋπολογισμό της για το 2025 με μέση τιμή πετρελαίου στα 75 δολάρια το βαρέλι και απολαμβάνει ήδη τα αγαθά του μαύρου χρυσού κάτω από τα 60 δολάρια. Όλα αυτά δείχνουν ότι σιγά σιγά διαμορφώνονται κάποιες άμυνες, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι «οι καιροί ου μενετοί» και επιθετικές πωλήσεις δεν συνιστώνται αυτή την εποχή. Ο Γενικός Δείκτης κατρακύλησε και χθες -2,69% στις 1.528,34 μονάδες, με την αξία των συναλλαγών στα 257,9 εκατ. ευρώ. Σημαντικές απώλειες -2,78% για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης στις 3.755,66 μονάδες αλλά και για τον Τραπεζικό Δείκτη (-3,14%) στις 1.395,66 μονάδες. Όλα αυτά συνέβαιναν ενώ ο απελπισμένος Αμερικανός Πρόεδρος έβγαινε στα social media -χωρίς προσχήματα και περιστροφές- καλώντας τους Αμερικανούς να αγοράσουν τώρα μετοχές γιατί παρουσιάζεται μεγάλη επενδυτική ευκαιρία. Την ίδια χρονική περίοδο, μέσα σε 3 μόλις 3 ημέρες, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 60 μονάδες βάσης, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε -8%. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη αύξηση κόστους χρήματος 3 ημερών από το 1982 και μία από τις μεγαλύτερες αποκλίσεις στην Ιστορία. Πίσω στην Αθήνα, στα θετικά νέα της ημέρας είναι η διατήρηση του οχυρού των 1.500 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη παρά το γεγονός ότι κάποια στιγμή χθες το μεσημέρι, είχε γκρεμιστεί στις 1.496,42 μονάδες (-4,72%) αλλά τελικά ολοκλήρωσε στις 1.528,34 μον. με -2,69%. Στις τελικές δημοπρασίες, ο Γενικός Δείκτης κέρδισε περίπου 10 μονάδες.Zούμε μέρες του 2008-Ανασφάλεια, αβεβαιότητα και -κυρίως- έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς, ακόμη και στις τράπεζες. Από αύριο, ξεκινά ο χορός ανακοίνωσης αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου για τις αμερικανικές τράπεζες. Προφανώς, τα μεγέθη των πρώτων 90 ημερών του 2025 ουδεμία σημασία έχουν πλέον. Αναλυτές και επενδυτές αναζητούν απαντήσεις για το πώς επηρεάζονται χαρτοφυλάκια των τραπεζών από την εκρηκτική άνοδο των επιτοκίων των ομολόγων, πώς περιορίζεται η ζήτηση για δάνεια, πώς χειροτερεύει η ποιότητα του Ενεργητικού, πώς αλλάζουν οι προβλέψεις για το αμερικανικό ΑΕΠ και -τέλος αλλά όχι ασήμαντο- πόσο μεγάλος είναι -και πάλι- κίνδυνος χρεοκοπίας μερικών από τις 4.000 τράπεζες των ΗΠΑ. Όλα θυμίζουν την εποχή της κρίσης εμπιστοσύνης του 2008-2009. Ήδη η Moody’s έχει προειδοποιήσει για υποβάθμιση του αξιόχρεου της Αμερικανικής Οικονομίας. Όλα αυτά την εποχή που το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης Τραμπ σχεδιάζει να επεκτείνει τις χρονικές περιόδους των ομολόγων στα 50 ακόμη και στα 100 χρόνια.Η κρίση σαρώνει τα κρυπτονομίσματα-Η μεγάλη αγορά των κρυπτονομισμάτων έχει χάσει το 25% της αξίας που είχε αμέσως μετά τη θριαμβευτική εκλογή Τραμπ τον Νοέμβριο. Η αγορά των κρυπτονομισμάτων δεν στηρίζεται σε θεμελιώδη μεγέθη παρά μόνον στη διαθέσιμη ρευστότητα. Η οποία τώρα στερεύει και κρύβεται. Η τιμή του Bitcoin έχασε την «τεχνική στήριξη» των 85.000 δολαρίων την ημέρα που ο Τραμπ ανακοίνωνε το δασμολόγιό του από τον Κήπο των Ρόδων και από τότε διολισθαίνει σταθερά, κάτω από τα 76.000$. Το Ethereum και το Ripple (XRP) ακολούθησαν τα βήματα του BTC και συνέχισαν την πτωτική τους τάση. Τώρα η τεχνική ανάλυση «δείχνει» 73.000 $ για το bitcoin, 1.300 $ για το Εtherum και 1,30 $ για το Ripple. Η τιμή του Ethereum μειώθηκε σχεδόν -13% την περασμένη εβδομάδα, αφού απέτυχε να κλείσει πάνω από το ημερήσιο επίπεδο των 1.861 δολαρίων. Μετά την ανακοίνωση των δασμών, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων μειώθηκε κατά περίπου 25,9% από τα υψηλά του Ιανουαρίου, περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε αξία. Το Bitcoin (BTC) υποχώρησε κατά 19,1%, τo Ethereum (ETH) υποχώρησε πάνω από 40% και οι κατηγορίες υψηλής beta όπως τα Memecoins και η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) μειώθηκαν κατά περισσότερο από 50%. Επειδή εκατομμύρια Αμερικανοί και όχι μόνον αποταμιευτές είχαν πιστέψει ότι τα κρυπτονομίσματα είναι η λύση στο πρόβλημα της αποταμίευσης, αυτές οι διακυμάνσεις μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή κοινωνική αναταραχή.Ο Τραμπ, τα δεκαετή ομόλογα και η τέχνη του... παζαριού-Τις ημέρες που ακολούθησαν την ανακοίνωση της δασμολογικής πολιτικής των ΗΠΑ, ο Πρόεδρος Τραμπ είχε δηλώσει: «Το πετρέλαιο πέφτει, τα επιτόκια των ομολόγων πέφτουν, η πολιτική μας αποδίδει». Χθες το 10ετές κρατικό αμερικανικό ομόλογο πλήρωνε 4,41% (από 4,18% μια μέρα νωρίτερα) ενώ το 30ετές άγγιξε το 5%. Αυτές είναι οι μεγαλύτερες ημερήσιες μειώσεις τιμών (αυξήσεις αποδόσεων) των τελευταίων δύο δεκαετιών. Ο αρχικός στόχος της μείωσης των επιτοκίων και ουσιαστικά του κόστους εξυπηρέτησης του γιγαντιαίου χρέους ύψους 7 έως 9 τρισ. δολαρίων το οποίο απαιτούσε άμεση αναχρηματοδότηση, αρχίζει και εξανεμίζεται. Στα 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους είναι ήδη υψηλότερο από τον αμυντικό προϋπολογισμό της χώρας. Πολλοί πιστεύουν ότι πίσω από αυτή την αναταραχή κρύβεται η Κίνα η οποία εξακολουθεί να κατέχει αμερικανικά ομόλογα ύψους 761 δισ. δολαρίων. Πολλοί χρήστες του X (πρώην Twitter) αναρωτιούνται από χθες, μεταξύ σοβαρού και αστείου, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ο PotUS. Θα τολμήσει άραγε να προφασιστεί ακόμα και χρεοκοπία (default) των ομολόγων; Για τους Έλληνες, φυσικά, μια τέτοια απειλή δεν είναι καθόλου ξένη και ξυπνά αρνητικές μνήμες του παρελθόντος…Πηγή: newmoney.gr