H Ταϊλάνδη ζει ξανά δόξες – 5 συγκλονιστικά resorts

Η Ταϊλάνδη δεν είναι απλώς ένας εξωτικός προορισμός, αλλά ένας παράδεισος πολυτέλειας και ευεξίας. Από απομονωμένες βίλες στη ζούγκλα μέχρι υπερσύγχρονα wellness retreats, αυτά τα spa-ξενοδοχεία συνδυάζουν ανατολίτικες θεραπευτικές πρακτικές, κορυφαία γαστρονομία και υπηρεσίες που προσελκύουν τους πιο απαιτητικούς ταξιδιώτες. Εδώ, η πολυτέλεια δεν είναι απλώς αισθητική αλλά μια εμπειρία που αγγίζει όλες τις αισθήσεις.Six Senses Yao Noi – Οικολογική πολυτέλεια και zen απομόνωσηΣτην καρδιά του κόλπου Phang Nga, ανάμεσα σε εξωτικά νησιά και καταπράσινη ζούγκλα, το Six Senses Yao Noi μοιάζει περισσότερο με κρυμμένο καταφύγιο παρά με ξενοδοχείο. Οι βίλες του, κατασκευασμένες από φυσικά υλικά, διαθέτουν ιδιωτικές infinity pools με ανεμπόδιστη θέα στα περίφημα ασβεστολιθικά νησάκια, δημιουργώντας το απόλυτο σκηνικό για απόδραση από την καθημερινότητα. Το spa του resort είναι μια εμπειρία από μόνο του με θεραπείες, όπως η ηχοθεραπεία με θιβετιανά κύμβαλα που χαρίζει βαθιά χαλάρωση και οι αγιουρβεδικές τεχνικές αποτοξίνωσης που ανανεώνουν σώμα και πνεύμα. Η Kate Moss και η Gwyneth Paltrow συγκαταλέγονται στους φανατικούς επισκέπτες του, καθώς εδώ η πολυτέλεια συνδυάζεται με τη βιωσιμότητα, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που σέβεται τη φύση ενώ προσφέρει κορυφαία επίπεδα φιλοξενίας. Στην εστίαση, το Hilltop Reserve σερβίρει βιολογικά fusion πιάτα με υλικά από τοπικές φάρμες ενώ το Dining by the Rocks προσφέρει μια μοναδική fine dining εμπειρία με θέα στον κόλπο.Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr